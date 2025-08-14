Europe
Kingspan Group plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Fortum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats
Pandora A/S : Q2 2025 Publication de résultats
VZ Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
NKT A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Bure Equity AB : Q2 2025 Publication de résultats
Aktieselskabet Schouw & Co. : Q2 2025 Publication de résultats
Temple Bar Investment Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Credicorp Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Reste du monde
China Telecom Corporation Limited : Q2 2025 Publication de résultats
