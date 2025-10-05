Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 6 au 10 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, nous retrouverons PepsiCo, Delta Air Lines, Tata Consultancy Services, et Porsche AG. Ces entreprises emblématiques dévoileront leurs résultats trimestriels ou leurs évolutions d'activité, offrant ainsi un aperçu précieux de leur performance récente.

Lundi 6 octobre 2025

Europe

Repsol S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

LDC SA : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Turnover

USA & Canada

Constellation Brands, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Mardi 7 octobre 2025

Europe

CVS Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

USA & Canada

McCormick & Company, Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Mercredi 8 octobre 2025

Europe

OMV AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Unite Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

TGS ASA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Operational Update

USA & Canada

Costco Wholesale Corporation : September 2025 Publication évolution de l'activité

Jeudi 9 octobre 2025

Europe

Südzucker AG : Q2 2026 Publication de résultats

Volution Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Fagron N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

PepsiCo, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Progressive Corporation : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Delta Air Lines, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : September 2025 Publication évolution de l'activité

Tata Consultancy Services Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats

Fast Retailing Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats

HCL Technologies Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Vendredi 10 octobre 2025

Europe

Porsche AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

Tryg A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Atrium Ljungberg AB : Q3 2025 Publication de résultats

The Mercantile Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Gerresheimer AG : Q3 2025 Publication de résultats

Hays plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Platzer Fastigheter Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats

DFDS A/S : September 2025 Publication évolution de l'activité

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com