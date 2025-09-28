Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 29 au 3 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve TotalEnergies, British American Tobacco, Smith & Nephew, Bank of Ireland, Eutelsat Communications, et Castellum AB.

Lundi 29 septembre 2025

Castellum AB : Détachement de dividende intermédiaire

Ebro Foods, S.A. : Final dividend

Corem Property Group AB : Détachement de dividende trimestriel

Mardi 30 septembre 2025

Huhtamäki Oyj : Final dividend

Assura plc : Assemblée générale

Eutelsat Communications : Assemblée générale

Mercredi 1 octobre 2025

TotalEnergies SE : Détachement de dividende intermédiaire

CMB.TECH NV : Final dividend

Goodwin PLC : Assemblée générale

Oeneo : Détachement de dividende final

Jeudi 2 octobre 2025

British American Tobacco p.l.c. : Détachement de dividende trimestriel

Smith & Nephew Plc : Détachement de dividende intermédiaire

Bank of Ireland Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

The Weir Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Spectris plc : Détachement de dividende intermédiaire

RIT Capital Partners Plc : Détachement de dividende intermédiaire

Morgan Sindall Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

TP ICAP Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Murray International Trust PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Travis Perkins plc : Détachement de dividende intermédiaire

Breedon Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Bodycote plc : Détachement de dividende intermédiaire

Baillie Gifford US Growth Trust PLC : Assemblée générale

Johnson Service Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire

Hunting PLC : Détachement de dividende intermédiaire

European Opportunities Trust plc : Détachement de dividende final

Vendredi 3 octobre 2025

Bilia AB : Détachement de dividende trimestriel

