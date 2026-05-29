Lundi 1 juin 2026
Accor : Détachement de dividende
Société BIC : Détachement de dividende
HighCo : Détachement de dividende
Mardi 2 juin 2026
Kering : Détachement de dividende
Kering : Détachement de dividende exceptionnelle
Capgemini SE : Détachement de dividende
Amundi : Assemblée Générale Annuelle
Aéroports de Paris : Détachement de dividende
Getlink SE : Détachement de dividende
Sopra Steria Group : Détachement de dividende
NRJ GROUP : Détachement de dividende
NRJ GROUP : Détachement de dividende exceptionnelle
STIF : Détachement de dividende
AKWEL : Détachement de dividende
SergeFerrari Group : Détachement de dividende
Intrasense : Assemblée Générale Annuelle
UTI Group : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 3 juin 2026
Ipsen : Détachement de dividende
Air France-KLM : Assemblée Générale Annuelle
ID Logistics Group : Assemblée Générale Annuelle
Robertet : Assemblée Générale Annuelle
Viel & Cie : Assemblée Générale Annuelle
Fnac Darty : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire : Détachement de dividende
DBV Technologies : Assemblée Générale Annuelle
Viridien : Assemblée Générale Annuelle
Vetoquinol SA : Détachement de dividende
BOIRON : Détachement de dividende
Parrot : Assemblée Générale Annuelle
Infotel : Détachement de dividende
Exacompta Clairefontaine : Détachement de dividende
Vente-Unique.com : Détachement de dividende
Crossject : Assemblée Générale Annuelle
Adocia : Assemblée Générale Annuelle
WE.CONNECT : Détachement de dividende
Aelis Farma : Assemblée Générale Annuelle
NEXTEDIA : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 4 juin 2026
Saint-Gobain : Assemblée Générale Annuelle
Altarea : Assemblée Générale Annuelle
Forvia (ex-Faurecia) : Assemblée Générale Annuelle
VusionGroup : Assemblée Générale Annuelle
Electricité de Strasbourg S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Altareit : Assemblée Générale Annuelle
NEURONES : Assemblée Générale Annuelle
Synergie SE : Assemblée Générale Annuelle
FSDV : Assemblée Générale Annuelle
HEXAOM : Assemblée Générale Annuelle
Latecoere : Assemblée Générale Annuelle
Solocal Group SE : Assemblée Générale Annuelle
Maison Pommery & Associés : Assemblée Générale Annuelle
Guillemot Corporation : Assemblée Générale Annuelle
Hydrogène de France : Assemblée Générale Annuelle
Memscap : Assemblée Générale Annuelle
ENOGIA : Assemblée Générale Annuelle
Mauna Kea Technologies : Assemblée Générale Annuelle
Upergy : Assemblée Générale Annuelle
NR21 : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 5 juin 2026
Electricité de Strasbourg S.A. : Détachement de dividende
Groupe CRIT : Assemblée Générale Annuelle
Immobilière Dassault SA : Détachement de dividende
ABC arbitrage : Assemblée Générale Annuelle
DELFINGEN : Assemblée Générale Annuelle
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