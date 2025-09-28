Lundi 29 septembre 2025
Castellum AB : Détachement de dividende intermédiaire
Ebro Foods, S.A. : Final dividend
Corem Property Group AB : Détachement de dividende trimestriel
Mardi 30 septembre 2025
Huhtamäki Oyj : Final dividend
Assura plc : Assemblée générale
Eutelsat Communications : Assemblée générale
Mercredi 1 octobre 2025
TotalEnergies SE : Détachement de dividende intermédiaire
CMB.TECH NV : Final dividend
Goodwin PLC : Assemblée générale
Oeneo : Détachement de dividende final
Jeudi 2 octobre 2025
British American Tobacco p.l.c. : Détachement de dividende trimestriel
Smith & Nephew Plc : Détachement de dividende intermédiaire
Bank of Ireland Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
The Weir Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Spectris plc : Détachement de dividende intermédiaire
RIT Capital Partners Plc : Détachement de dividende intermédiaire
Morgan Sindall Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
TP ICAP Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Murray International Trust PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Travis Perkins plc : Détachement de dividende intermédiaire
Breedon Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Bodycote plc : Détachement de dividende intermédiaire
Baillie Gifford US Growth Trust PLC : Assemblée générale
Johnson Service Group PLC : Détachement de dividende intermédiaire
Hunting PLC : Détachement de dividende intermédiaire
European Opportunities Trust plc : Détachement de dividende final
Vendredi 3 octobre 2025
Bilia AB : Détachement de dividende trimestriel
