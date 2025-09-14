Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 15 au 19 septembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Compagnie Financière Richemont, Centrica, Auto Trader Group, Embracer Group, Sligro Food Group et Wärtsilä Oyj.

Lundi 15 septembre 2025

Clas Ohlson AB : Détachement de dividende intermédiaire

AO World plc : Assemblée générale

Mardi 16 septembre 2025

Wärtsilä Oyj : Final dividend

Utilico Emerging Markets Trust PLC : Assemblée générale

Mercredi 17 septembre 2025

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Détachement de dividende final

Games Workshop Group PLC : Assemblée générale

IG Group Holdings plc : Assemblée générale

Moonpig Group PLC : Assemblée générale

Jeudi 18 septembre 2025

Centrica plc : Détachement de dividende intermédiaire

Auto Trader Group plc : Assemblée générale

IG Group Holdings plc : Final dividend

Jet2 plc : Final dividend

Unite Group plc : Détachement de dividende (optionnel)

Unite Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Axfood AB : Final dividend

Asmodee : Assemblée générale

International Workplace Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Embracer Group AB : Assemblée générale

AVI Global Trust plc : Assemblée générale

Invesco Asia Dragon Trust plc : Assemblée générale

The Rank Group Plc : Final dividend

PPHE Hotel Group Limited : Détachement de dividende intermédiaire

Foresight Environmental Infrastructure Limited : Assemblée générale

Vendredi 19 septembre 2025

Rusta AB : Assemblée générale

Sligro Food Group N.V. : Détachement de dividende intermédiaire

