Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 17 au 21 novembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve les résultats de Walmart et The Home Depot, mais surtout de Nvidia. L'entreprise les plus richement valorisée de la planète publiera mercredi soir.

Lundi 17 novembre 2025

Europe

Aéroports de Paris : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Encavis AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Big Yellow Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Sirius Real Estate Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Retail Estates sa : Q2 2026 Publication de résultats

USA & Canada

XPeng Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Full Truck Alliance Co. Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

H World Group Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Luckin Coffee Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Aramark : Q4 2025 Publication de résultats

Mardi 18 novembre 2025

Europe

VINCI : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Imperial Brands PLC : Q4 2025 Publication de résultats

Diploma PLC : Q4 2025 Publication de résultats

RTL Group S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

OSRAM Licht AG : Q4 2024 Publication de résultats (estimation)

OSRAM Licht AG : Q3 2025 Publication de résultats

Flughafen Wien AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Flughafen Wien AG : Q3 2025 Publication de résultats

Softcat plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ENEA S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Ninety One Plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Mota-Engil, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Great Portland Estates Plc : Q2 2026 Publication de résultats

ams-OSRAM AG : Q3 2025 Publication de résultats

Greencore Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Nanobiotix : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

The Home Depot, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

PDD Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Medtronic plc : Q2 2026 Publication de résultats

Trip.com Group Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Baidu, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Futu Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats

AECOM : Q4 2025 Publication de résultats

Amer Sports, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Xiaomi Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Mercredi 19 novembre 2025

Europe

Sage Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Iliad : Q3 2025 Publication de résultats

Severn Trent Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Smiths Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

NKT A/S : Q3 2025 Publication de résultats

British Land Company PLC : Q2 2026 Publication de résultats

TAURON Polska Energia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Jet2 plc : Q2 2026 Publication de résultats

Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

MFE-Mediaforeurope N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Cyfrowy Polsat S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Personal Assets Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Soitec : Q2 2026 Publication de résultats

Lamda Development S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

ElvalHalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Workspace Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

USA & Canada

NVIDIA Corporation : Q3 2026 Publication de résultats

The TJX Companies : Q3 2026 Publication de résultats

Palo Alto Networks, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Lowe's Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Deere & Company : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Progressive Corporation : October 2025 Publication évolution de l'activité

Target Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Raymond James Financial, Inc. : October 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results

Viking Holdings Ltd : Q3 2025 Publication de résultats

ZTO Express (Cayman) Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Metro Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

NetEase, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Tokio Marine Holdings, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Jeudi 20 novembre 2025

Europe

ORLEN Spólka Akcyjna : Q3 2025 Publication de résultats

Halma plc : Q2 2026 Publication de résultats

Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Q3 2025 Publication de résultats

Allegro.eu S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

CTS Eventim AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

JD Sports Fashion Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Londonmetric Property Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Subsea 7 S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

UNIQA Insurance Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

Ithaca Energy plc : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Asmodee : Q2 2026 Publication de résultats

Mitie Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Gimv NV : Q2 2026 Publication de résultats

Grainger plc : Q4 2025 Publication de résultats

Diagnostyka S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Dom Development S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Cadeler A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Breedon Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Nationwide Building Society : Q2 2026 Publication de résultats

PORR AG : Q3 2025 Publication de résultats

Polenergia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Altri, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Grupa Pracuj S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Develia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Walmart Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Intuit Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Ross Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Veeva Systems Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Jacobs Solutions Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Warner Music Group Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Vendredi 21 novembre 2025

Europe

Ackermans & van Haaren NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Babcock International Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats

Bekaert NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Meituan : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Meituan : Q3 2026 Publication de résultats (estimation)

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com