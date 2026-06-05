Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 8 au 12 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine figurent Air Liquide, Saint-Gobain, Amundi, bioMérieux, Edenred, Orange, Canal+ et Worldline. Suivez ces événements clés pour rester informé des décisions importantes des grandes capitalisations européennes.

Lundi 8 juin 2026

Air Liquide : Split / Dividende Significatif

Saint-Gobain : Détachement de dividende

Selectirente : Détachement de dividende

Reworld Media : Assemblée Générale Annuelle

Mardi 9 juin 2026

Amundi : Détachement de dividende

bioMérieux : Détachement de dividende

Nanobiotix : Assemblée Générale Annuelle

Deezer : Assemblée Générale Annuelle

Fleury Michon : Assemblée Générale Annuelle

Les Docks Pétroles d'Ambès : Assemblée Générale Annuelle

Fill Up Média : Assemblée Générale Annuelle

Cofidur SA : Détachement de dividende

Ecoslops SA : Assemblée Générale Annuelle

Foncière 7 Investissement : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 10 juin 2026

Edenred SE : Détachement de dividende

Rubis : Assemblée Générale Annuelle

Altarea : Détachement de dividende

Altarea : Détachement de dividende

VusionGroup : Détachement de dividende

Antin Infrastructure Partners : Assemblée Générale Annuelle

Icade : Assemblée Générale Annuelle

NEURONES : Détachement de dividende

Median Technologies : Assemblée Générale Annuelle

Les Hôtels Baverez S.A. : Assemblée Générale Annuelle

CBo Territoria : Détachement de dividende

MGI Digital Technology : Assemblée Générale Annuelle

Servair Abidjan S.A. : Assemblée Générale Annuelle

HiPay Group : Assemblée Générale Annuelle

Audacia : Assemblée Générale Annuelle

TOUAX SCA : Assemblée Générale Annuelle

Arcure : Assemblée Générale Annuelle

SpineGuard : Assemblée Générale Annuelle

Oncodesign Precision Medicine : Assemblée Générale Annuelle

Reboost Blockchain Corp. : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 11 juin 2026

Orange : Détachement de dividende

Canal+ SA : Détachement de dividende

Worldline : Assemblée Générale Annuelle

Voyageurs du Monde : Assemblée Générale Annuelle

Bénéteau : Assemblée Générale Annuelle

SMCP SA : Assemblée Générale Annuelle

Patrimoine et Commerce : Assemblée Générale Annuelle

Linedata Services : Assemblée Générale Annuelle

Gévelot S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Installux : Assemblée Générale Annuelle

Baikowski : Assemblée Générale Annuelle

Gascogne : Assemblée Générale Annuelle

Fermentalg : Assemblée Générale Annuelle

Drone Volt : Assemblée Générale Annuelle

Verimatrix : Assemblée Générale Annuelle

Tonner Drones S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Okwind : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 12 juin 2026

PREATONI Group : Assemblée Générale Annuelle

Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage : Assemblée Générale Annuelle

Cegedim : Assemblée Générale Annuelle

Freelance.com : Assemblée Générale Annuelle

Fleury Michon : Détachement de dividende

Bilendi : Assemblée Générale Annuelle

AdVini : Assemblée Générale Annuelle

BIO-UV Group : Assemblée Générale Annuelle

HF Company : Assemblée Générale Annuelle

Cibox Inter@ctive : Assemblée Générale Annuelle

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