Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 10 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour figurent Inditex, Associated British Foods, TSMC et Chewy.

Europe

INDITEX : Q2 2025 Publication de résultats

Associated British Foods plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Baloise Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Darktrace plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Vistry Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Keywords Studios plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

TAURON Polska Energia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Antin Infrastructure Partners S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Clas Ohlson AB : Q1 2026 Publication de résultats

NEURONES : Q2 2025 Publication de résultats

EL.En. S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Chewy, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : August 2025 Publication évolution de l'activité

