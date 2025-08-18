Lundi 18 août 2025
Europe
Aéroports de Paris : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Encavis AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Palo Alto Networks, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Fabrinet : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Westpac Banking Corporation : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
National Australia Bank Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Mardi 19 août 2025
Europe
Coloplast A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Investment AB Latour : Q2 2025 Publication de résultats
KGHM Polska Miedz : Q2 2025 Publication de résultats
Halyk bank : Q2 2025 Publication de résultats
PSP Swiss Property AG : Q2 2025 Publication de résultats
Jyske Bank A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Flughafen Wien AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Flughafen Wien AG : Q2 2025 Publication de résultats
International Workplace Group plc : Q2 2025 Publication de résultats
SKAN Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Huber+Suhner AG : Q2 2025 Publication de résultats
Medartis Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Odfjell Drilling Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Scatec ASA : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
The Home Depot, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Medtronic plc : Q1 2026 Publication de résultats
Keysight Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Viking Holdings Ltd : Q2 2025 Publication de résultats
Amer Sports, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
XPeng Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
ZTO Express (Cayman) Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Toll Brothers, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jack Henry & Associates, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Xiaomi Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
BHP Group Limited : Q4 2025 Publication de résultats
CSL Limited : Q4 2025 Publication de résultats
Mercredi 20 août 2025
Europe
Alcon Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Geberit AG : Q2 2025 Publication de résultats
ASR Nederland N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Mowi ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Rockwool A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Oberbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats
Lion Finance Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Ithaca Energy plc : Q2 2025 Publication de résultats
FLSmidth & Co. A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Leroy Seafood : Q2 2025 Publication de résultats
OSB Group Plc : Q2 2025 Publication de résultats
Liechtensteinische Landesbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Cyfrowy Polsat S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
DOF Group ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Austevoll Seafood ASA : Q2 2025 Publication de résultats
BH Macro Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Sensirion Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Polenergia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Norconsult ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Zug Estates Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
DFDS A/S : July 2025 Publication évolution de l'activité
DFDS A/S : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
The TJX Companies : Q2 2026 Publication de résultats
Progressive Corporation : July 2025 Publication évolution de l'activité
Lowe's Companies, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Analog Devices, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Target Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Estee Lauder : Q4 2025 Publication de résultats
Baidu, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. : July 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results
DiDi Global Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Futu Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Williams-Sonoma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Nordson Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Jeudi 21 août 2025
Europe
Novonesis A/S : Q2 2025 Publication de résultats
ORLEN Spólka Akcyjna : Q2 2025 Publication de résultats
Dino Polska S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Swiss Prime Site AG : Q2 2025 Publication de résultats
Aegon Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
CTS Eventim AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats
BKW AG : Q2 2025 Publication de résultats
Banque Cantonale Vaudoise : Q2 2025 Publication de résultats
SalMar ASA : Q2 2025 Publication de résultats
ALK-Abelló A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Siegfried Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Luzerner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Kojamo Oyj : Q2 2025 Publication de résultats
GN Store Nord A/S : Q2 2025 Publication de résultats
VGP NV : Q2 2025 Publication de résultats
Hufvudstaden AB : Q2 2025 Publication de résultats
Tessenderlo Group nv : Q2 2025 Publication de résultats
Mayr-Melnhof Karton AG : Q2 2025 Publication de résultats
Gubra A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Hays plc : Q4 2025 Publication de résultats
Ramsay Générale de Santé : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
DNO ASA : Q2 2025 Publication de résultats
UIE Plc : Q2 2025 Publication de résultats
Energa SA : Q2 2025 Publication de résultats
SoftwareOne Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Kinepolis Group NV : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Walmart Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Intuit Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Workday Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Ross Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Zoom Communications Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Full Truck Alliance Co. Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Elastic N.V. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
AIA Group Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Vendredi 22 août 2025
Europe
NIBE Industrier AB : Q2 2025 Publication de résultats
Ambu A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Bavarian Nordic A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Allreal Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
UNIQA Insurance Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Benefit Systems S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Höegh Autoliners ASA : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Ubiquiti Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
Meituan : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com