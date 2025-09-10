Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées du 11 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Ryanair Holdings, Intertek Group, Solvac et MedinCell.

Ryanair Holdings plc : Assemblée générale

Intertek Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Solvac S.A. : Détachement de dividende intermédiaire

Greggs plc : Détachement de dividende intermédiaire

Irish Continental Group plc : Détachement de dividende intermédiaire

Atalaya Mining Copper, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire

Goodwin PLC : Détachement de dividende intermédiaire

FBD Holdings plc : Détachement de dividende (exceptionnel)

MedinCell S.A. : Assemblée générale

Gulf Keystone Petroleum Limited : Détachement de dividende intermédiaire

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com