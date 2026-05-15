Lundi 18 mai 2026
Air Liquide : Détachement de dividende
BNP Paribas : Détachement de dividende
Thales : Détachement de dividende
Technip Energies N.V. : Détachement de dividende
Eurazeo SE : Détachement de dividende
Savencia : Détachement de dividende
Lumibird : Détachement de dividende
Sogeclair S.A : Détachement de dividende
Mardi 19 mai 2026
Orange : Assemblée Générale Annuelle
Bureau Veritas SA : Assemblée Générale Annuelle
JCDECAUX SE : Détachement de dividende
Coface SA : Assemblée Générale Annuelle
Maurel : Assemblée Générale Annuelle
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou : Détachement de dividende
NRJ GROUP : Assemblée Générale Annuelle
Odyssée Technologies : Assemblée Générale Annuelle
GenSight Biologics S.A. : Assemblée Générale Annuelle
ENENSYS Technologies S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Aquila : Assemblée Générale Annuelle
METAVISIO : Assemblée Générale Annuelle
Sirius Media : Split / Dividende Significatif
Mercredi 20 mai 2026
Crédit Agricole S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Dassault Systèmes SE : Assemblée Générale Annuelle
Capgemini SE : Assemblée Générale Annuelle
Eiffage S.A. : Détachement de dividende
Ayvens : Détachement de dividende
SEB S.A. : Détachement de dividende
Sopra Steria Group : Assemblée Générale Annuelle
Société BIC : Assemblée Générale Annuelle
Carmila : Détachement de dividende
Imerys : Détachement de dividende
Peugeot Invest : Assemblée Générale Annuelle
Ipsos : Assemblée Générale Annuelle
Vetoquinol SA : Assemblée Générale Annuelle
Burelle SA : Assemblée Générale Annuelle
IDI : Assemblée Générale Annuelle
Foncière INEA : Assemblée Générale Annuelle
Bourse Direct : Détachement de dividende
ATLAND : Assemblée Générale Annuelle
Compagnie Lebon : Assemblée Générale Annuelle
Icape Holding : Assemblée Générale Annuelle
Cofidur SA : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 21 mai 2026
Safran : Assemblée Générale Annuelle
Aéroports de Paris : Assemblée Générale Annuelle
Nexans : Assemblée Générale Annuelle
Vallourec : Assemblée Générale Annuelle
Elis : Assemblée Générale Annuelle
Arkema : Assemblée Générale Annuelle
Constellium SE : Assemblée Générale Annuelle
Teleperformance SE : Assemblée Générale Annuelle
Wendel SE : Assemblée Générale Annuelle
Valeo SE : Assemblée Générale Annuelle
Voltalia : Assemblée Générale Annuelle
BOIRON : Assemblée Générale Annuelle
Nexity : Assemblée Générale Annuelle
SAMSE : Assemblée Générale Annuelle
STIF : Assemblée Générale Annuelle
AKWEL : Assemblée Générale Annuelle
Innate Pharma : Assemblée Générale Annuelle
Haulotte Group : Assemblée Générale Annuelle
NSC Groupe : Assemblée Générale Annuelle
Logic Instrument SA : Assemblée Générale Annuelle
Advicenne : Assemblée Générale Annuelle
i2S : Assemblée Générale Annuelle
Archos SA : Assemblée Générale Annuelle
Courtois S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 22 mai 2026
Michelin (CGDE) : Assemblée Générale Annuelle
Exosens : Assemblée Générale Annuelle
Bassac : Assemblée Générale Annuelle
AtoS SE : Assemblée Générale Annuelle
Assystem : Assemblée Générale Annuelle
Transgene : Assemblée Générale Annuelle
Ateme : Assemblée Générale Annuelle
Guerbet : Assemblée Générale Annuelle
Lhyfe : Assemblée Générale Annuelle
Hoffmann Green Cement Technologies SA : Assemblée Générale Annuelle
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