La saison des résultats du 4e trimestre 2026 démarre cette semaine. Les vedettes s'appellent JPMorgan Chase, Bank of America, TSMC, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Reliance Industries. En Europe, Sika, Partners Group et Richemont sont attendues.

Lundi 12 janvier 2026

Europe

Repsol S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Oxford Nanopore Technologies plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Reste du monde

Tata Consultancy Services Ltd. : Q3 2026 Publication de résultats

Mardi 13 janvier 2026

Europe

Sika AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Games Workshop Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Whitbread PLC : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Persimmon Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Südzucker AG : Q3 2026 Publication de résultats

IntegraFin Holdings plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

PageGroup plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

JPMorgan Chase & Co. : Q4 2025 Publication de résultats

Bank of New York Mellon Corporation (The) : Q4 2025 Publication de résultats

Delta Air Lines, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Mercredi 14 janvier 2026

Europe

BP PLC : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Partners Group Holding AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - AuM

Flughafen Zürich AG : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Pearson plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Vistry Group PLC : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Bossard Holding AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

Hays plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

Bank of America Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Wells Fargo & Company : Q4 2025 Publication de résultats

Citigroup Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Infosys Limited : Q3 2026 Publication de résultats

Jeudi 15 janvier 2026

Europe

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

OMV AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Aéroports de Paris : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Fraport AG : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Taylor Wimpey plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Pepco Group N.V. : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Dunelm Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Rathbones Group Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Safestore Holdings Plc : Q4 2025 Publication de résultats

Ashmore Group Plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Assets Under Management Statement

Glenveagh Properties plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

Morgan Stanley : Q4 2025 Publication de résultats

The Goldman Sachs Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

BlackRock, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

JB Hunt Transport Services : Q4 2025 Publication de résultats

First Horizon Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : Q4 2025 Publication de résultats

Vendredi 16 janvier 2026

Europe

Ninety One Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - AUM

USA & Canada

The PNC Financial Services Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

State Street Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

M&T Bank Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Regions Financial Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Reliance Industries Ltd : Q3 2026 Publication de résultats

