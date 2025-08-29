Bienvenue dans le calendrier des résultats des sociétés cotées de la semaine boursière qui court du lundi 1er septembre au vendredi 5 septembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Salesforce, Broadcom, lululemon athletica, Hewlett Packard Enterprise et Fast Retailing.

Lundi 1 septembre 2025

Europe

Burkhalter Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Etex N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Kainos Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Mardi 2 septembre 2025

Europe

Partners Group Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ashtead Group plc : Q1 2026 Publication de résultats

InPost S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

dormakaba Holding AG : Q4 2025 Publication de résultats

Theon International Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Oxford Nanopore Technologies plc : Q2 2025 Publication de résultats

CrediaBank S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Romande Energie Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats

Uniphar plc : Q2 2025 Publication de résultats

eDreams ODIGEO S.A. : Q1 2026 Publication de résultats

USA & Canada

Alimentation Couche-Tard Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Zscaler, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

NIO Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Fast Retailing Co., Ltd. : August 2025 Publication évolution de l'activité

Mercredi 3 septembre 2025

Europe

Swiss Life Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

D'Ieteren Group : Q2 2025 Publication de résultats

Helvetia Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

M&G plc : Q2 2025 Publication de résultats

OPAP : Q2 2025 Publication de résultats

Nordnet AB : August 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

Avanza Bank Holding AB : August 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

flatexDEGIRO AG : August 2025 Publication évolution de l'activité

Cairn Homes plc : Q2 2025 Publication de résultats

TOD'S S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Alpha Group International plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Hilton Food Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

Bakkavor Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Salesforce.com, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Figma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Hewlett Packard Enterprise Company : Q3 2025 Publication de résultats

Dollar Tree, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Credo Technology Group Holding Ltd : Q1 2026 Publication de résultats

Jeudi 4 septembre 2025

Europe

CVC Capital Partners plc : Q2 2025 Publication de résultats

bioMérieux : Q2 2025 Publication de résultats

Sofina SA : Q2 2025 Publication de résultats

Sectra AB : Q1 2026 Publication de résultats

Volvo Cars : August 2025 Publication évolution de l'activité

SOL S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

International Public Partnerships Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Safestore Holdings Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Stef : Q2 2025 Publication de résultats

Genus plc : Q4 2025 Publication de résultats

Sanlorenzo S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Voltalia : Q2 2025 Publication de résultats

Apax Global Alpha Limited : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Broadcom Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Costco Wholesale Corporation : August 2025 Publication évolution de l'activité

Copart, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

lululemon athletica Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Samsara Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Guidewire Software, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

DocuSign, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Ciena Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Vendredi 5 septembre 2025

Europe

Ashmore Group Plc : Q4 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Fastenal Company : August 2025 Publication évolution de l'activité

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : August 2025 Publication évolution de l'activité

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com