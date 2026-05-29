Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 1 au 5 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto Networks, Inditex, Broadcom, Costco, CrowdStrike, Veeva Systems, et Getlink. Une semaine riche en actualités financières à ne pas manquer !

Lundi 1 juin 2026

France

Catana Group : Publication des résultats

USA & Canada

Hewlett Packard Enterprise Company : Publication des résultats

Mardi 2 juin 2026

USA & Canada

Palo Alto Networks, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 3 juin 2026

France

Wavestone : Publication des résultats

ABEO SA : Publication des résultats

Europe

INDITEX : Publication des résultats

Medtronic plc : Publication des résultats

USA & Canada

Broadcom Inc. : Publication des résultats

Costco Wholesale Corporation : Publication évolution de l'activité

CrowdStrike Holdings, Inc. : Publication des résultats

Veeva Systems Inc. : Publication des résultats

Jeudi 4 juin 2026

Europe

OPAP : Publication des résultats

USA & Canada

Ciena Corporation : Publication des résultats

Fastenal Company : Publication évolution de l'activité

Vendredi 5 juin 2026

France

Getlink SE : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

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