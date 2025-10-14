Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 13 au 17 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, nous suivrons de près les résultats de LVMH, JPMorgan Chase, ASML, Nestlé, et TSMC.

Lundi 13 octobre 2025

Europe

Volkswagen AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

Galp Energia, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Flughafen Zürich AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

USA & Canada

Fastenal Company : September 2025 Publication évolution de l'activité

Fastenal Company : Q3 2025 Publication de résultats

Mardi 14 octobre 2025

Europe

LVMH : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

BP PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Givaudan SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Publicis Groupe S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

ERICSSON : Q3 2025 Publication de résultats

Gecina : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Schaeffler AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

Telekom Austria AG : Q3 2025 Publication de résultats

Fraport AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Flughafen Wien AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Bellway p.l.c. : Q4 2025 Publication de résultats

Ninety One Plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - AUM

Ashmore Group Plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Assets Under Management Statement

Havas N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Bossard Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

IntegraFin Holdings plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ABOUT YOU Holding SE : Q2 2026 Publication de résultats

Bytes Technology Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

USA & Canada

JPMorgan Chase & Co. : Q3 2025 Publication de résultats

Johnson & Johnson : Q3 2025 Publication de résultats

Wells Fargo & Company : Q3 2025 Publication de résultats

BlackRock, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

The Goldman Sachs Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Citigroup Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Domino's Pizza Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Mercredi 15 octobre 2025

Europe

ASML Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Rio Tinto plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Operations Review

VINCI : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Rexel : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

FDJ United : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Entain plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Rathbones Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

Vilmorin & Cie : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Norwegian Property ASA : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Bank of America Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Abbott Laboratories : Q3 2025 Publication de résultats

Morgan Stanley : Q3 2025 Publication de résultats

Progressive Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

ProLogis, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

PNC Financial Services Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Kinder Morgan, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Las Vegas Sands Corp. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

United Airlines Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Synchrony Financial : Q3 2025 Publication de résultats

Citizens Financial Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

JB Hunt Transport Services : Q3 2025 Publication de résultats

First Horizon Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

MarketAxess Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Rexford Industrial Realty, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Jeudi 16 octobre 2025

Europe

Nestlé S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

EssilorLuxottica : Q3 2024 Publication évolution de l'activité

ABB Ltd : Q3 2025 Publication de résultats

Investor AB : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

Nordea Bank Abp : Q3 2025 Publication de résultats

EQT AB : Q3 2025 Publication de résultats

Pernod Ricard : Q1 2026 Publication évolution de l'activité

Sartorius Stedim Biotech : Q3 2025 Publication de résultats

Industrivärden AB : Q3 2025 Publication de résultats

Sartorius AG : Q3 2025 Publication de résultats

Aéroports de Paris : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

VAT Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Bankinter, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Whitbread PLC : Q2 2026 Publication de résultats

Croda International Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Société Foncière Lyonnaise : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Canal+ SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Virbac : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Entra ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Vitec Software Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

OEM International AB : Q3 2025 Publication de résultats

Kinnevik AB : Q3 2025 Publication de résultats

Stef : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover

Northern Data AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Maurel : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

AQ Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Plejd AB : Q3 2025 Publication de résultats

Swedish Logistic Property AB : Q3 2025 Publication de résultats

Mercialys : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Charles Schwab : Q3 2025 Publication de résultats

Marsh & McLennan Companies : Q3 2025 Publication de résultats

Bank of New York Mellon Corporation (The) : Q3 2025 Publication de résultats

US Bancorp : Q3 2025 Publication de résultats

The Travelers Companies, inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CSX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

M&T Bank Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Interactive Brokers Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Watsco, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Snap-On Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

KeyCorp : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : Q3 2025 Publication de résultats

PT Bank Central Asia Tbk : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Infosys Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Saudi Telecom Company : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Vendredi 17 octobre 2025

Europe

AB Volvo : Q3 2025 Publication de résultats

Pearson plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Yara International ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Warehouses De Pauw SA : Q3 2025 Publication de résultats

Tomra Systems ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Avanza Bank Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats

Basic-Fit N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Comet Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

NP3 AB : Q3 2025 Publication de résultats

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

American Express Company : Q3 2025 Publication de résultats

Schlumberger Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Truist Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

State Street Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Fifth Third Bancorp : Q3 2025 Publication de résultats

Huntington Bancshares Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Regions Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Ally Financial Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

China Mobile Limited : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Reliance Industries Ltd : Q2 2026 Publication de résultats

Zijin Mining Group Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Mardi 21 octobre 2025

USA & Canada

East West Bancorp, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com