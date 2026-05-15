Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 18 au 22 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez Air Liquide, BNP Paribas, Thales, Orange, Crédit Agricole, Dassault Systèmes, Safran, Michelin, et Aéroports de Paris.

Lundi 18 mai 2026

Air Liquide : Détachement de dividende

BNP Paribas : Détachement de dividende

Thales : Détachement de dividende

Technip Energies N.V. : Détachement de dividende

Eurazeo SE : Détachement de dividende

Savencia : Détachement de dividende

Lumibird : Détachement de dividende

Sogeclair S.A : Détachement de dividende

Mardi 19 mai 2026

Orange : Assemblée Générale Annuelle

Bureau Veritas SA : Assemblée Générale Annuelle

JCDECAUX SE : Détachement de dividende

Coface SA : Assemblée Générale Annuelle

Maurel : Assemblée Générale Annuelle

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou : Détachement de dividende

NRJ GROUP : Assemblée Générale Annuelle

Odyssée Technologies : Assemblée Générale Annuelle

GenSight Biologics S.A. : Assemblée Générale Annuelle

ENENSYS Technologies S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Aquila : Assemblée Générale Annuelle

METAVISIO : Assemblée Générale Annuelle

Sirius Media : Split / Dividende Significatif

Mercredi 20 mai 2026

Crédit Agricole S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Dassault Systèmes SE : Assemblée Générale Annuelle

Capgemini SE : Assemblée Générale Annuelle

Eiffage S.A. : Détachement de dividende

Ayvens : Détachement de dividende

SEB S.A. : Détachement de dividende

Sopra Steria Group : Assemblée Générale Annuelle

Société BIC : Assemblée Générale Annuelle

Carmila : Détachement de dividende

Imerys : Détachement de dividende

Peugeot Invest : Assemblée Générale Annuelle

Ipsos : Assemblée Générale Annuelle

Vetoquinol SA : Assemblée Générale Annuelle

Burelle SA : Assemblée Générale Annuelle

IDI : Assemblée Générale Annuelle

Foncière INEA : Assemblée Générale Annuelle

Bourse Direct : Détachement de dividende

ATLAND : Assemblée Générale Annuelle

Compagnie Lebon : Assemblée Générale Annuelle

Icape Holding : Assemblée Générale Annuelle

Cofidur SA : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 21 mai 2026

Safran : Assemblée Générale Annuelle

Aéroports de Paris : Assemblée Générale Annuelle

Nexans : Assemblée Générale Annuelle

Vallourec : Assemblée Générale Annuelle

Elis : Assemblée Générale Annuelle

Arkema : Assemblée Générale Annuelle

Constellium SE : Assemblée Générale Annuelle

Teleperformance SE : Assemblée Générale Annuelle

Wendel SE : Assemblée Générale Annuelle

Valeo SE : Assemblée Générale Annuelle

Voltalia : Assemblée Générale Annuelle

BOIRON : Assemblée Générale Annuelle

Nexity : Assemblée Générale Annuelle

SAMSE : Assemblée Générale Annuelle

STIF : Assemblée Générale Annuelle

AKWEL : Assemblée Générale Annuelle

Innate Pharma : Assemblée Générale Annuelle

Haulotte Group : Assemblée Générale Annuelle

NSC Groupe : Assemblée Générale Annuelle

Logic Instrument SA : Assemblée Générale Annuelle

Advicenne : Assemblée Générale Annuelle

i2S : Assemblée Générale Annuelle

Archos SA : Assemblée Générale Annuelle

Courtois S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 22 mai 2026

Michelin (CGDE) : Assemblée Générale Annuelle

Exosens : Assemblée Générale Annuelle

Bassac : Assemblée Générale Annuelle

AtoS SE : Assemblée Générale Annuelle

Assystem : Assemblée Générale Annuelle

Transgene : Assemblée Générale Annuelle

Ateme : Assemblée Générale Annuelle

Guerbet : Assemblée Générale Annuelle

Lhyfe : Assemblée Générale Annuelle

Hoffmann Green Cement Technologies SA : Assemblée Générale Annuelle

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