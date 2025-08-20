Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 20 août 2025. Parmi les principales annonces du jour, Alcon Inc., The TJX Companies, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited et Geberit AG publieront leurs résultats du deuxième trimestre 2025.

Europe

Alcon Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Geberit AG : Q2 2025 Publication de résultats

ASR Nederland N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Mowi ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Rockwool A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Oberbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats

Lion Finance Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats

Ithaca Energy plc : Q2 2025 Publication de résultats

FLSmidth & Co. A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Leroy Seafood : Q2 2025 Publication de résultats

OSB Group Plc : Q2 2025 Publication de résultats

Liechtensteinische Landesbank AG : Q2 2025 Publication de résultats

Cyfrowy Polsat S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

DOF Group ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Austevoll Seafood ASA : Q2 2025 Publication de résultats

BH Macro Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Sensirion Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Polenergia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Norconsult ASA : Q2 2025 Publication de résultats

Zug Estates Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

DFDS A/S : July 2025 Publication évolution de l'activité

DFDS A/S : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

The TJX Companies : Q2 2026 Publication de résultats

Progressive Corporation : July 2025 Publication évolution de l'activité

Lowe's Companies, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Analog Devices, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Target Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Estee Lauder : Q4 2025 Publication de résultats

Baidu, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Raymond James Financial, Inc. : July 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results

DiDi Global Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Futu Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Williams-Sonoma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Nordson Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Postal Savings Bank of China Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

