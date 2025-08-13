Europe
EON SE : Q2 2025 Publication de résultats
Prudential plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Straumann Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
PKO Bank Polski S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Vestas Wind Systems A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Porsche Automobil Holding SE : Q2 2025 Publication de résultats
ICA Gruppen : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Brenntag SE : Q2 2025 Publication de résultats
RENK Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Beazley plc : Q2 2025 Publication de résultats
Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Fraport AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Springer Nature AG & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats
Persimmon Plc : Q2 2025 Publication de résultats
TUI AG : Q3 2025 Publication de résultats
Glanbia plc : Q2 2025 Publication de résultats
Sixt SE : Q2 2025 Publication de résultats
Wienerberger AG : Q2 2025 Publication de résultats
Ströer SE & Co. KGaA : Q2 2025 Publication de résultats
St. Galler Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Balfour Beatty plc : Q2 2025 Publication de résultats
Network International Holdings plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Berner Kantonalbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Grand City Properties S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Nordic Semiconductor : Q2 2025 Publication de résultats
Hill & Smith PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Evotec SE : Q2 2025 Publication de résultats
Jenoptik AG : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Cisco Systems, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Venture Global, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Hydro One Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Coherent Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Metro Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Performance Food Group Company : Q4 2025 Publication de résultats
JBS N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Stantec Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
CCL Industries Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Tencent Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Kweichow Moutai Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Commonwealth Bank of Australia : Q4 2025 Publication de résultats
Abu Dhabi National Energy Company : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com