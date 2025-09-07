Lundi 8 septembre 2025
Europe
Phoenix Group Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats
Abivax : Q2 2025 Publication de résultats
Medacta Group SA : Q2 2025 Publication de résultats
ENEA S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
SigmaRoc plc : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Casey's General Stores, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Mardi 9 septembre 2025
Europe
Puig Brands SA : Q2 2025 Publication de résultats
Metlen Energy & Metals S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Somfy SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Rubis : Q2 2025 Publication de résultats
Interparfums : Q2 2025 Publication de résultats
Dunelm Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Computacenter plc : Q2 2025 Publication de résultats
Gamma Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats
Moltiply Group S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Globaltrans Investment PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Synopsys, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Rubrik, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Core & Main, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
AeroVironment, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
SailPoint, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
GameStop Corp. : Q2 2025 Publication de résultats
Mercredi 10 septembre 2025
Europe
INDITEX : Q2 2025 Publication de résultats
Associated British Foods plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Baloise Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Darktrace plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Vistry Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Keywords Studios plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
TAURON Polska Energia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Antin Infrastructure Partners S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Clas Ohlson AB : Q1 2026 Publication de résultats
NEURONES : Q2 2025 Publication de résultats
EL.En. S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Chewy, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : August 2025 Publication évolution de l'activité
Jeudi 11 septembre 2025
Europe
Fraport AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Flughafen Wien AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Brederode S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Financière Moncey Société anonyme : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Peugeot Invest : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Energean plc : Q2 2025 Publication de résultats
Esso S.A.F. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Inter Cars S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Robertet : Q2 2025 Publication de résultats
Playtech plc : Q2 2025 Publication de résultats
Fevertree Drinks PLC : Q2 2025 Publication de résultats
SeSa S.p.A. : Q1 2026 Publication de résultats
Trainline plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Oakley Capital Investments Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Rusta AB : Q1 2025 Publication de résultats
ChemoMetec A/S : Q4 2025 Publication de résultats
THG Plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Adobe Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Kroger Co. (The) : Q2 2025 Publication de résultats
Vendredi 12 septembre 2025
Europe
Virbac : Q2 2025 Publication de résultats
Luxempart : Q2 2025 Publication de résultats
DFDS A/S : August 2025 Publication évolution de l'activité
