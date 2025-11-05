Europe
AstraZeneca PLC : Q3 2025 Publication de résultats
Zurich Insurance Group Ltd : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Rheinmetall AG : Q3 2025 Publication de résultats
National Grid plc : Q2 2026 Publication de résultats
ENGIE : Q3 2025 Publication de résultats
Diageo plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
DHL Group : Q3 2025 Publication de résultats
Legrand : Q3 2025 Publication de résultats
Heidelberg Materials AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Commerzbank AG : Q3 2025 Publication de résultats
Swisscom AG : Q3 2025 Publication de résultats
Henkel AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
AP Moller Maersk : Q3 2025 Publication de résultats
ArcelorMittal : Q3 2025 Publication de résultats
Novonesis A/S : Q3 2025 Publication de résultats
PKO Bank Polski S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Veolia Environnement : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
BT Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
BPER Banca S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
HOCHTIEF AG : Q3 2025 Publication de résultats
Banco BPM S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Genmab A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Smith & Nephew Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Unipol Assicurazioni S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Uniper SE : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Mediolanum S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Continental AG : Q3 2025 Publication de résultats
Euronext N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
National Bank of Greece S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Renewi plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Wise plc : Q2 2026 Publication de résultats
Dino Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
GEA Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
Skanska AB : Q3 2025 Publication de résultats
Groupe Bruxelles Lambert SA : Q3 2025 Publication de résultats
CTP N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
J Sainsbury plc : Q2 2026 Publication de résultats
Auto Trader Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
RATIONAL AG : Q3 2025 Publication de résultats
Securitas AB : Q3 2025 Publication de résultats
Syensqo SA/NV : Q3 2025 Publication de résultats
SalMar ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Zalando SE : Q3 2025 Publication de résultats
IMI plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pirelli & C. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
IMCD N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Howden Joinery Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
InPost S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Gedeon Richter : Q3 2025 Publication de résultats
Iveco Group N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Azimut Holding S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Hikma Pharmaceuticals PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Credito Emiliano S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Banijay Group N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Fielmann Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
Adecco Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
BNP Paribas Bank Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Logista Holdings : Q4 2025 Publication de résultats
Camurus AB : Q3 2025 Publication de résultats
Shurgard Self-Storage Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
JCDECAUX SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Sacyr, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
RS Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Brembo N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Asker Healthcare Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Solvay SA : Q3 2025 Publication de résultats
VGP NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Titan S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Air France-KLM : Q3 2025 Publication de résultats
TBC Bank Group PLC : Q3 2025 Publication de résultats
AutoStore Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
HgCapital Trust plc : Q3 2025 Publication de résultats
Vistry Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Compagnie Financière Tradition SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Cementir Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Hufvudstaden AB : Q3 2025 Publication de résultats
Derwent London Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Olav Thon Eiendomsselskap ASA : Q3 2025 Publication de résultats
OSB Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
GN Store Nord A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Valiant Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats
Tate & Lyle plc : Q2 2026 Publication de résultats
Royal BAM Group N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
BFF Bank S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Antin Infrastructure Partners S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Update
Bure Equity AB : Q3 2025 Publication de résultats
Veidekke ASA : Q3 2025 Publication de résultats
LANXESS AG : Q3 2025 Publication de résultats
Helios Towers plc : Q3 2025 Publication de résultats
TORM plc : Q3 2025 Publication de résultats
Sparebanken Norge : Q3 2025 Publication de résultats
Odfjell Drilling Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
ChemoMetec A/S : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
New Wave Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Energa SA : Q3 2025 Publication de résultats
Norwegian Air Shuttle ASA : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
DEUTZ AG : Q3 2025 Publication de résultats
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Intercos S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Adtran Networks SE : Q3 2025 Publication de résultats
DNO ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Watches of Switzerland Group PLC : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Ramsay Générale de Santé : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Lenzing AG : Q3 2025 Publication de résultats
Schroder Oriental Income Fund Limited : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Apotea AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
ConocoPhillips : Q3 2025 Publication de résultats
Parker-Hannifin Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Airbnb, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Canadian Natural Resources Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Monster Beverage Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Vistra Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
EOG Resources, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Air Products & Chemicals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Cummins Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Becton, Dickinson and Company : Q4 2025 Publication de résultats
TC Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Datadog, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Warner Bros. Discovery, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Fastenal Company : October 2025 Publication évolution de l'activité
Take-Two Interactive Software, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Block, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Wheaton Precious Metals Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Rockwell Automation, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Fairfax Financial Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Consolidated Edison, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Microchip Technology, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
BeOne Medicines AG : Q3 2025 Publication de résultats
DuPont de Nemours, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
NRG Energy, Inc : Q3 2025 Publication de résultats
Sandisk Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Ameren Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Mettler-Toledo International, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Expedia Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Natera, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Trade Desk, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Tapestry, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Affirm Holdings, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Insulet Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
BCE Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pembina Pipeline Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
EchoStar Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Ralph Lauren Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
RB Global, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Evergy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Alliant Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Somnigroup International Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
DraftKings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
US Foods Holding Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Gen Digital Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Lundin Gold Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Celsius Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
News Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Fidelity National Financial, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
IREN Limited : Q1 2026 Publication de résultats
Hyatt Hotels Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Sprott Physical Gold Trust : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Brookfield Wealth Solutions Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Bombardier Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
SharkNinja, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Stantec Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Solventum Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Doximity, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
QXO, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
MP Materials Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Wynn Resorts, Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Lamar Advertising Company : Q3 2025 Publication de résultats
Viatris Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Texas Roadhouse, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Camden Property Trust : Q3 2025 Publication de résultats
Advanced Drainage Systems, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Karman Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Akamai Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
D-Wave Quantum Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
ARC Resources Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Moderna, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Saputo Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Reste du monde
DBS Group Holdings Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
National Australia Bank Limited : Q4 2025 Publication de résultats
Petrobras : Q3 2025 Publication de résultats
Recruit Holdings Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Life Insurance Corporation of India : Q2 2026 Publication de résultats
