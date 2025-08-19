Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 19 août 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Coloplast A/S, The Home Depot, Inc., Xiaomi Corporation et BHP Group Limited.

Europe

Coloplast A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Investment AB Latour : Q2 2025 Publication de résultats

KGHM Polska Miedz : Q2 2025 Publication de résultats

Halyk bank : Q2 2025 Publication de résultats

PSP Swiss Property AG : Q2 2025 Publication de résultats

Jyske Bank A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Flughafen Wien AG : July 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Flughafen Wien AG : Q2 2025 Publication de résultats

International Workplace Group plc : Q2 2025 Publication de résultats

SKAN Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Huber+Suhner AG : Q2 2025 Publication de résultats

Medartis Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Odfjell Drilling Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Scatec ASA : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

The Home Depot, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Medtronic plc : Q1 2026 Publication de résultats

Keysight Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Viking Holdings Ltd : Q2 2025 Publication de résultats

Amer Sports, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

XPeng Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

ZTO Express (Cayman) Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Toll Brothers, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Jack Henry & Associates, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Xiaomi Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

BHP Group Limited : Q4 2025 Publication de résultats

CSL Limited : Q4 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com