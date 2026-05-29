Agenda des résultats de la semaine : au tour de Broadcom, Inditex et CrowdStrike
Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 1 au 5 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto Networks, Inditex, Broadcom, Costco, CrowdStrike, Veeva Systems, et Getlink. Une semaine riche en actualités financières à ne pas manquer !
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister. Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com
Broadcom Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de composants et de sous-systèmes analogiques, à signaux mixtes et optoélectroniques. Les produits du groupe comprennent des amplificateurs de puissance, des filtres radiofréquence, des encodeurs, des optocoupleurs, des émetteurs-récepteurs à fibre optique, etc.
Le CA par marché se ventile entre semiconducteurs (57,7%) et infrastructures (42,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (29,6%), Asie-Pacifique (56,2%), et Europe-Moyen-Orient-Afrique (14,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.