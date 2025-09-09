Europe
Puig Brands SA : Q2 2025 Publication de résultats
Somfy SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Rubis : Q2 2025 Publication de résultats
Interparfums : Q2 2025 Publication de résultats
Dunelm Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Computacenter plc : Q2 2025 Publication de résultats
Gamma Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats
Moltiply Group S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Sarantis S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Globaltrans Investment PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Oracle Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Synopsys, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Rubrik, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Core & Main, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
AeroVironment, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
SailPoint, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
GameStop Corp. : Q2 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com