Lundi 15 septembre 2025
Clas Ohlson AB : Détachement de dividende intermédiaire
AO World plc : Assemblée générale
Mardi 16 septembre 2025
Wärtsilä Oyj : Final dividend
Utilico Emerging Markets Trust PLC : Assemblée générale
Mercredi 17 septembre 2025
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Détachement de dividende final
Games Workshop Group PLC : Assemblée générale
IG Group Holdings plc : Assemblée générale
Moonpig Group PLC : Assemblée générale
Jeudi 18 septembre 2025
Centrica plc : Détachement de dividende intermédiaire
Auto Trader Group plc : Assemblée générale
IG Group Holdings plc : Final dividend
Jet2 plc : Final dividend
Unite Group plc : Détachement de dividende (optionnel)
Unite Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Axfood AB : Final dividend
Asmodee : Assemblée générale
International Workplace Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Embracer Group AB : Assemblée générale
AVI Global Trust plc : Assemblée générale
Invesco Asia Dragon Trust plc : Assemblée générale
The Rank Group Plc : Final dividend
PPHE Hotel Group Limited : Détachement de dividende intermédiaire
Foresight Environmental Infrastructure Limited : Assemblée générale
Vendredi 19 septembre 2025
Rusta AB : Assemblée générale
Sligro Food Group N.V. : Détachement de dividende intermédiaire
