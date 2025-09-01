Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 02 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Partners Group Holding AG, Ashtead Group plc, InPost S.A., et Zscaler, Inc. Ces entreprises publieront leurs résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025 ou le premier trimestre 2026.

Europe

Partners Group Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ashtead Group plc : Q1 2026 Publication de résultats

InPost S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

dormakaba Holding AG : Q4 2025 Publication de résultats

Theon International Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Oxford Nanopore Technologies plc : Q2 2025 Publication de résultats

CrediaBank S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Romande Energie Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats

Uniphar plc : Q2 2025 Publication de résultats

eDreams ODIGEO S.A. : Q1 2026 Publication de résultats

USA & Canada

Alimentation Couche-Tard Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Zscaler, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

NIO Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Fast Retailing Co., Ltd. : August 2025 Publication évolution de l'activité

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com