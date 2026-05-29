Lundi 1 juin 2026

France

Catana Group : Publication des résultats

USA & Canada

Hewlett Packard Enterprise Company : Publication des résultats

Mardi 2 juin 2026

USA & Canada

Palo Alto Networks, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 3 juin 2026

France

Wavestone : Publication des résultats
ABEO SA : Publication des résultats

Europe

INDITEX : Publication des résultats
Medtronic plc : Publication des résultats

USA & Canada

Broadcom Inc. : Publication des résultats
Costco Wholesale Corporation : Publication évolution de l'activité
CrowdStrike Holdings, Inc. : Publication des résultats
Veeva Systems Inc. : Publication des résultats

Jeudi 4 juin 2026

Europe

OPAP : Publication des résultats

USA & Canada

Ciena Corporation : Publication des résultats
Fastenal Company : Publication évolution de l'activité

Vendredi 5 juin 2026

France

Getlink SE : Publication des résultats

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