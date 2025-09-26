Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 29 au 3 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, nous suivrons de près les résultats de Nike, Carnival Corporation, Tesco, Danske Bank, Fast Retailing, et Volvo Cars.

Lundi 29 septembre 2025

Europe

EMEIS : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Carnival Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Jefferies Financial Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Mardi 30 septembre 2025

Europe

GEK TERNA S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA : Q2 2026 Publication de résultats

The Merchants Trust Plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

A.G. BARR p.l.c. : Q2 2026 Publication de résultats

Close Brothers Group plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

NB Private Equity Partners Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Nike, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Paychex, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Mercredi 1 octobre 2025

Europe

Danske Bank A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Greggs plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Argan : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Ruffer Investment Company Limited : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

SkiStar AB : Q4 2025 Publication de résultats

USA & Canada

RPM International Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Jeudi 2 octobre 2025

Europe

Tesco PLC : Q2 2026 Publication de résultats

Volvo Cars : September 2025 Publication évolution de l'activité

Stolt-Nielsen Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Fast Retailing Co., Ltd. : September 2025 Publication évolution de l'activité

Vendredi 3 octobre 2025

Europe

KION GROUP AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

Nordnet AB : September 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

Avanza Bank Holding AB : September 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

Kernel Holding S.A. : Q4 2025 Publication de résultats

