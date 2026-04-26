Lundi 27 avril 2026
Stef : Détachement de dividende
Mardi 28 avril 2026
LVMH : Détachement de dividende
EssilorLuxottica : Assemblée Générale Annuelle
Christian Dior SE : Détachement de dividende
Bouygues SA : Détachement de dividende
Scor SE : Assemblée Générale Annuelle
FDJ United : Détachement de dividende
OPmobility SE : Détachement de dividende
M6 Métropole Télévision : Assemblée Générale Annuelle
Lumibird : Assemblée Générale Annuelle
CBo Territoria : Assemblée Générale Annuelle
TXCOM : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 29 avril 2026
L'Oréal : Détachement de dividende
Sanofi : Assemblée Générale Annuelle
ENGIE : Assemblée Générale Annuelle
Vicat : Détachement de dividende
Tour Eiffel (Société de la) : Assemblée Générale Annuelle
GL events : Assemblée Générale Annuelle
Altamir : Assemblée Générale Annuelle
Lectra : Assemblée Générale Annuelle
Mr Bricolage : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 30 avril 2026
AXA : Assemblée Générale Annuelle
ENGIE : Détachement de dividende
ENGIE : Détachement de dividende exceptionnelle
Renault : Assemblée Générale Annuelle
SPIE SA : Assemblée Générale Annuelle
Tikehau Capital : Assemblée Générale Annuelle
LISI S.A. : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France : Détachement de dividende
Lanson-BCC : Assemblée Générale Annuelle
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