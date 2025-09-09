Europe
INDITEX : Q2 2025 Publication de résultats
Associated British Foods plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Baloise Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Darktrace plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Vistry Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Keywords Studios plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
TAURON Polska Energia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Antin Infrastructure Partners S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Clas Ohlson AB : Q1 2026 Publication de résultats
NEURONES : Q2 2025 Publication de résultats
EL.En. S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Chewy, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : August 2025 Publication évolution de l'activité
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com