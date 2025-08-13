Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 13 août 2025. Parmi les principales annonces du jour, EON SE, Cisco Systems, Inc., Tencent Holdings Limited et Commonwealth Bank of Australia publieront leurs résultats financiers.

Europe

EON SE : Q2 2025 Publication de résultats

Prudential plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Straumann Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

PKO Bank Polski S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Vestas Wind Systems A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Porsche Automobil Holding SE : Q2 2025 Publication de résultats

ICA Gruppen : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Brenntag SE : Q2 2025 Publication de résultats

RENK Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Beazley plc : Q2 2025 Publication de résultats

Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Fraport AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Springer Nature AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats

Persimmon Plc : Q2 2025 Publication de résultats

TUI AG : Q3 2025 Publication de résultats

Glanbia plc : Q2 2025 Publication de résultats

Sixt SE : Q2 2025 Publication de résultats

Wienerberger AG : Q2 2025 Publication de résultats

Ströer SE & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats

St. Galler Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Balfour Beatty plc : Q2 2025 Publication de résultats

Network International Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Berner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Grand City Properties S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Nordic Semiconductor : Q2 2025 Publication de résultats

Hill & Smith PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Evotec SE : Q2 2025 Publication de résultats

Jenoptik AG : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Cisco Systems, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Venture Global, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Hydro One Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Coherent Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Metro Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Performance Food Group Company : Q4 2025 Publication de résultats

JBS N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Stantec Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

CCL Industries Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Tencent Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Kweichow Moutai Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Commonwealth Bank of Australia : Q4 2025 Publication de résultats

Abu Dhabi National Energy Company : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

