Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 27 avril au 1er mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez LVMH, EssilorLuxottica, Christian Dior, L'Oréal, Sanofi, ENGIE, Renault, AXA et Bouygues.

Lundi 27 avril 2026

Stef : Détachement de dividende

Mardi 28 avril 2026

LVMH : Détachement de dividende

EssilorLuxottica : Assemblée Générale Annuelle

Christian Dior SE : Détachement de dividende

Bouygues SA : Détachement de dividende

Scor SE : Assemblée Générale Annuelle

FDJ United : Détachement de dividende

OPmobility SE : Détachement de dividende

M6 Métropole Télévision : Assemblée Générale Annuelle

Lumibird : Assemblée Générale Annuelle

CBo Territoria : Assemblée Générale Annuelle

TXCOM : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 29 avril 2026

L'Oréal : Détachement de dividende

Sanofi : Assemblée Générale Annuelle

ENGIE : Assemblée Générale Annuelle

Vicat : Détachement de dividende

Tour Eiffel (Société de la) : Assemblée Générale Annuelle

GL events : Assemblée Générale Annuelle

Altamir : Assemblée Générale Annuelle

Lectra : Assemblée Générale Annuelle

Mr Bricolage : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 30 avril 2026

AXA : Assemblée Générale Annuelle

ENGIE : Détachement de dividende

ENGIE : Détachement de dividende exceptionnelle

Renault : Assemblée Générale Annuelle

SPIE SA : Assemblée Générale Annuelle

Tikehau Capital : Assemblée Générale Annuelle

LISI S.A. : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France : Détachement de dividende

Lanson-BCC : Assemblée Générale Annuelle

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