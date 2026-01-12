Lundi 12 janvier 2026
Europe
Repsol S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Oxford Nanopore Technologies plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Reste du monde
Tata Consultancy Services Ltd. : Q3 2026 Publication de résultats
Mardi 13 janvier 2026
Europe
Sika AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Games Workshop Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Whitbread PLC : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Persimmon Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Südzucker AG : Q3 2026 Publication de résultats
IntegraFin Holdings plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
PageGroup plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
USA & Canada
JPMorgan Chase & Co. : Q4 2025 Publication de résultats
Bank of New York Mellon Corporation (The) : Q4 2025 Publication de résultats
Delta Air Lines, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Mercredi 14 janvier 2026
Europe
BP PLC : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Partners Group Holding AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - AuM
Flughafen Zürich AG : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Pearson plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Vistry Group PLC : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Bossard Holding AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Hays plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
Bank of America Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Wells Fargo & Company : Q4 2025 Publication de résultats
Citigroup Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Infosys Limited : Q3 2026 Publication de résultats
Jeudi 15 janvier 2026
Europe
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
OMV AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Aéroports de Paris : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Fraport AG : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Taylor Wimpey plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pepco Group N.V. : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Dunelm Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Rathbones Group Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Safestore Holdings Plc : Q4 2025 Publication de résultats
Ashmore Group Plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Assets Under Management Statement
Glenveagh Properties plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
Morgan Stanley : Q4 2025 Publication de résultats
The Goldman Sachs Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
BlackRock, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
JB Hunt Transport Services : Q4 2025 Publication de résultats
First Horizon Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : Q4 2025 Publication de résultats
Vendredi 16 janvier 2026
Europe
Ninety One Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - AUM
USA & Canada
The PNC Financial Services Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
State Street Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
M&T Bank Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Regions Financial Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Reliance Industries Ltd : Q3 2026 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com