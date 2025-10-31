Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 31 octobre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Exxon Mobil Corporation, Intesa Sanpaolo et Spie.

Europe

Intesa Sanpaolo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

AUDI AG : Q3 2025 Publication de résultats

CaixaBank, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Erste Group Bank AG : Q3 2025 Publication de résultats

Danske Bank A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Mapfre S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Piraeus Financial Holdings S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

SPIE SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Unicaja Banco, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

GTT (Gaztransport : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Activities Report

Scor SE : Q3 2025 Publication de résultats

Fuchs SE : Q3 2025 Publication de résultats

Acerinox S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Loomis AB : Q3 2025 Publication de résultats

Kalmar Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Koninklijke Heijmans N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Implantica AG : Q3 2025 Publication de résultats

Semapa : Q3 2025 Publication de résultats

Alma Media Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Aker Solutions ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Prosegur Cash, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Exxon Mobil Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

AbbVie Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Chevron Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Linde plc : Q3 2025 Publication de résultats

Aon plc : Q3 2025 Publication de résultats

Colgate-Palmolive Company : Q3 2025 Publication de résultats

Canadian National Railway Company : Q3 2025 Publication de résultats

Dominion Energy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

W.W. Grainger, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Imperial Oil Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Ubiquiti Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Charter Communications, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Cenovus Energy Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

T. Rowe Price Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Church & Dwight Co., Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

nVent Electric plc : Q3 2025 Publication de résultats

LyondellBasell Industries N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Cboe Global Markets, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Magna International Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

RBC Bearings Incorporated : Q2 2026 Publication de résultats

Reste du monde

PetroChina Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats

China Life Insurance Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats

BYD Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats

CNOOC Limited : Q3 2025 Publication de résultats

China Yangtze Power Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Tokyo Electron Limited : Q2 2025 Publication de résultats

MediaTek Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Wuliangye Yibin Co.,Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

KDDI Corporation : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Industrial Bank Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Maruti Suzuki India Ltd : Q2 2026 Publication de résultats

Mitsubishi Electric Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

HOYA Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

