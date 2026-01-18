Lundi 19 janvier 2026
Europe
BELIMO Holding AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Virbac : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Reste du monde
BHP Group Limited : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Operational Review
Mardi 20 janvier 2026
Europe
Rio Tinto plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Operations Review
Porsche AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
Wise plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Flughafen Wien AG : December 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Cranswick plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
QinetiQ Group plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Cairn Homes plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Kier Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
TF Bank AB : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Netflix, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
3M Company : Q4 2025 Publication de résultats
US Bancorp : Q4 2025 Publication de résultats
Fastenal Company : December 2025 Publication évolution de l'activité
Fastenal Company : Q4 2025 Publication de résultats
DR Horton : Q1 2026 Publication de résultats
United Airlines Holdings, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Interactive Brokers Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Fifth Third Bancorp : Q4 2025 Publication de résultats
KeyCorp : Q4 2025 Publication de résultats
Mercredi 21 janvier 2026
Europe
Experian plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Barry Callebaut AG : Q1 2026 Publication évolution de l'activité
Avanza Bank Holding AB : Q4 2025 Publication de résultats
JD Sports Fashion Plc : Q4 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Hochschild Mining plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Results
Currys plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Elementis plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
Johnson & Johnson : Q4 2025 Publication de résultats
Charles Schwab : Q4 2025 Publication de résultats
ProLogis, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
TE Connectivity plc : Q1 2026 Publication de résultats
The Travelers Companies, inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Kinder Morgan, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Truist Financial Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Teledyne Technologies Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats
Halliburton Company : Q4 2025 Publication de résultats
Citizens Financial Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Ally Financial Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
CACI International Inc : Q2 2026 Publication de résultats
Reste du monde
Samsung Biologics Co.,Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
Jeudi 22 janvier 2026
Europe
LVMH : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Christian Dior SE : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Investor AB : Q4 2025 Publication de résultats
EQT AB : Q4 2025 Publication de résultats
Essity AB : Q4 2025 Publication de résultats
Tryg A/S : Q4 2025 Publication de résultats
Bankinter, S.A. : Q4 2025 Publication de résultats
Getlink SE : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Galenica AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Harbour Energy plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading & Operations Update
IG Group Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Huber+Suhner AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
AJ Bell plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
B&M European Value Retail S.A. : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Argan : Q4 2025 Publication de résultats
Stef : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover
Kernel Holding S.A. : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Operations Update
Creades AB : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Procter & Gamble Company : Q2 2026 Publication de résultats
GE Aerospace : Q4 2025 Publication de résultats
Abbott Laboratories : Q4 2025 Publication de résultats
Intel Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Intuitive Surgical, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Capital One Financial Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
KLA Corporation : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Freeport-McMoRan Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
CSX Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Xcel Energy Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Rockwell Automation, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Northern Trust Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Huntington Bancshares Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats
McCormick & Company, Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats
Southwest Airlines Co. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
East West Bancorp, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Alcoa Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Old Republic International Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
PT Bank Central Asia Tbk : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
First Abu Dhabi Bank : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Vendredi 23 janvier 2026
Europe
ERICSSON : Q4 2025 Publication de résultats
HBM Healthcare Investments AG : Q3 2026 Publication de résultats
USA & Canada
Schlumberger Limited : Q4 2025 Publication de résultats
First Citizens BancShares, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Booz Allen Hamilton Holding Corporation : Q3 2026 Publication de résultats
Webster Financial Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
