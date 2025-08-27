Bienvenue dans l'agenda des sociétés cotées du 28 août 2025. Le gros morceau en Europe s'appelle Pernod Ricard, qui annoncera les résultats annuels de son exercice décalé. Aux ETats-Unis, Dell et Marvell représenteront la tech et Dollar General et Best Buy le secteur de la distribution.

Europe

Pernod Ricard : Q4 2025 Publication de résultats

Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Q2 2025 Publication de résultats

Iliad : Q2 2025 Publication de résultats

Constellation Oil Services Holding S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Lundberg B : Q2 2025 Publication de résultats

HAL Trust : Q2 2025 Publication de résultats

Brunello Cucinelli S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Delivery Hero SE : Q2 2025 Publication de résultats

CD PROJEKT S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

Strabag SE : Q2 2025 Publication de résultats

EVN AG : Q3 2025 Publication de résultats

Fielmann Group AG : Q2 2025 Publication de résultats

Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

CPI Europe AG : Q2 2025 Publication de résultats

Van Lanschot Kempen N.V : Q2 2025 Publication de résultats

Alpiq Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats

Elekta AB : Q1 2026 Publication de résultats

CMB.TECH NV : Q2 2025 Publication de résultats

Systemair AB : Q1 2026 Publication de résultats

BioArctic AB : Q2 2025 Publication de résultats

Vaudoise Assurances Holding SA : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Eurocommercial Properties N.V. : Q2 2025 Publication de résultats

Dom Development S.A. : Q2 2025 Publication de résultats

BBGI Global Infrastructure S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Jungfraubahn Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Per Aarsleff Holding A/S : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

The Toronto-Dominion Bank : Q3 2025 Publication de résultats

Dell Technologies Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Marvell Technology Group Ltd : Q2 2026 Publication de résultats

Autodesk, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Canadian Imperial Bank of Commerce : Q3 2025 Publication de résultats

Li Auto Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Dollar General Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Ulta Beauty, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Affirm Holdings, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Burlington Stores, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

DICK'S Sporting Goods, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Hormel Foods Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Best Buy Co., Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Brown-Forman Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Reste du monde

China Life Insurance Company Limited : Q2 2025 Publication de résultats

CNOOC Limited : Q2 2025 Publication de résultats

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q2 2025 Publication de résultats

Wuliangye Yibin Co.,Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

China CITIC Bank Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

