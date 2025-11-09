Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Allianz, Siemens, Walt Disney, Alibaba, Munich Re, et Tencent. Mais aussi deux acteurs avec le label "IA compatible", CoreWeave et Applied Materials. 91% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats, mais il reste pas mal de gros dossiers, notamment en Europe.

Lundi 10 novembre 2025

Europe

Hannover Re : Q3 2025 Publication de résultats

Mediobanca S.p.A. : Q1 2026 Publication de résultats

Inwit S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Almirall, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Salzgitter AG : Q3 2025 Publication de résultats

Banca IFIS S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Biotest AG : Q3 2025 Publication de résultats

Kainos Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Sanlorenzo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

RHI Magnesita N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Hypoport SE : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

CoreWeave, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Barrick Mining Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Occidental Petroleum Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

NTT DATA Group Corporation : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Venture Global, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AST SpaceMobile, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

KE Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Tyson Foods, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Paramount Skydance Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Kaspi Bank : Q3 2025 Publication de résultats

Roivant Sciences Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Rigetti Computing, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Instacart (Maplebear) : Q3 2025 Publication de résultats

The Interpublic Group of Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : October 2025 Publication évolution de l'activité

Bajaj Finance Limited : Q2 2026 Publication de résultats

ANZ Group Holdings Limited : Q4 2025 Publication de résultats

MediaTek Inc. : October 2025 Publication évolution de l'activité

Mardi 11 novembre 2025

Europe

Munich Re : Q3 2025 Publication de résultats

Vodafone Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Recordati : Q3 2025 Publication de résultats

Porsche Automobil Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats

Deutsche Wohnen SE : Q3 2025 Publication de résultats

A2A S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Københavns Lufthavne A/S : Q3 2025 Publication de résultats

PSP Swiss Property AG : Q3 2025 Publication de résultats

Fraport AG : Q3 2025 Publication de résultats

DCC plc : Q2 2026 Publication de résultats

United Internet AG : Q3 2025 Publication de résultats

IONOS Group SE : Q3 2025 Publication de résultats

NOBA Bank Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

3i Infrastructure plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

1&1 AG : Q3 2025 Publication de résultats

Mandatum Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

TAG Immobilien AG : Q3 2025 Publication de résultats

Ströer SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

K+S AG : Q3 2025 Publication de résultats

ChemoMetec A/S : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

KSB SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

TKH Group N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Jeudan A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Italmobiliare S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Oxford Instruments plc : Q2 2026 Publication de résultats

Philogen S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

CoinShares International Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Scandinavian Tobacco Group A/S : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Sea Limited : Q3 2025 Publication de résultats

AngloGold Ashanti plc : Q3 2025 Publication de résultats

Nebius Group : Q3 2025 Publication de résultats

Oklo Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Fermi Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

SoftBank Group Corp. : Q2 2025 Publication de résultats

Sony Group Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Mercredi 12 novembre 2025

Europe

Infineon Technologies AG : Q4 2025 Publication de résultats

EON SE : Q3 2025 Publication de résultats

Experian plc : Q2 2026 Publication de résultats

Alcon Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

RWE AG : Q3 2025 Publication de résultats

Bayer AG : Q3 2025 Publication de résultats

Swiss Life Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Poste Italiane S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

SSE plc : Q2 2026 Publication de résultats

ABN AMRO Bank N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Fincantieri S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Brenntag SE : Q3 2025 Publication de résultats

H. Lundbeck A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Hera S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Technoprobe S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

LEG Immobilien SE : Q3 2025 Publication de résultats

Voestalpine AG : Q2 2026 Publication de résultats

Reinet Investments S.C.A. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Ypsomed Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats

De'Longhi S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Springer Nature AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

Taylor Wimpey plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság : Q3 2025 Publication de résultats

FLSmidth & Co. A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Royal Unibrew A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Jungheinrich AG : Q3 2025 Publication de résultats

Sonae - SGPS, SA : Q3 2025 Publication de résultats

Leroy Seafood : Q3 2025 Publication de résultats

ENAV S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Do & Co Aktiengesellschaft : Q2 2026 Publication de résultats

Técnicas Reunidas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q1 2026 Publication de résultats

Osterreichische Post AG : Q3 2025 Publication de résultats

Aktieselskabet Schouw & Co. : Q3 2025 Publication de résultats

Austevoll Seafood ASA : Q3 2025 Publication de résultats

secunet Security Networks AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Jenoptik AG : Q3 2025 Publication de résultats

Eckert & Ziegler SE : Q3 2025 Publication de résultats

Viel & Cie : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Karnov Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Verbio SE : Q1 2026 Publication de résultats

Yubico AB : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Cisco Systems, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

TransDigm Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Manulife Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Loblaw Companies Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Flutter Entertainment plc : Q3 2025 Publication de résultats

Tencent Music Entertainment Group : Q3 2025 Publication de résultats

Power Corporation of Canada : Q3 2025 Publication de résultats

Circle Internet Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

GlobalFoundries, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Pan American Silver Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

On Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats

Element Fleet Management Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Singapore Telecommunications Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Jeudi 13 novembre 2025

Europe

Siemens AG : Q4 2025 Publication de résultats

Deutsche Telekom AG : Q3 2025 Publication de résultats

Enel S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Merck KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

3i Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Generali : Q3 2025 Publication de résultats

KBC Groupe NV : Q3 2025 Publication de résultats

Talanx AG : Q3 2025 Publication de résultats

Aviva plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Q3 2025 Publication de résultats

Hapag-Lloyd AG : Q3 2025 Publication de résultats

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Terna S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Eiffage S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover

Acciona, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Aegon Ltd. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Alstom : Q2 2026 Publication de résultats

Pershing Square Holdings, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

KGHM Polska Miedz : Q3 2025 Publication de résultats

Strabag SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Fraport AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Delivery Hero SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

RENK Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

ICG plc : Q2 2026 Publication de résultats

ALK-Abelló A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Halyk bank : Q3 2025 Publication de résultats

Hellenic Telecommunications Organization S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Spirax Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ConvaTec Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Burberry Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Persimmon Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ACEA S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Reply S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Zealand Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Ottobock SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

SBM Offshore N.V : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Iren SpA : Q3 2025 Publication de résultats

Bilfinger SE : Q3 2025 Publication de résultats

Colonial SFL, SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Webuild S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

DEME Group NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Sixt SE : Q3 2025 Publication de résultats

QinetiQ Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Wienerberger AG : Q3 2025 Publication de résultats

Carel Industries S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

BioArctic AB : Q3 2025 Publication de résultats

Embracer Group AB : Q2 2026 Publication de résultats

B&M European Value Retail S.A. : Q2 2026 Publication de résultats

Friedrich Vorwerk Group SE : Q3 2025 Publication de résultats

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Grand City Properties S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

OHB SE : Q3 2025 Publication de résultats

SoftwareOne Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Premier Foods plc : Q2 2026 Publication de résultats

Inter Cars S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Montana Aerospace AG : Q3 2025 Publication de résultats

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Assura plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Dermapharm Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats

Moltiply Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Worldwide Healthcare Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Rai Way S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Hamburger Hafen und Logistik AG : Q3 2025 Publication de résultats

Deutsche EuroShop AG : Q3 2025 Publication de résultats

Dürr AG : Q3 2025 Publication de résultats

Modern Times Group MTG AB : Q3 2025 Publication de résultats

Wacker Neuson SE : Q3 2025 Publication de résultats

ProSiebenSat.1 Media SE : Q3 2025 Publication de résultats

Wizz Air Holdings Plc : Q2 2026 Publication de résultats

AVI Global Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Ubisoft Entertainment : Q2 2026 Publication de résultats

Alerion Clean Power S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

MBB SE : Q3 2025 Publication de résultats

Norbit ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Atalaya Mining Copper, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

tonies SE : Q3 2025 Publication de résultats

Capital Gearing Trust p.l.c : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Walt Disney Company (The) : Q4 2025 Publication de résultats

Applied Materials, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Brookfield Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Nu Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Ross Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

JD.com, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Williams-Sonoma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Hydro One Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Credicorp Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Woodward, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

JBS N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Ascendis Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Bilibili Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AtkinsRéalis Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Tencent Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats

NetEase, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

ADNOC Gas PLC : Q3 2025 Publication de résultats

Vendredi 14 novembre 2025

Europe

Allianz SE : Q3 2025 Publication de résultats

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q2 2026 Publication de résultats

Swiss Re Ltd : Q3 2025 Publication de résultats

CVC Capital Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Sonova Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats

United Utilities Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats

Orkla ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

NIBE Industrier AB : Q3 2025 Publication de résultats

Land Securities Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Bechtle AG : Q3 2025 Publication de résultats

Interpump Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Vallourec : Q3 2025 Publication de résultats

ERG S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Benefit Systems S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Bavarian Nordic A/S : Q3 2025 Publication de résultats

AF Gruppen ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Wüstenrot & Württembergische AG : Q3 2025 Publication de résultats

Cembre S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

EL.En. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q3 2025 Publication de résultats

Mizuho Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com