Lundi 11 mai 2026
Schneider Electric SE : Détachement de dividende
AXA : Détachement de dividende
Veolia Environnement : Détachement de dividende
Rexel : Détachement de dividende
SPIE SA : Détachement de dividende
Abivax : Assemblée Générale Annuelle
Kaufman & Broad S.A. : Détachement de dividende
FIDUCIAL Real Estate : Détachement de dividende
Immobilière Dassault SA : Assemblée Générale Annuelle
Sensorion : Assemblée Générale Annuelle
Mardi 12 mai 2026
Thales : Assemblée Générale Annuelle
SEB S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Imerys : Assemblée Générale Annuelle
Clariane SE : Assemblée Générale Annuelle
Mersen : Assemblée Générale Annuelle
Aubay : Assemblée Générale Annuelle
Bourse Direct : Assemblée Générale Annuelle
Sogeclair S.A : Assemblée Générale Annuelle
Vitura : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 13 mai 2026
Dassault Aviation : Assemblée Générale Annuelle
Ipsen : Assemblée Générale Annuelle
Ayvens : Assemblée Générale Annuelle
JCDECAUX SE : Assemblée Générale Annuelle
Carmila : Assemblée Générale Annuelle
Havas N.V. : Assemblée Générale Annuelle
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine : Détachement de dividende
LACROIX Group : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 14 mai 2026
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine : Détachement de dividende
Vendredi 15 mai 2026
Dassault Aviation : Détachement de dividende
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Détachement de dividende exceptionnelle
Havas N.V. : Détachement de dividende
Aubay : Détachement de dividende
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