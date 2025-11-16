Lundi 17 novembre 2025
Europe
Aéroports de Paris : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Encavis AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Big Yellow Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Sirius Real Estate Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Retail Estates sa : Q2 2026 Publication de résultats
USA & Canada
XPeng Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Full Truck Alliance Co. Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
H World Group Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Luckin Coffee Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Aramark : Q4 2025 Publication de résultats
Mardi 18 novembre 2025
Europe
VINCI : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Imperial Brands PLC : Q4 2025 Publication de résultats
Diploma PLC : Q4 2025 Publication de résultats
RTL Group S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
OSRAM Licht AG : Q4 2024 Publication de résultats (estimation)
OSRAM Licht AG : Q3 2025 Publication de résultats
Flughafen Wien AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Flughafen Wien AG : Q3 2025 Publication de résultats
Softcat plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ENEA S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Ninety One Plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Mota-Engil, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Great Portland Estates Plc : Q2 2026 Publication de résultats
ams-OSRAM AG : Q3 2025 Publication de résultats
Greencore Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Nanobiotix : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
The Home Depot, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
PDD Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Medtronic plc : Q2 2026 Publication de résultats
Trip.com Group Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Baidu, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Futu Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
AECOM : Q4 2025 Publication de résultats
Amer Sports, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Xiaomi Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Mercredi 19 novembre 2025
Europe
Sage Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Iliad : Q3 2025 Publication de résultats
Severn Trent Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Smiths Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
NKT A/S : Q3 2025 Publication de résultats
British Land Company PLC : Q2 2026 Publication de résultats
TAURON Polska Energia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Jet2 plc : Q2 2026 Publication de résultats
Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
MFE-Mediaforeurope N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Cyfrowy Polsat S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Personal Assets Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Soitec : Q2 2026 Publication de résultats
Lamda Development S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
ElvalHalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Workspace Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
USA & Canada
NVIDIA Corporation : Q3 2026 Publication de résultats
The TJX Companies : Q3 2026 Publication de résultats
Palo Alto Networks, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Lowe's Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Deere & Company : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Progressive Corporation : October 2025 Publication évolution de l'activité
Target Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. : October 2025 Publication évolution de l'activité - Operating Results
Viking Holdings Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
ZTO Express (Cayman) Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Metro Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
NetEase, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Tokio Marine Holdings, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Jeudi 20 novembre 2025
Europe
ORLEN Spólka Akcyjna : Q3 2025 Publication de résultats
Halma plc : Q2 2026 Publication de résultats
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Q3 2025 Publication de résultats
Allegro.eu S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
CTS Eventim AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
JD Sports Fashion Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Londonmetric Property Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Subsea 7 S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
UNIQA Insurance Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
Ithaca Energy plc : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Asmodee : Q2 2026 Publication de résultats
Mitie Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Gimv NV : Q2 2026 Publication de résultats
Grainger plc : Q4 2025 Publication de résultats
Diagnostyka S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Dom Development S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Cadeler A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Breedon Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Nationwide Building Society : Q2 2026 Publication de résultats
PORR AG : Q3 2025 Publication de résultats
Polenergia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Altri, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Grupa Pracuj S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Develia S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Walmart Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Intuit Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Ross Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Veeva Systems Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Jacobs Solutions Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Warner Music Group Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Vendredi 21 novembre 2025
Europe
Ackermans & van Haaren NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Babcock International Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats
Bekaert NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Meituan : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Meituan : Q3 2026 Publication de résultats (estimation)
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com