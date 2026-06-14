Lundi 15 juin 2026

France

Aéroports de Paris : Trafic Mensuel
Poxel : Publication des résultats

Mardi 16 juin 2026

France

MedinCell S.A. : Publication des résultats
Vente-Unique.com : Publication des résultats

Europe

Orsted A/S : Publication des résultats

Mercredi 17 juin 2026

France

VINCI : Trafic Mensuel

USA & Canada

Progressive Corporation : Publication des résultats
Jabil Inc. : Publication des résultats

Jeudi 18 juin 2026

Europe

Accenture plc : Publication des résultats
Tesco PLC : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Kroger Co. (The) : Publication des résultats

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