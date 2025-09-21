Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 22 au 26 septembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, nous retrouverons Micron Technology, AutoZone, Cintas Corporation, Costco Wholesale, Accenture, et Hennes & Mauritz.

Lundi 22 septembre 2025

Europe

Jumbo S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

BioPharma Credit PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Mardi 23 septembre 2025

Europe

Smiths Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Kingfisher plc : Q2 2026 Publication de résultats

TUI AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close Trading Update

Raspberry Pi Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Micron Technology, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

AutoZone, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Mercredi 24 septembre 2025

Europe

JD Sports Fashion Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Trigano : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

MFE-Mediaforeurope N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Lamda Development S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Cintas Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Raymond James Financial, Inc. : August 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results

Jeudi 25 septembre 2025

Europe

Hennes & Mauritz AB : Q3 2025 Publication de résultats

LPP SA : Q2 2025 Publication de résultats

JPMorgan Global Growth & Income plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

ALTEN : Q2 2025 Publication de résultats

Terna Energy S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats

HORNBACH Baumarkt AG : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Fluxys Belgium SA : Q2 2025 Publication de résultats

Glenveagh Properties plc : Q2 2025 Publication de résultats

OCI N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Costco Wholesale Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Accenture plc : Q4 2025 Publication de résultats

Jabil Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

TD SYNNEX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Vendredi 26 septembre 2025

Europe

Zegona Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

