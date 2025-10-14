Lundi 13 octobre 2025
Europe
Volkswagen AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
Galp Energia, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Flughafen Zürich AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
USA & Canada
Fastenal Company : September 2025 Publication évolution de l'activité
Fastenal Company : Q3 2025 Publication de résultats
Mardi 14 octobre 2025
Europe
LVMH : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
BP PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Givaudan SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Publicis Groupe S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
ERICSSON : Q3 2025 Publication de résultats
Gecina : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Schaeffler AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
Telekom Austria AG : Q3 2025 Publication de résultats
Fraport AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Flughafen Wien AG : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Bellway p.l.c. : Q4 2025 Publication de résultats
Ninety One Plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - AUM
Ashmore Group Plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Assets Under Management Statement
Havas N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Bossard Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
IntegraFin Holdings plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ABOUT YOU Holding SE : Q2 2026 Publication de résultats
Bytes Technology Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
USA & Canada
JPMorgan Chase & Co. : Q3 2025 Publication de résultats
Johnson & Johnson : Q3 2025 Publication de résultats
Wells Fargo & Company : Q3 2025 Publication de résultats
BlackRock, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Goldman Sachs Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Citigroup Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Domino's Pizza Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Mercredi 15 octobre 2025
Europe
ASML Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Rio Tinto plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Operations Review
VINCI : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Rexel : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
FDJ United : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Entain plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Rathbones Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Vilmorin & Cie : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Norwegian Property ASA : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Bank of America Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Abbott Laboratories : Q3 2025 Publication de résultats
Morgan Stanley : Q3 2025 Publication de résultats
Progressive Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
ProLogis, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
PNC Financial Services Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Kinder Morgan, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Las Vegas Sands Corp. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
United Airlines Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Synchrony Financial : Q3 2025 Publication de résultats
Citizens Financial Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
JB Hunt Transport Services : Q3 2025 Publication de résultats
First Horizon Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
MarketAxess Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Rexford Industrial Realty, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jeudi 16 octobre 2025
Europe
Nestlé S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
EssilorLuxottica : Q3 2024 Publication évolution de l'activité
ABB Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
Investor AB : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Nordea Bank Abp : Q3 2025 Publication de résultats
EQT AB : Q3 2025 Publication de résultats
Pernod Ricard : Q1 2026 Publication évolution de l'activité
Sartorius Stedim Biotech : Q3 2025 Publication de résultats
Industrivärden AB : Q3 2025 Publication de résultats
Sartorius AG : Q3 2025 Publication de résultats
Aéroports de Paris : September 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
VAT Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Bankinter, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Whitbread PLC : Q2 2026 Publication de résultats
Croda International Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Société Foncière Lyonnaise : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Canal+ SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Virbac : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Entra ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Vitec Software Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
OEM International AB : Q3 2025 Publication de résultats
Kinnevik AB : Q3 2025 Publication de résultats
Stef : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover
Northern Data AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Maurel : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
AQ Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Plejd AB : Q3 2025 Publication de résultats
Swedish Logistic Property AB : Q3 2025 Publication de résultats
Mercialys : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Charles Schwab : Q3 2025 Publication de résultats
Marsh & McLennan Companies : Q3 2025 Publication de résultats
Bank of New York Mellon Corporation (The) : Q3 2025 Publication de résultats
US Bancorp : Q3 2025 Publication de résultats
The Travelers Companies, inc. : Q3 2025 Publication de résultats
CSX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
M&T Bank Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Interactive Brokers Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Watsco, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Snap-On Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
KeyCorp : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : Q3 2025 Publication de résultats
PT Bank Central Asia Tbk : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Infosys Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Saudi Telecom Company : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Vendredi 17 octobre 2025
Europe
AB Volvo : Q3 2025 Publication de résultats
Pearson plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Yara International ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Warehouses De Pauw SA : Q3 2025 Publication de résultats
Tomra Systems ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Avanza Bank Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats
Basic-Fit N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Comet Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
NP3 AB : Q3 2025 Publication de résultats
Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
American Express Company : Q3 2025 Publication de résultats
Schlumberger Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Truist Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
State Street Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Fifth Third Bancorp : Q3 2025 Publication de résultats
Huntington Bancshares Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Regions Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Ally Financial Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
China Mobile Limited : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Reliance Industries Ltd : Q2 2026 Publication de résultats
Zijin Mining Group Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Mardi 21 octobre 2025
USA & Canada
East West Bancorp, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
