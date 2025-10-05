Lundi 6 octobre 2025
Europe
Repsol S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
LDC SA : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Turnover
USA & Canada
Constellation Brands, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Mardi 7 octobre 2025
Europe
CVS Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
McCormick & Company, Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Mercredi 8 octobre 2025
Europe
OMV AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Unite Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
TGS ASA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Operational Update
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : September 2025 Publication évolution de l'activité
Jeudi 9 octobre 2025
Europe
Südzucker AG : Q2 2026 Publication de résultats
Volution Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Fagron N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
PepsiCo, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Progressive Corporation : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Delta Air Lines, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : September 2025 Publication évolution de l'activité
Tata Consultancy Services Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats
Fast Retailing Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
HCL Technologies Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Vendredi 10 octobre 2025
Europe
Porsche AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
Tryg A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Atrium Ljungberg AB : Q3 2025 Publication de résultats
The Mercantile Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Gerresheimer AG : Q3 2025 Publication de résultats
Hays plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Platzer Fastigheter Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats
DFDS A/S : September 2025 Publication évolution de l'activité
