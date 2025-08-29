Lundi 1 septembre 2025
Europe
Burkhalter Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Etex N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Kainos Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Mardi 2 septembre 2025
Europe
Partners Group Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Ashtead Group plc : Q1 2026 Publication de résultats
InPost S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
dormakaba Holding AG : Q4 2025 Publication de résultats
Theon International Plc : Q2 2025 Publication de résultats
Oxford Nanopore Technologies plc : Q2 2025 Publication de résultats
CrediaBank S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Romande Energie Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats
Uniphar plc : Q2 2025 Publication de résultats
eDreams ODIGEO S.A. : Q1 2026 Publication de résultats
USA & Canada
Alimentation Couche-Tard Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Zscaler, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
NIO Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Fast Retailing Co., Ltd. : August 2025 Publication évolution de l'activité
Mercredi 3 septembre 2025
Europe
Swiss Life Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
D'Ieteren Group : Q2 2025 Publication de résultats
Helvetia Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
M&G plc : Q2 2025 Publication de résultats
OPAP : Q2 2025 Publication de résultats
Nordnet AB : August 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Avanza Bank Holding AB : August 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
flatexDEGIRO AG : August 2025 Publication évolution de l'activité
Cairn Homes plc : Q2 2025 Publication de résultats
TOD'S S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Alpha Group International plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Hilton Food Group plc : Q2 2025 Publication de résultats
Bakkavor Group plc : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Salesforce.com, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Figma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Hewlett Packard Enterprise Company : Q3 2025 Publication de résultats
Dollar Tree, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Credo Technology Group Holding Ltd : Q1 2026 Publication de résultats
Jeudi 4 septembre 2025
Europe
CVC Capital Partners plc : Q2 2025 Publication de résultats
bioMérieux : Q2 2025 Publication de résultats
Sofina SA : Q2 2025 Publication de résultats
Sectra AB : Q1 2026 Publication de résultats
Volvo Cars : August 2025 Publication évolution de l'activité
SOL S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
International Public Partnerships Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Safestore Holdings Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Stef : Q2 2025 Publication de résultats
Genus plc : Q4 2025 Publication de résultats
Sanlorenzo S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Voltalia : Q2 2025 Publication de résultats
Apax Global Alpha Limited : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Broadcom Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Costco Wholesale Corporation : August 2025 Publication évolution de l'activité
Copart, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
lululemon athletica Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Samsara Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Guidewire Software, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
DocuSign, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Ciena Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Vendredi 5 septembre 2025
Europe
Ashmore Group Plc : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Fastenal Company : August 2025 Publication évolution de l'activité
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : August 2025 Publication évolution de l'activité
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com