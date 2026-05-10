Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 11 au 15 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez Schneider Electric, AXA, Veolia Environnement, Dassault Aviation, Unibail-Rodamco-Westfield, et Thales.

Lundi 11 mai 2026

Schneider Electric SE : Détachement de dividende

AXA : Détachement de dividende

Veolia Environnement : Détachement de dividende

Rexel : Détachement de dividende

SPIE SA : Détachement de dividende

Abivax : Assemblée Générale Annuelle

Kaufman & Broad S.A. : Détachement de dividende

FIDUCIAL Real Estate : Détachement de dividende

Immobilière Dassault SA : Assemblée Générale Annuelle

Sensorion : Assemblée Générale Annuelle

Mardi 12 mai 2026

Thales : Assemblée Générale Annuelle

SEB S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Imerys : Assemblée Générale Annuelle

Clariane SE : Assemblée Générale Annuelle

Mersen : Assemblée Générale Annuelle

Aubay : Assemblée Générale Annuelle

Bourse Direct : Assemblée Générale Annuelle

Sogeclair S.A : Assemblée Générale Annuelle

Vitura : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 13 mai 2026

Dassault Aviation : Assemblée Générale Annuelle

Ipsen : Assemblée Générale Annuelle

Ayvens : Assemblée Générale Annuelle

JCDECAUX SE : Assemblée Générale Annuelle

Carmila : Assemblée Générale Annuelle

Havas N.V. : Assemblée Générale Annuelle

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine : Détachement de dividende

LACROIX Group : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 14 mai 2026

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine : Détachement de dividende

Vendredi 15 mai 2026

Dassault Aviation : Détachement de dividende

Unibail-Rodamco-Westfield SE : Détachement de dividende exceptionnelle

Havas N.V. : Détachement de dividende

Aubay : Détachement de dividende

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