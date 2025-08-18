Bienvenue dans le calendrier des sociétés cotées de la semaine du 18 août 2025 au 22 août 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve les résultats de The Home Depot, Medtronic, Walmart, Intuit, Palo Alto Networks, et BHP Group.

Lundi 18 août 2025

Europe

Aéroports de Paris : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Encavis AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Palo Alto Networks, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Fabrinet : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Westpac Banking Corporation : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

National Australia Bank Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Mardi 19 août 2025

Europe

Coloplast A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Investment AB Latour : Q2 2025 Publication de résultats

KGHM Polska Miedz : Q2 2025 Publication de résultats

Halyk bank : Q2 2025 Publication de résultats

PSP Swiss Property AG : Q2 2025 Publication de résultats

Jyske Bank A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Wien AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Flughafen Wien AG : Q2 2025 Publication de résultats

International Workplace Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

SKAN Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Huber+Suhner AG : Q2 2025 Publication de résultats

Medartis Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Odfjell Drilling Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Scatec ASA : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

The Home Depot, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Medtronic plc : Q1 2026 Publication de résultats

Keysight Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Viking Holdings Ltd : Q2 2025 Publication de résultats

Amer Sports, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

XPeng Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

ZTO Express (Cayman) Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Toll Brothers, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Jack Henry & Associates, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Xiaomi Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

BHP Group Limited : Q4 2025 Publication de résultats

CSL Limited : Q4 2025 Publication de résultats

Mercredi 20 août 2025

Europe

Alcon Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Geberit AG : Q2 2025 Publication de résultats

ASR Nederland N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Mowi ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Rockwool A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Oberbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats

Lion Finance Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Ithaca Energy plc : Q2 2025 Publication de résultats

FLSmidth & Co. A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Leroy Seafood : Q2 2025 Publication de résultats

OSB Group Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Liechtensteinische Landesbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Cyfrowy Polsat S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

DOF Group ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Austevoll Seafood ASA : Q2 2025 Publication de résultats

BH Macro Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Sensirion Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Polenergia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Norconsult ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Zug Estates Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

DFDS A/S : July 2025 Publication évolution de l'activité

DFDS A/S : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

The TJX Companies : Q2 2026 Publication de résultats

Progressive Corporation : July 2025 Publication évolution de l'activité

Lowe's Companies, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Analog Devices, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Target Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Estee Lauder : Q4 2025 Publication de résultats

Baidu, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Raymond James Financial, Inc. : July 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results

DiDi Global Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Futu Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Williams-Sonoma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Nordson Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Postal Savings Bank of China Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Jeudi 21 août 2025

Europe

Novonesis A/S : Q2 2025 Publication de résultats

ORLEN Spólka Akcyjna : Q2 2025 Publication de résultats

Dino Polska S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Swiss Prime Site AG : Q2 2025 Publication de résultats

Aegon Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

CTS Eventim AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats

BKW AG : Q2 2025 Publication de résultats

Banque Cantonale Vaudoise : Q2 2025 Publication de résultats

SalMar ASA : Q2 2025 Publication de résultats

ALK-Abelló A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Siegfried Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Luzerner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Kojamo Oyj : Q2 2025 Publication de résultats

GN Store Nord A/S : Q2 2025 Publication de résultats

VGP NV : Q2 2025 Publication de résultats

Hufvudstaden AB : Q2 2025 Publication de résultats

Tessenderlo Group nv : Q2 2025 Publication de résultats

Mayr-Melnhof Karton AG : Q2 2025 Publication de résultats

Gubra A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Hays plc : Q4 2025 Publication de résultats

Ramsay Générale de Santé : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

DNO ASA : Q2 2025 Publication de résultats

UIE Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Energa SA : Q2 2025 Publication de résultats

SoftwareOne Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Kinepolis Group NV : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Walmart Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Intuit Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Workday Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Ross Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Zoom Communications Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Full Truck Alliance Co. Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Elastic N.V. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

AIA Group Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Vendredi 22 août 2025

Europe

NIBE Industrier AB : Q2 2025 Publication de résultats

Ambu A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Bavarian Nordic A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Allreal Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

UNIQA Insurance Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Benefit Systems S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Höegh Autoliners ASA : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Ubiquiti Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

Meituan : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

