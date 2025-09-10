Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 11 septembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, retrouvez les résultats de Fraport AG, Adobe Inc., Kroger Co., et peut-être Peugeot Invest.

Europe

Fraport AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Flughafen Wien AG : August 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Brederode S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Financière Moncey Société anonyme : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Peugeot Invest : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Energean plc : Q2 2025 Publication de résultats

Esso S.A.F. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Inter Cars S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Robertet : Q2 2025 Publication de résultats

Playtech plc : Q2 2025 Publication de résultats

Fevertree Drinks PLC : Q2 2025 Publication de résultats

SeSa S.p.A. : Q1 2026 Publication de résultats

Trainline plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Oakley Capital Investments Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Rusta AB : Q1 2025 Publication de résultats

ChemoMetec A/S : Q4 2025 Publication de résultats

THG Plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Adobe Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Kroger Co. (The) : Q2 2025 Publication de résultats

