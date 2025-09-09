Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 09 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, retrouvez les résultats de Puig Brands SA, Oracle Corporation, GameStop Corp., et Interparfums.

Europe

Puig Brands SA : Q2 2025 Publication de résultats

Somfy SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Rubis : Q2 2025 Publication de résultats

Interparfums : Q2 2025 Publication de résultats

Dunelm Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Computacenter plc : Q2 2025 Publication de résultats

Gamma Communications plc : Q2 2025 Publication de résultats

Moltiply Group S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Sarantis S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Globaltrans Investment PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Oracle Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Synopsys, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Rubrik, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Core & Main, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

AeroVironment, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

SailPoint, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

GameStop Corp. : Q2 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com