Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 27 août 2025. Parmi les principales annonces du jour, Prudential plc, NVIDIA Corporation, Ping An Insurance et Meituan publieront leurs résultats financiers.

Europe

Prudential plc : Q2 2025 Publication de résultats

ageas SA/NV : Q2 2025 Publication de résultats

Eiffage S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Københavns Lufthavne A/S : Q2 2025 Publication de résultats

JD Sports Fashion Plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Accelleron Industries AG : Q2 2025 Publication de résultats

Vienna Insurance Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Aroundtown SA : Q2 2025 Publication de résultats

Hafnia Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Sydbank A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Stadler Rail AG : Q2 2025 Publication de résultats

Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Asseco Poland S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

CA Immobilien Anlagen AG : Q2 2025 Publication de résultats

Hochschild Mining plc : Q2 2025 Publication de résultats

S IMMO AG : Q2 2025 Publication de résultats

Investis Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats

Mota-Engil, SGPS, S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Scandinavian Tobacco Group A/S : Q2 2025 Publication de résultats

Dalata Hotel Group plc : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

NVIDIA Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Royal Bank of Canada : Q3 2025 Publication de résultats

CrowdStrike Holdings, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Snowflake Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Veeva Systems Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Trip.com Group Limited : Q2 2025 Publication de résultats

Dollarama Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

National Bank of Canada : Q3 2025 Publication de résultats

Agilent Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Williams-Sonoma, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

HP Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

NetApp, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Pure Storage, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Nutanix, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

The Cooper Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

The JM Smucker Company : Q1 2026 Publication de résultats

Reste du monde

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Meituan : Q2 2025 Publication de résultats

Midea Group Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Zijin Mining Group Company Limited : Q2 2025 Publication de résultats

