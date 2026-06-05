Lundi 8 juin 2026
Air Liquide : Split / Dividende Significatif
Saint-Gobain : Détachement de dividende
Selectirente : Détachement de dividende
Reworld Media : Assemblée Générale Annuelle
Mardi 9 juin 2026
Amundi : Détachement de dividende
bioMérieux : Détachement de dividende
Nanobiotix : Assemblée Générale Annuelle
Deezer : Assemblée Générale Annuelle
Fleury Michon : Assemblée Générale Annuelle
Les Docks Pétroles d'Ambès : Assemblée Générale Annuelle
Fill Up Média : Assemblée Générale Annuelle
Cofidur SA : Détachement de dividende
Ecoslops SA : Assemblée Générale Annuelle
Foncière 7 Investissement : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 10 juin 2026
Edenred SE : Détachement de dividende
Rubis : Assemblée Générale Annuelle
Altarea : Détachement de dividende
Altarea : Détachement de dividende
VusionGroup : Détachement de dividende
Antin Infrastructure Partners : Assemblée Générale Annuelle
Icade : Assemblée Générale Annuelle
NEURONES : Détachement de dividende
Median Technologies : Assemblée Générale Annuelle
Les Hôtels Baverez S.A. : Assemblée Générale Annuelle
CBo Territoria : Détachement de dividende
MGI Digital Technology : Assemblée Générale Annuelle
Servair Abidjan S.A. : Assemblée Générale Annuelle
HiPay Group : Assemblée Générale Annuelle
Audacia : Assemblée Générale Annuelle
TOUAX SCA : Assemblée Générale Annuelle
Arcure : Assemblée Générale Annuelle
SpineGuard : Assemblée Générale Annuelle
Oncodesign Precision Medicine : Assemblée Générale Annuelle
Reboost Blockchain Corp. : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 11 juin 2026
Orange : Détachement de dividende
Canal+ SA : Détachement de dividende
Worldline : Assemblée Générale Annuelle
Voyageurs du Monde : Assemblée Générale Annuelle
Bénéteau : Assemblée Générale Annuelle
SMCP SA : Assemblée Générale Annuelle
Patrimoine et Commerce : Assemblée Générale Annuelle
Linedata Services : Assemblée Générale Annuelle
Gévelot S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Installux : Assemblée Générale Annuelle
Baikowski : Assemblée Générale Annuelle
Gascogne : Assemblée Générale Annuelle
Fermentalg : Assemblée Générale Annuelle
Drone Volt : Assemblée Générale Annuelle
Verimatrix : Assemblée Générale Annuelle
Tonner Drones S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Okwind : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 12 juin 2026
PREATONI Group : Assemblée Générale Annuelle
Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage : Assemblée Générale Annuelle
Cegedim : Assemblée Générale Annuelle
Freelance.com : Assemblée Générale Annuelle
Fleury Michon : Détachement de dividende
Bilendi : Assemblée Générale Annuelle
AdVini : Assemblée Générale Annuelle
BIO-UV Group : Assemblée Générale Annuelle
HF Company : Assemblée Générale Annuelle
Cibox Inter@ctive : Assemblée Générale Annuelle
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