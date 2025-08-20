Europe
Alcon Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Geberit AG : Q2 2025 Publication de résultats
ASR Nederland N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Mowi ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Rockwool A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Oberbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Emmi AG : Q2 2025 Publication de résultats
Lion Finance Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats
Ithaca Energy plc : Q2 2025 Publication de résultats
FLSmidth & Co. A/S : Q2 2025 Publication de résultats
Leroy Seafood : Q2 2025 Publication de résultats
OSB Group Plc : Q2 2025 Publication de résultats
Liechtensteinische Landesbank AG : Q2 2025 Publication de résultats
Cyfrowy Polsat S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
DOF Group ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Austevoll Seafood ASA : Q2 2025 Publication de résultats
BH Macro Limited : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Sensirion Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Polenergia S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Norconsult ASA : Q2 2025 Publication de résultats
Zug Estates Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
DFDS A/S : July 2025 Publication évolution de l'activité
DFDS A/S : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
The TJX Companies : Q2 2026 Publication de résultats
Progressive Corporation : July 2025 Publication évolution de l'activité
Lowe's Companies, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Analog Devices, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Target Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Estee Lauder : Q4 2025 Publication de résultats
Baidu, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. : July 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results
DiDi Global Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Futu Holdings Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Williams-Sonoma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Nordson Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q2 2025 Publication de résultats
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com