Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 15 août 2025. Parmi les principales annonces du jour figurent Kingspan Group, Fortum Oyj, Pandora A/S et China Telecom Corporation.

Europe

Kingspan Group plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Fortum Oyj : Q2 2025 Publication de résultats

Pandora A/S : Q2 2025 Publication de résultats

VZ Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

NKT A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Bure Equity AB : Q2 2025 Publication de résultats

Aktieselskabet Schouw & Co. : Q2 2025 Publication de résultats

Temple Bar Investment Trust PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Credicorp Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Reste du monde

China Telecom Corporation Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com