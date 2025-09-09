Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées du 9 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Logitech International et Sectra.

Logitech International S.A. : Assemblée générale

Sectra AB : Assemblée générale

The Monks Investment Trust PLC : Assemblée générale

Custodian Property Income REIT plc : Assemblée générale

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com