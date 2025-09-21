Lundi 22 septembre 2025
Europe
Jumbo S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
BioPharma Credit PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Mardi 23 septembre 2025
Europe
Smiths Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Kingfisher plc : Q2 2026 Publication de résultats
TUI AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close Trading Update
Raspberry Pi Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Micron Technology, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
AutoZone, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Mercredi 24 septembre 2025
Europe
JD Sports Fashion Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Trigano : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
MFE-Mediaforeurope N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Lamda Development S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Cintas Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. : August 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results
Jeudi 25 septembre 2025
Europe
Hennes & Mauritz AB : Q3 2025 Publication de résultats
LPP SA : Q2 2025 Publication de résultats
JPMorgan Global Growth & Income plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
ALTEN : Q2 2025 Publication de résultats
Terna Energy S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats
HORNBACH Baumarkt AG : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Fluxys Belgium SA : Q2 2025 Publication de résultats
Glenveagh Properties plc : Q2 2025 Publication de résultats
OCI N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Accenture plc : Q4 2025 Publication de résultats
Jabil Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
TD SYNNEX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Vendredi 26 septembre 2025
Europe
Zegona Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
