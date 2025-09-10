Ryanair Holdings plc : Assemblée générale
Intertek Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Solvac S.A. : Détachement de dividende intermédiaire
Greggs plc : Détachement de dividende intermédiaire
Irish Continental Group plc : Détachement de dividende intermédiaire
Atalaya Mining Copper, S.A. : Détachement de dividende intermédiaire
Goodwin PLC : Détachement de dividende intermédiaire
FBD Holdings plc : Détachement de dividende (exceptionnel)
MedinCell S.A. : Assemblée générale
Gulf Keystone Petroleum Limited : Détachement de dividende intermédiaire
