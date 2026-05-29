Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 1 au 5 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez Accor, Kering, Capgemini, Saint-Gobain, Air France-KLM, et Fnac Darty.

Lundi 1 juin 2026

Accor : Détachement de dividende

Société BIC : Détachement de dividende

HighCo : Détachement de dividende

Mardi 2 juin 2026

Kering : Détachement de dividende

Kering : Détachement de dividende exceptionnelle

Capgemini SE : Détachement de dividende

Amundi : Assemblée Générale Annuelle

Aéroports de Paris : Détachement de dividende

Getlink SE : Détachement de dividende

Sopra Steria Group : Détachement de dividende

NRJ GROUP : Détachement de dividende

NRJ GROUP : Détachement de dividende exceptionnelle

STIF : Détachement de dividende

AKWEL : Détachement de dividende

SergeFerrari Group : Détachement de dividende

Intrasense : Assemblée Générale Annuelle

UTI Group : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 3 juin 2026

Ipsen : Détachement de dividende

Air France-KLM : Assemblée Générale Annuelle

ID Logistics Group : Assemblée Générale Annuelle

Robertet : Assemblée Générale Annuelle

Viel & Cie : Assemblée Générale Annuelle

Fnac Darty : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire : Détachement de dividende

DBV Technologies : Assemblée Générale Annuelle

Viridien : Assemblée Générale Annuelle

Vetoquinol SA : Détachement de dividende

BOIRON : Détachement de dividende

Parrot : Assemblée Générale Annuelle

Infotel : Détachement de dividende

Exacompta Clairefontaine : Détachement de dividende

Vente-Unique.com : Détachement de dividende

Crossject : Assemblée Générale Annuelle

Adocia : Assemblée Générale Annuelle

WE.CONNECT : Détachement de dividende

Aelis Farma : Assemblée Générale Annuelle

NEXTEDIA : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 4 juin 2026

Saint-Gobain : Assemblée Générale Annuelle

Altarea : Assemblée Générale Annuelle

Forvia (ex-Faurecia) : Assemblée Générale Annuelle

VusionGroup : Assemblée Générale Annuelle

Electricité de Strasbourg S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Altareit : Assemblée Générale Annuelle

NEURONES : Assemblée Générale Annuelle

Synergie SE : Assemblée Générale Annuelle

FSDV : Assemblée Générale Annuelle

HEXAOM : Assemblée Générale Annuelle

Latecoere : Assemblée Générale Annuelle

Solocal Group SE : Assemblée Générale Annuelle

Maison Pommery & Associés : Assemblée Générale Annuelle

Guillemot Corporation : Assemblée Générale Annuelle

Hydrogène de France : Assemblée Générale Annuelle

Memscap : Assemblée Générale Annuelle

ENOGIA : Assemblée Générale Annuelle

Mauna Kea Technologies : Assemblée Générale Annuelle

Upergy : Assemblée Générale Annuelle

NR21 : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 5 juin 2026

Electricité de Strasbourg S.A. : Détachement de dividende

Groupe CRIT : Assemblée Générale Annuelle

Immobilière Dassault SA : Détachement de dividende

ABC arbitrage : Assemblée Générale Annuelle

DELFINGEN : Assemblée Générale Annuelle

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