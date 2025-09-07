Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 08 septembre 2025 au 12 septembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve TSMC, Adobe Inc., INDITEX, Associated British Foods, Kroger Co., et Synopsys. Ces géants des secteurs technologique, de la distribution et de la mode dévoileront leurs résultats financiers, offrant un aperçu précieux de leur performance récente.

Lundi 8 septembre 2025

Europe

Phoenix Group Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats

Abivax : Q2 2025 Publication de résultats

Medacta Group SA : Q2 2025 Publication de résultats

ENEA S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

SigmaRoc plc : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Casey's General Stores, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Mardi 9 septembre 2025

Europe

Puig Brands SA : Q2 2025 Publication de résultats

Metlen Energy & Metals S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Somfy SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Rubis : Q2 2025 Publication de résultats

Interparfums : Q2 2025 Publication de résultats

Dunelm Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Computacenter plc : Q2 2025 Publication de résultats

Gamma Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats

Moltiply Group S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Globaltrans Investment PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Synopsys, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Rubrik, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Core & Main, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

AeroVironment, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

SailPoint, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

GameStop Corp. : Q2 2025 Publication de résultats

Mercredi 10 septembre 2025

Europe

INDITEX : Q2 2025 Publication de résultats

Associated British Foods plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Baloise Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Darktrace plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Vistry Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Keywords Studios plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

TAURON Polska Energia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Antin Infrastructure Partners S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Clas Ohlson AB : Q1 2026 Publication de résultats

NEURONES : Q2 2025 Publication de résultats

EL.En. S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Chewy, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : August 2025 Publication évolution de l'activité

Jeudi 11 septembre 2025

Europe

Fraport AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Flughafen Wien AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Brederode S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Financière Moncey Société anonyme : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Peugeot Invest : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Energean plc : Q2 2025 Publication de résultats

Esso S.A.F. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Inter Cars S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Robertet : Q2 2025 Publication de résultats

Playtech plc : Q2 2025 Publication de résultats

Fevertree Drinks PLC : Q2 2025 Publication de résultats

SeSa S.p.A. : Q1 2026 Publication de résultats

Trainline plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Oakley Capital Investments Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Rusta AB : Q1 2025 Publication de résultats

ChemoMetec A/S : Q4 2025 Publication de résultats

THG Plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Adobe Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Kroger Co. (The) : Q2 2025 Publication de résultats

Vendredi 12 septembre 2025

Europe

Virbac : Q2 2025 Publication de résultats

Luxempart : Q2 2025 Publication de résultats

DFDS A/S : August 2025 Publication évolution de l'activité

