Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 15 au 19 juin 2026. Parmi les rares annonces de la semaine figurent Accenture, Orsted, Progressive Corp et Jabil, ainsi que les chiffres de trafic d'ADP, Vinci et les ventes mensuelles de Tesco.

Lundi 15 juin 2026

France

Aéroports de Paris : Trafic Mensuel

Poxel : Publication des résultats

Mardi 16 juin 2026

France

MedinCell S.A. : Publication des résultats

Vente-Unique.com : Publication des résultats

Europe

Orsted A/S : Publication des résultats

Mercredi 17 juin 2026

France

VINCI : Trafic Mensuel

USA & Canada

Progressive Corporation : Publication des résultats

Jabil Inc. : Publication des résultats

Jeudi 18 juin 2026

Europe

Accenture plc : Publication des résultats

Tesco PLC : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Kroger Co. (The) : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

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