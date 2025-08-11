Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 12 août 2025. Parmi les principales annonces, Hannover Re, Demant A/S, Coreweave, Cardinal Health, Inc., et Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) dévoileront leurs résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025.

Europe

Hannover Re : Q2 2025 Publication de résultats

Demant A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Spirax Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

Entain plc : Q2 2025 Publication de résultats

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

Wallenius Wilhelmsen ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Bellway p.l.c. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ISS A/S : Q2 2025 Publication de résultats

BNP Paribas Bank Polska S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

TAG Immobilien AG : Q2 2025 Publication de résultats

Derwent London Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Tecan Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Fidelity European Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

K+S AG : Q2 2025 Publication de résultats

Bell Food Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ceconomy AG : Q3 2025 Publication de résultats

Storskogen Group AB : Q2 2025 Publication de résultats

Sparebanken Norge : Q2 2025 Publication de résultats

TKH Group N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Nexus AG : Q2 2025 Publication de résultats

PageGroup plc : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Sea Limited : Q2 2025 Publication de résultats

CoreWeave, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Circle Internet Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Cardinal Health, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Tencent Music Entertainment Group : Q2 2025 Publication de résultats

On Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Aspen Technology, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

CAVA Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Smithfield Foods, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

