Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées de la semaine du 11 août 2025 au 15 août 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, place à des géants comme Cisco Systems, Deere & Company, Tencent Holdings, Prudential, Swiss Re, Applied Materials, et JD.com. Le rythme est moins intense qu'en début de saison, mais il reste soutenu aux Etats-Unis et en Asie.

Lundi 11 août 2025

Europe

Plus500 Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

ARYZTA AG : Q2 2025 Publication de résultats

Allianz Technology Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Hypoport SE : Q2 2025 Publication de résultats

Diversified Energy Company PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Salzgitter AG : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Barrick Mining Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Franco-Nevada Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

monday.com Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

AST SpaceMobile, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Novelis Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Oklo Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Mardi 12 août 2025

Europe

Hannover Re : Q2 2025 Publication de résultats

Demant A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Spirax Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

Entain plc : Q2 2025 Publication de résultats

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

Wallenius Wilhelmsen ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Bellway p.l.c. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ISS A/S : Q2 2025 Publication de résultats

BNP Paribas Bank Polska S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

TAG Immobilien AG : Q2 2025 Publication de résultats

Derwent London Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Tecan Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Fidelity European Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

K+S AG : Q2 2025 Publication de résultats

Bell Food Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ceconomy AG : Q3 2025 Publication de résultats

Storskogen Group AB : Q2 2025 Publication de résultats

Sparebanken Norge : Q2 2025 Publication de résultats

TKH Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Nexus AG : Q2 2025 Publication de résultats

PageGroup plc : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Sea Limited : Q2 2025 Publication de résultats

CoreWeave, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Circle Internet Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Cardinal Health, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Tencent Music Entertainment Group : Q2 2025 Publication de résultats

On Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Aspen Technology, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

CAVA Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Smithfield Foods, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Mercredi 13 août 2025

Europe

EON SE : Q2 2025 Publication de résultats

Prudential plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Orsted A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Straumann Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

PKO Bank Polski S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Vestas Wind Systems A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Porsche Automobil Holding SE : Q2 2025 Publication de résultats

ICA Gruppen : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Brenntag SE : Q2 2025 Publication de résultats

RENK Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Beazley plc : Q2 2025 Publication de résultats

Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Fraport AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Springer Nature AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats

Persimmon Plc : Q2 2025 Publication de résultats

TUI AG : Q3 2025 Publication de résultats

Glanbia plc : Q2 2025 Publication de résultats

Sixt SE : Q2 2025 Publication de résultats

Wienerberger AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ströer SE & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats

St. Galler Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Balfour Beatty plc : Q2 2025 Publication de résultats

Network International Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Berner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Grand City Properties S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Nordic Semiconductor : Q2 2025 Publication de résultats

Hill & Smith PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Evotec SE : Q2 2025 Publication de résultats

Jenoptik AG : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Cisco Systems, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Venture Global, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Hydro One Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Coherent Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Metro Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Performance Food Group Company : Q4 2025 Publication de résultats

JBS N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Stantec Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

CCL Industries Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Tencent Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Kweichow Moutai Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Commonwealth Bank of Australia : Q4 2025 Publication de résultats

Abu Dhabi National Energy Company : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Jeudi 14 août 2025

Europe

Adyen N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Swiss Re Ltd : Q2 2025 Publication de résultats

Hapag-Lloyd AG : Q2 2025 Publication de résultats

RWE AG : Q2 2025 Publication de résultats

Talanx AG : Q2 2025 Publication de résultats

CVC Capital Partners plc : Q2 2025 Publication évolution de l'activité

Antofagasta plc : Q2 2025 Publication de résultats

Aviva plc : Q2 2025 Publication de résultats

Carlsberg A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Admiral Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

Zealand Pharma A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Swissquote Group Holding Ltd : Q2 2025 Publication de résultats

X5 Retail Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Holmen AB : Q2 2025 Publication de résultats

En+ Group International : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Bilfinger SE : Q2 2025 Publication de résultats

Shurgard Self-Storage Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Mandatum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats

AutoStore Holdings Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Embracer Group AB : Q1 2026 Publication de résultats

thyssenkrupp AG : Q3 2025 Publication de résultats

LANXESS AG : Q2 2025 Publication de résultats

TORM plc : Q2 2025 Publication de résultats

Netcompany Group A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Montana Aerospace AG : Q2 2025 Publication de résultats

Do & Co Aktiengesellschaft : Q1 2026 Publication de résultats

MVV Energie AG : Q3 2025 Publication de résultats

Olav Thon Eiendomsselskap ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Friedrich Vorwerk Group SE : Q2 2025 Publication de résultats

Implantica AG : Q2 2025 Publication de résultats

HelloFresh SE : Q2 2025 Publication de résultats

Montea NV : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Hamburger Hafen und Logistik AG : Q2 2025 Publication de résultats

Savills plc : Q2 2025 Publication de résultats

Veidekke ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Deutsche EuroShop AG : Q2 2025 Publication de résultats

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

New Wave Group AB : Q2 2025 Publication de résultats

Douglas AG : Q3 2025 Publication de résultats

Kuros Biosciences AG : Q2 2025 Publication de résultats

Yubico AB : Q2 2025 Publication de résultats

NIBC Holding N.V. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Wüstenrot & Württembergische AG : Q2 2025 Publication de résultats

MLP SE : Q2 2025 Publication de résultats

PNE AG : Q2 2025 Publication de résultats

Nagarro SE : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Applied Materials, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Deere & Company : Q3 2025 Publication de résultats

Nu Holdings Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Ross Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

JD.com, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Amcor plc : Q4 2025 Publication de résultats

Tapestry, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Applied Industrial Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

NetEase, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Vendredi 15 août 2025

Europe

Kingspan Group plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Fortum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats

Pandora A/S : Q2 2025 Publication de résultats

NIBE Industrier AB : Q2 2025 Publication de résultats

VZ Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

NKT A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Bure Equity AB : Q2 2025 Publication de résultats

Aktieselskabet Schouw & Co. : Q2 2025 Publication de résultats

Temple Bar Investment Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Credicorp Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

China Telecom Corporation Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com