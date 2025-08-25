Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 26 août 2025. Parmi les principales annonces, figurent Flughafen Zürich, l'opérateur de l'aéroport de Zurich, mais aussi deux grosses banques canadiennes, dont Bank of Montreal, ainsi que MongoDB et PetroChina.

Europe

Flughafen Zürich AG : Q2 2025 Publication de résultats

DEME Group NV : Q2 2025 Publication de résultats

Royal Unibrew A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Bakkafrost : Q2 2025 Publication de résultats

TX Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Thurgauer Kantonalbank : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Dermapharm Holding SE : Q2 2025 Publication de résultats

BW LPG Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Kruk S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Cadeler A/S : Q2 2025 Publication de résultats

John Wood Group PLC : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Intershop Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Bank of Montreal : Q3 2025 Publication de résultats

The Bank of Nova Scotia : Q3 2025 Publication de résultats

KE Holdings Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

MongoDB, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Okta, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Reste du monde

PetroChina Company Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Nongfu Spring Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

