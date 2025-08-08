Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 08 août 2025. Parmi les principales annonces du jour, Munich Re, TSMC, Constellation Software Inc., et State Bank of India publient leurs résultats financiers.

Europe

Munich Re : Q2 2025 Publication de résultats

EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Q2 2025 Publication de résultats

NN Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Deutsche Wohnen SE : Q2 2025 Publication de résultats

Lotus Bakeries NV : Q2 2025 Publication de résultats

Bechtle AG : Q2 2025 Publication de résultats

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt : Q2 2025 Publication de résultats

Jungheinrich AG : Q2 2025 Publication de résultats

CCC S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

RTL Group S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Asmodee : Q1 2026 Publication de résultats

TBC Bank Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats

The Renewables Infrastructure Group Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Murray International Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Mobimo Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Gelsenwasser AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Osterreichische Post AG : Q2 2025 Publication de résultats

Eckert & Ziegler SE : Q2 2025 Publication de résultats

RaySearch Laboratories AB : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Constellation Software Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Emera Incorporated : Q2 2025 Publication de résultats

Lamar Advertising Company : Q2 2025 Publication de résultats

Tempus AI, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : July 2025 Publication évolution de l'activité

State Bank of India : Q1 2026 Publication de résultats

