Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 25 au 29 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez celles de TotalEnergies, Safran, Kering, Dassault Systèmes, Carrefour, Legrand, Michelin, Publicis, Accor et Teleperformance.

Lundi 25 mai 2026

Nexans : Détachement de dividende

Arkema : Détachement de dividende

Peugeot Invest : Détachement de dividende

BLEECKER : Détachement de dividende

Aquila : Détachement de dividende

Mardi 26 mai 2026

Safran : Détachement de dividende

Crédit Agricole S.A. : Détachement de dividende

Michelin (CGDE) : Détachement de dividende

Carrefour : Détachement de dividende

Bureau Veritas SA : Détachement de dividende

Elis : Détachement de dividende

Teleperformance SE : Détachement de dividende

Wendel SE : Détachement de dividende

Valeo SE : Détachement de dividende

Coface SA : Détachement de dividende

Burelle SA : Détachement de dividende

IDI : Détachement de dividende

Foncière INEA : Détachement de dividende exceptionnelle

Foncière INEA : Détachement de dividende

Mercredi 27 mai 2026

Legrand : Assemblée Générale Annuelle

Dassault Systèmes SE : Détachement de dividende

Publicis Groupe S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Bolloré SE : Assemblée Générale Annuelle

Getlink SE : Assemblée Générale Annuelle

Accor : Assemblée Générale Annuelle

Banijay Group N.V. : Assemblée Générale Annuelle

Exosens : Détachement de dividende

Eramet : Assemblée Générale Annuelle

Fnac Darty : Assemblée Générale Annuelle

Bassac : Détachement de dividende

Infotel : Assemblée Générale Annuelle

Exacompta Clairefontaine : Assemblée Générale Annuelle

Groupe Partouche : Détachement de dividende

EUROAPI : Assemblée Générale Annuelle

Compagnie Lebon : Détachement de dividende exceptionnelle

Compagnie Lebon : Détachement de dividende

Ekinops : Assemblée Générale Annuelle

HighCo : Assemblée Générale Annuelle

Saint Jean Groupe : Assemblée Générale Annuelle

SpineGuard : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 28 mai 2026

Kering : Assemblée Générale Annuelle

bioMérieux : Assemblée Générale Annuelle

OVH Groupe : Assemblée Générale Annuelle

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan : Détachement de dividende

Selectirente : Assemblée Générale Annuelle

ACTIA Group : Assemblée Générale Annuelle

WE.CONNECT : Assemblée Générale Annuelle

HOPSCOTCH Groupe : Assemblée Générale Annuelle

Paris Realty Fund : Assemblée Générale Annuelle

Compagnie de Chemins de Fer Départementaux : Assemblée Générale Annuelle

LightOn : Assemblée Générale Annuelle

Mon Courtier Energie Groupe : Assemblée Générale Annuelle

i2S : Détachement de dividende

EuroLand Corporate : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 29 mai 2026

TotalEnergies SE : Assemblée Générale Annuelle

Legrand : Détachement de dividende

Banijay Group N.V. : Détachement de dividende exceptionnelle

Banijay Group N.V. : Détachement de dividende

Canal+ SA : Assemblée Générale Annuelle

HERIGE : Assemblée Générale Annuelle

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