Lundi 15 juin 2026
France
Aéroports de Paris : Trafic Mensuel
Poxel : Publication des résultats
Mardi 16 juin 2026
France
MedinCell S.A. : Publication des résultats
Vente-Unique.com : Publication des résultats
Europe
Orsted A/S : Publication des résultats
Mercredi 17 juin 2026
France
VINCI : Trafic Mensuel
USA & Canada
Progressive Corporation : Publication des résultats
Jabil Inc. : Publication des résultats
Jeudi 18 juin 2026
Europe
Accenture plc : Publication des résultats
Tesco PLC : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Kroger Co. (The) : Publication des résultats
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