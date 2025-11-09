Lundi 10 novembre 2025
Europe
Hannover Re : Q3 2025 Publication de résultats
Mediobanca S.p.A. : Q1 2026 Publication de résultats
Inwit S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Almirall, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Salzgitter AG : Q3 2025 Publication de résultats
Banca IFIS S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Biotest AG : Q3 2025 Publication de résultats
Kainos Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Sanlorenzo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
RHI Magnesita N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Hypoport SE : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
CoreWeave, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Barrick Mining Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Occidental Petroleum Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
NTT DATA Group Corporation : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Venture Global, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
AST SpaceMobile, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
KE Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Tyson Foods, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Paramount Skydance Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Kaspi Bank : Q3 2025 Publication de résultats
Roivant Sciences Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Rigetti Computing, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Instacart (Maplebear) : Q3 2025 Publication de résultats
The Interpublic Group of Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : October 2025 Publication évolution de l'activité
Bajaj Finance Limited : Q2 2026 Publication de résultats
ANZ Group Holdings Limited : Q4 2025 Publication de résultats
MediaTek Inc. : October 2025 Publication évolution de l'activité
Mardi 11 novembre 2025
Europe
Munich Re : Q3 2025 Publication de résultats
Vodafone Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Recordati : Q3 2025 Publication de résultats
Porsche Automobil Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats
Deutsche Wohnen SE : Q3 2025 Publication de résultats
A2A S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Københavns Lufthavne A/S : Q3 2025 Publication de résultats
PSP Swiss Property AG : Q3 2025 Publication de résultats
Fraport AG : Q3 2025 Publication de résultats
DCC plc : Q2 2026 Publication de résultats
United Internet AG : Q3 2025 Publication de résultats
IONOS Group SE : Q3 2025 Publication de résultats
NOBA Bank Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
3i Infrastructure plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
1&1 AG : Q3 2025 Publication de résultats
Mandatum Oyj : Q3 2025 Publication de résultats
TAG Immobilien AG : Q3 2025 Publication de résultats
Ströer SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
K+S AG : Q3 2025 Publication de résultats
ChemoMetec A/S : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
KSB SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
TKH Group N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Jeudan A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Italmobiliare S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Oxford Instruments plc : Q2 2026 Publication de résultats
Philogen S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
CoinShares International Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Scandinavian Tobacco Group A/S : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Sea Limited : Q3 2025 Publication de résultats
AngloGold Ashanti plc : Q3 2025 Publication de résultats
Nebius Group : Q3 2025 Publication de résultats
Oklo Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Fermi Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
SoftBank Group Corp. : Q2 2025 Publication de résultats
Sony Group Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Mercredi 12 novembre 2025
Europe
Infineon Technologies AG : Q4 2025 Publication de résultats
EON SE : Q3 2025 Publication de résultats
Experian plc : Q2 2026 Publication de résultats
Alcon Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
RWE AG : Q3 2025 Publication de résultats
Bayer AG : Q3 2025 Publication de résultats
Swiss Life Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Poste Italiane S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
SSE plc : Q2 2026 Publication de résultats
ABN AMRO Bank N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Fincantieri S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Brenntag SE : Q3 2025 Publication de résultats
H. Lundbeck A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Hera S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Technoprobe S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
LEG Immobilien SE : Q3 2025 Publication de résultats
Voestalpine AG : Q2 2026 Publication de résultats
Reinet Investments S.C.A. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Ypsomed Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats
De'Longhi S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Springer Nature AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Taylor Wimpey plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság : Q3 2025 Publication de résultats
FLSmidth & Co. A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Royal Unibrew A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Jungheinrich AG : Q3 2025 Publication de résultats
Sonae - SGPS, SA : Q3 2025 Publication de résultats
Leroy Seafood : Q3 2025 Publication de résultats
ENAV S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Do & Co Aktiengesellschaft : Q2 2026 Publication de résultats
Técnicas Reunidas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q1 2026 Publication de résultats
Osterreichische Post AG : Q3 2025 Publication de résultats
Aktieselskabet Schouw & Co. : Q3 2025 Publication de résultats
Austevoll Seafood ASA : Q3 2025 Publication de résultats
secunet Security Networks AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Jenoptik AG : Q3 2025 Publication de résultats
Eckert & Ziegler SE : Q3 2025 Publication de résultats
Viel & Cie : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Karnov Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Verbio SE : Q1 2026 Publication de résultats
Yubico AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Cisco Systems, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
TransDigm Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Manulife Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Loblaw Companies Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Flutter Entertainment plc : Q3 2025 Publication de résultats
Tencent Music Entertainment Group : Q3 2025 Publication de résultats
Power Corporation of Canada : Q3 2025 Publication de résultats
Circle Internet Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
GlobalFoundries, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pan American Silver Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
On Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats
Element Fleet Management Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Singapore Telecommunications Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Jeudi 13 novembre 2025
Europe
Siemens AG : Q4 2025 Publication de résultats
Deutsche Telekom AG : Q3 2025 Publication de résultats
Enel S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Merck KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
3i Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Generali : Q3 2025 Publication de résultats
KBC Groupe NV : Q3 2025 Publication de résultats
Talanx AG : Q3 2025 Publication de résultats
Aviva plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Q3 2025 Publication de résultats
Hapag-Lloyd AG : Q3 2025 Publication de résultats
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Terna S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Eiffage S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover
Acciona, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Aegon Ltd. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Alstom : Q2 2026 Publication de résultats
Pershing Square Holdings, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
KGHM Polska Miedz : Q3 2025 Publication de résultats
Strabag SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Fraport AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Delivery Hero SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
RENK Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
ICG plc : Q2 2026 Publication de résultats
ALK-Abelló A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Halyk bank : Q3 2025 Publication de résultats
Hellenic Telecommunications Organization S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Spirax Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ConvaTec Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Burberry Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Persimmon Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ACEA S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Reply S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Zealand Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Ottobock SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
SBM Offshore N.V : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Iren SpA : Q3 2025 Publication de résultats
Bilfinger SE : Q3 2025 Publication de résultats
Colonial SFL, SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Webuild S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
DEME Group NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Sixt SE : Q3 2025 Publication de résultats
QinetiQ Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Wienerberger AG : Q3 2025 Publication de résultats
Carel Industries S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
BioArctic AB : Q3 2025 Publication de résultats
Embracer Group AB : Q2 2026 Publication de résultats
B&M European Value Retail S.A. : Q2 2026 Publication de résultats
Friedrich Vorwerk Group SE : Q3 2025 Publication de résultats
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Grand City Properties S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
OHB SE : Q3 2025 Publication de résultats
SoftwareOne Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Premier Foods plc : Q2 2026 Publication de résultats
Inter Cars S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Montana Aerospace AG : Q3 2025 Publication de résultats
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Assura plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Dermapharm Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats
Moltiply Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Worldwide Healthcare Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Rai Way S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Hamburger Hafen und Logistik AG : Q3 2025 Publication de résultats
Deutsche EuroShop AG : Q3 2025 Publication de résultats
Dürr AG : Q3 2025 Publication de résultats
Modern Times Group MTG AB : Q3 2025 Publication de résultats
Wacker Neuson SE : Q3 2025 Publication de résultats
ProSiebenSat.1 Media SE : Q3 2025 Publication de résultats
Wizz Air Holdings Plc : Q2 2026 Publication de résultats
AVI Global Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Ubisoft Entertainment : Q2 2026 Publication de résultats
Alerion Clean Power S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
MBB SE : Q3 2025 Publication de résultats
Norbit ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Atalaya Mining Copper, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
tonies SE : Q3 2025 Publication de résultats
Capital Gearing Trust p.l.c : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Walt Disney Company (The) : Q4 2025 Publication de résultats
Applied Materials, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Brookfield Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Nu Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Ross Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
JD.com, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Williams-Sonoma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Hydro One Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Credicorp Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Woodward, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
JBS N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Ascendis Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Bilibili Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
AtkinsRéalis Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Tencent Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
NetEase, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
ADNOC Gas PLC : Q3 2025 Publication de résultats
Vendredi 14 novembre 2025
Europe
Allianz SE : Q3 2025 Publication de résultats
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q2 2026 Publication de résultats
Swiss Re Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
CVC Capital Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Sonova Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats
United Utilities Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats
Orkla ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
NIBE Industrier AB : Q3 2025 Publication de résultats
Land Securities Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Bechtle AG : Q3 2025 Publication de résultats
Interpump Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Vallourec : Q3 2025 Publication de résultats
ERG S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Benefit Systems S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Bavarian Nordic A/S : Q3 2025 Publication de résultats
AF Gruppen ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Wüstenrot & Württembergische AG : Q3 2025 Publication de résultats
Cembre S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
EL.En. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q3 2025 Publication de résultats
Mizuho Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com