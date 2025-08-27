Europe
Pernod Ricard : Q4 2025 Publication de résultats
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Q2 2025 Publication de résultats
Iliad : Q2 2025 Publication de résultats
Constellation Oil Services Holding S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Lundberg B : Q2 2025 Publication de résultats
HAL Trust : Q2 2025 Publication de résultats
Brunello Cucinelli S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Delivery Hero SE : Q2 2025 Publication de résultats
CD PROJEKT S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
Strabag SE : Q2 2025 Publication de résultats
EVN AG : Q3 2025 Publication de résultats
Fielmann Group AG : Q2 2025 Publication de résultats
Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
CPI Europe AG : Q2 2025 Publication de résultats
Van Lanschot Kempen N.V : Q2 2025 Publication de résultats
Alpiq Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Elekta AB : Q1 2026 Publication de résultats
CMB.TECH NV : Q2 2025 Publication de résultats
Systemair AB : Q1 2026 Publication de résultats
BioArctic AB : Q2 2025 Publication de résultats
Vaudoise Assurances Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Eurocommercial Properties N.V. : Q2 2025 Publication de résultats
Dom Development S.A. : Q2 2025 Publication de résultats
BBGI Global Infrastructure S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Jungfraubahn Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Per Aarsleff Holding A/S : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
The Toronto-Dominion Bank : Q3 2025 Publication de résultats
Dell Technologies Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Marvell Technology Group Ltd : Q2 2026 Publication de résultats
Autodesk, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Canadian Imperial Bank of Commerce : Q3 2025 Publication de résultats
Li Auto Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Dollar General Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Ulta Beauty, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Affirm Holdings, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Burlington Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
DICK'S Sporting Goods, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Hormel Foods Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Best Buy Co., Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Brown-Forman Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Reste du monde
China Life Insurance Company Limited : Q2 2025 Publication de résultats
CNOOC Limited : Q2 2025 Publication de résultats
SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q2 2025 Publication de résultats
Wuliangye Yibin Co.,Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
China CITIC Bank Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com