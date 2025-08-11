Lundi 11 août 2025
Europe
Plus500 Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
ARYZTA AG : Q2 2025 Publication de résultats
Allianz Technology Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Hypoport SE : Q2 2025 Publication de résultats
Diversified Energy Company PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Salzgitter AG : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Barrick Mining Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Franco-Nevada Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
monday.com Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
AST SpaceMobile, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Novelis Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Oklo Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Mardi 12 août 2025
Europe
Hannover Re : Q2 2025 Publication de résultats
Demant A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Spirax Group plc : Q2 2025 Publication de résultats
Entain plc : Q2 2025 Publication de résultats
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Wallenius Wilhelmsen ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Bellway p.l.c. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ISS A/S : Q2 2025 Publication de résultats
BNP Paribas Bank Polska S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
TAG Immobilien AG : Q2 2025 Publication de résultats
Derwent London Plc : Q2 2025 Publication de résultats
Tecan Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Fidelity European Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
K+S AG : Q2 2025 Publication de résultats
Bell Food Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Ceconomy AG : Q3 2025 Publication de résultats
Storskogen Group AB : Q2 2025 Publication de résultats
Sparebanken Norge : Q2 2025 Publication de résultats
TKH Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Nexus AG : Q2 2025 Publication de résultats
PageGroup plc : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Sea Limited : Q2 2025 Publication de résultats
CoreWeave, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Circle Internet Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Cardinal Health, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Tencent Music Entertainment Group : Q2 2025 Publication de résultats
On Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Aspen Technology, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
CAVA Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Smithfield Foods, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Mercredi 13 août 2025
Europe
EON SE : Q2 2025 Publication de résultats
Prudential plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Orsted A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Straumann Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
PKO Bank Polski S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Vestas Wind Systems A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Porsche Automobil Holding SE : Q2 2025 Publication de résultats
ICA Gruppen : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Brenntag SE : Q2 2025 Publication de résultats
RENK Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Beazley plc : Q2 2025 Publication de résultats
Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Fraport AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Springer Nature AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats
Persimmon Plc : Q2 2025 Publication de résultats
TUI AG : Q3 2025 Publication de résultats
Glanbia plc : Q2 2025 Publication de résultats
Sixt SE : Q2 2025 Publication de résultats
Wienerberger AG : Q2 2025 Publication de résultats
Ströer SE & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats
St. Galler Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Balfour Beatty plc : Q2 2025 Publication de résultats
Network International Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Berner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Grand City Properties S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Nordic Semiconductor : Q2 2025 Publication de résultats
Hill & Smith PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Evotec SE : Q2 2025 Publication de résultats
Jenoptik AG : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Cisco Systems, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Venture Global, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Hydro One Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Coherent Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Metro Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Performance Food Group Company : Q4 2025 Publication de résultats
JBS N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Stantec Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
CCL Industries Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Tencent Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Kweichow Moutai Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Commonwealth Bank of Australia : Q4 2025 Publication de résultats
Abu Dhabi National Energy Company : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Jeudi 14 août 2025
Europe
Adyen N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Swiss Re Ltd : Q2 2025 Publication de résultats
Hapag-Lloyd AG : Q2 2025 Publication de résultats
RWE AG : Q2 2025 Publication de résultats
Talanx AG : Q2 2025 Publication de résultats
CVC Capital Partners plc : Q2 2025 Publication évolution de l'activité
Antofagasta plc : Q2 2025 Publication de résultats
Aviva plc : Q2 2025 Publication de résultats
Carlsberg A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Admiral Group plc : Q2 2025 Publication de résultats
Zealand Pharma A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Swissquote Group Holding Ltd : Q2 2025 Publication de résultats
X5 Retail Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Holmen AB : Q2 2025 Publication de résultats
En+ Group International : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Bilfinger SE : Q2 2025 Publication de résultats
Shurgard Self-Storage Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Mandatum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats
AutoStore Holdings Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Embracer Group AB : Q1 2026 Publication de résultats
thyssenkrupp AG : Q3 2025 Publication de résultats
LANXESS AG : Q2 2025 Publication de résultats
TORM plc : Q2 2025 Publication de résultats
Netcompany Group A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Montana Aerospace AG : Q2 2025 Publication de résultats
Do & Co Aktiengesellschaft : Q1 2026 Publication de résultats
MVV Energie AG : Q3 2025 Publication de résultats
Olav Thon Eiendomsselskap ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Friedrich Vorwerk Group SE : Q2 2025 Publication de résultats
Implantica AG : Q2 2025 Publication de résultats
HelloFresh SE : Q2 2025 Publication de résultats
Montea NV : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Hamburger Hafen und Logistik AG : Q2 2025 Publication de résultats
Savills plc : Q2 2025 Publication de résultats
Veidekke ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Deutsche EuroShop AG : Q2 2025 Publication de résultats
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
New Wave Group AB : Q2 2025 Publication de résultats
Douglas AG : Q3 2025 Publication de résultats
Kuros Biosciences AG : Q2 2025 Publication de résultats
Yubico AB : Q2 2025 Publication de résultats
NIBC Holding N.V. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Wüstenrot & Württembergische AG : Q2 2025 Publication de résultats
MLP SE : Q2 2025 Publication de résultats
PNE AG : Q2 2025 Publication de résultats
Nagarro SE : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Applied Materials, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Deere & Company : Q3 2025 Publication de résultats
Nu Holdings Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Ross Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
JD.com, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Amcor plc : Q4 2025 Publication de résultats
Tapestry, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Applied Industrial Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
NetEase, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Vendredi 15 août 2025
Europe
Kingspan Group plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Fortum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats
Pandora A/S : Q2 2025 Publication de résultats
NIBE Industrier AB : Q2 2025 Publication de résultats
VZ Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
NKT A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Bure Equity AB : Q2 2025 Publication de résultats
Aktieselskabet Schouw & Co. : Q2 2025 Publication de résultats
Temple Bar Investment Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Credicorp Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
China Telecom Corporation Limited : Q2 2025 Publication de résultats
