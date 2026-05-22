Lundi 25 mai 2026
Nexans : Détachement de dividende
Arkema : Détachement de dividende
Peugeot Invest : Détachement de dividende
BLEECKER : Détachement de dividende
Aquila : Détachement de dividende
Mardi 26 mai 2026
Safran : Détachement de dividende
Crédit Agricole S.A. : Détachement de dividende
Michelin (CGDE) : Détachement de dividende
Carrefour : Détachement de dividende
Bureau Veritas SA : Détachement de dividende
Elis : Détachement de dividende
Teleperformance SE : Détachement de dividende
Wendel SE : Détachement de dividende
Valeo SE : Détachement de dividende
Coface SA : Détachement de dividende
Burelle SA : Détachement de dividende
IDI : Détachement de dividende
Foncière INEA : Détachement de dividende exceptionnelle
Foncière INEA : Détachement de dividende
Mercredi 27 mai 2026
Legrand : Assemblée Générale Annuelle
Dassault Systèmes SE : Détachement de dividende
Publicis Groupe S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Bolloré SE : Assemblée Générale Annuelle
Getlink SE : Assemblée Générale Annuelle
Accor : Assemblée Générale Annuelle
Banijay Group N.V. : Assemblée Générale Annuelle
Exosens : Détachement de dividende
Eramet : Assemblée Générale Annuelle
Fnac Darty : Assemblée Générale Annuelle
Bassac : Détachement de dividende
Infotel : Assemblée Générale Annuelle
Exacompta Clairefontaine : Assemblée Générale Annuelle
Groupe Partouche : Détachement de dividende
EUROAPI : Assemblée Générale Annuelle
Compagnie Lebon : Détachement de dividende exceptionnelle
Compagnie Lebon : Détachement de dividende
Ekinops : Assemblée Générale Annuelle
HighCo : Assemblée Générale Annuelle
Saint Jean Groupe : Assemblée Générale Annuelle
SpineGuard : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 28 mai 2026
Kering : Assemblée Générale Annuelle
bioMérieux : Assemblée Générale Annuelle
OVH Groupe : Assemblée Générale Annuelle
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan : Détachement de dividende
Selectirente : Assemblée Générale Annuelle
ACTIA Group : Assemblée Générale Annuelle
WE.CONNECT : Assemblée Générale Annuelle
HOPSCOTCH Groupe : Assemblée Générale Annuelle
Paris Realty Fund : Assemblée Générale Annuelle
Compagnie de Chemins de Fer Départementaux : Assemblée Générale Annuelle
LightOn : Assemblée Générale Annuelle
Mon Courtier Energie Groupe : Assemblée Générale Annuelle
i2S : Détachement de dividende
EuroLand Corporate : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 29 mai 2026
TotalEnergies SE : Assemblée Générale Annuelle
Legrand : Détachement de dividende
Banijay Group N.V. : Détachement de dividende exceptionnelle
Banijay Group N.V. : Détachement de dividende
Canal+ SA : Assemblée Générale Annuelle
HERIGE : Assemblée Générale Annuelle
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com