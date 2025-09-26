Lundi 29 septembre 2025
Europe
EMEIS : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Carnival Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Jefferies Financial Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Mardi 30 septembre 2025
Europe
GEK TERNA S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA : Q2 2026 Publication de résultats
The Merchants Trust Plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
A.G. BARR p.l.c. : Q2 2026 Publication de résultats
Close Brothers Group plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
NB Private Equity Partners Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Nike, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Paychex, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Mercredi 1 octobre 2025
Europe
Danske Bank A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Greggs plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Argan : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Ruffer Investment Company Limited : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
SkiStar AB : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
RPM International Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Jeudi 2 octobre 2025
Europe
Tesco PLC : Q2 2026 Publication de résultats
Volvo Cars : September 2025 Publication évolution de l'activité
Stolt-Nielsen Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Fast Retailing Co., Ltd. : September 2025 Publication évolution de l'activité
Vendredi 3 octobre 2025
Europe
KION GROUP AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
Nordnet AB : September 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Avanza Bank Holding AB : September 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Kernel Holding S.A. : Q4 2025 Publication de résultats
