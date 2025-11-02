Lundi 3 novembre 2025
Europe
Ryanair Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats
Lottomatica Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Vicat : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Elecnor, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Coface SA : Q3 2025 Publication de résultats
Theon International Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Corticeira Amorim, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
AcadeMedia AB : Q1 2026 Publication de résultats
Sonaecom, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Berkshire Hathaway Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Palantir Technologies Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Vertex Pharmaceuticals Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Williams Companies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Simon Property Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Realty Income Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
IDEXX Laboratories, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Public Service Enterprise Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Diamondback Energy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Franco-Nevada Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Ares Management Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
BioNTech SE : Q3 2025 Publication de résultats
Grab Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
ON Semiconductor Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
SBA Communications Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Loews Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Coterra Energy Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
BWX Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Corebridge Financial, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Hologic, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
The Clorox Company : Q1 2026 Publication de résultats
Fabrinet : Q1 2026 Publication de résultats
Unum Group : Q3 2025 Publication de résultats
CNA Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Exact Sciences Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Pinnacle West Capital Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Sterling Infrastructure, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Hims & Hers Health, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Ensign Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Bharti Airtel Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Westpac Banking Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Saudi Telecom Company : Q3 2025 Publication de résultats
Mardi 4 novembre 2025
Europe
BP PLC : Q3 2025 Publication de résultats
Ferrari N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Telefónica, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Philips NV : Q3 2025 Publication de résultats
Geberit AG : Q3 2025 Publication de résultats
Associated British Foods plc : Q4 2025 Publication de résultats
Coloplast A/S : Q4 2025 Publication de résultats
AIB Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Investment AB Latour : Q3 2025 Publication de résultats
Fresenius Medical Care AG : Q3 2025 Publication de résultats
bioMérieux : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Nemetschek SE : Q3 2025 Publication de résultats
FinecoBank S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Evonik Industries AG : Q3 2025 Publication de résultats
Grifols, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Demant A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Volvo Cars : October 2025 Publication évolution de l'activité
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Schaeffler AG : Q3 2025 Publication de résultats
Nordex SE : Q3 2025 Publication de résultats
Public Power Corporation S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Aker ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Rubis : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Hugo Boss AG : Q3 2025 Publication de résultats
International Workplace Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Bakkafrost : Q3 2025 Publication de résultats
Burckhardt Compression Holding AG : Q2 2025 Publication de résultats
Hacksaw AB : Q3 2025 Publication de résultats
Gestamp Automoción, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Montea NV : Q3 2025 Publication de résultats
Mayr-Melnhof Karton AG : Q3 2025 Publication de résultats
Industrie De Nora S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Elmos Semiconductor SE : Q3 2025 Publication de résultats
Cibus Nordic Real Estate AB : Q3 2025 Publication de résultats
Nexus AG : Q3 2025 Publication de résultats
AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft : Q2 2026 Publication de résultats
OC Oerlikon Corporation AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Domino's Pizza Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
AMD (Advanced Micro Devices) : Q3 2025 Publication de résultats
Shopify Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Uber Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Arista Networks Inc : Q3 2025 Publication de résultats
Amgen Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pfizer Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Eaton Corporation plc : Q3 2025 Publication de résultats
Spotify Technology S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Marriott International, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Thomson Reuters Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Apollo Global Management, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Zoetis Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Aflac Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Marathon Petroleum Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Coupang, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Axon Enterprise, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
MPLX LP : Q3 2025 Publication de résultats
Exelon Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
American International Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Corteva, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Yum! Brands, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Martin Marietta Materials, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Live Nation Entertainment, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Intact Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Archer-Daniels-Midland Company : Q3 2025 Publication de résultats
Kinross Gold Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Super Micro Computer, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Broadridge Financial Solutions, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Eversource Energy : Q3 2025 Publication de résultats
Fortis Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Astera Labs, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Leidos Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pinterest, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Toast, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Global Payments Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Waters Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
CDW Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Gartner, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
International Flavors & Fragrances Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Yum China Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Expeditors International of Washington Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Rivian Automotive, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
UL Solutions Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Tempus AI, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Western Midstream Partners, LP : Q3 2025 Publication de résultats
Equitable Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Ball Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
TopBuild Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Novelis Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Essential Utilities, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jack Henry & Associates, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Lumentum Holdings Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
American Financial Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Skyworks Solutions, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
iA Financial Corporation Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Stanley Black & Decker, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Assurant, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Qiagen N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
AES Corporation (The) : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Aramco : Q3 2025 Publication de résultats
Nintendo Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
State Bank of India : Q2 2026 Publication de résultats
Mitsubishi Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
NTT, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Itaú Unibanco Holding S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Mercredi 5 novembre 2025
Europe
Novo Nordisk A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Siemens Healthineers AG : Q4 2025 Publication de résultats
BMW AG : Q3 2025 Publication de résultats
Coca-Cola Europacific Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Ahold Delhaize N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Leonardo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Fresenius SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Sampo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats
Wolters Kluwer N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Vonovia SE : Q3 2025 Publication de résultats
Verbund AG : Q3 2025 Publication de résultats
Orsted A/S : Q3 2025 Publication de résultats
EDP - Energias de Portugal, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Snam S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Vestas Wind Systems A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Bouygues SA : Q3 2025 Publication de résultats
EDP Renováveis, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Telecom Italia S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Mowi ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Marks & Spencer Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Buzzi SpA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pandora A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Barry Callebaut AG : Q4 2025 Publication de résultats
Barratt Redrow plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
AUTO1 Group SE : Q3 2025 Publication de résultats
Nordnet AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Nexi S.p.A : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Generali S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Avanza Bank Holding AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
ISS A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Vopak : Q3 2025 Publication de résultats
DiaSorin S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Ambu A/S : Q4 2025 Publication de résultats
Teleperformance SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Glanbia plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Medicover AB : Q3 2025 Publication de résultats
flatexDEGIRO AG : October 2025 Publication évolution de l'activité
Sydbank A/S : Q3 2025 Publication de résultats
freenet AG : Q3 2025 Publication de résultats
Minor Hotels Europe & Americas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Wallenius Wilhelmsen ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Sinch AB : Q3 2025 Publication de résultats
TP ICAP Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Anima Holding SpA : Q3 2025 Publication de résultats
DOF Group ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Lancashire Holdings Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Galapagos NV : Q3 2025 Publication de résultats
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Kontron AG : Q3 2025 Publication de résultats
Storskogen Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Saras S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Ariston Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Norconsult ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Trainline plc : Q2 2026 Publication de résultats
Evotec SE : Q3 2025 Publication de résultats
ZEAL Network SE : Q3 2025 Publication de résultats
NEURONES : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Cloetta AB : Q3 2025 Publication de résultats
AMG Critical Materials N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Ambea AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : October 2025 Publication évolution de l'activité
McDonald's Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
AppLovin Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Qualcomm, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Arm Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats
Robinhood Markets, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
DoorDash, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
McKesson Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
CRH plc : Q3 2025 Publication de résultats
Emerson Electric Co. : Q4 2025 Publication de résultats
Johnson Controls International Plc : Q4 2025 Publication de résultats
Fortinet, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Cencora, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Sempra : Q3 2025 Publication de résultats
Energy Transfer LP : Q3 2025 Publication de résultats
MetLife, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Allstate Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Suncor Energy Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Great-West Lifeco Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Fair Isaac Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Cameco Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Fidelity National Information Services, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Humana Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Sun Life Financial Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Targa Resources Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Iron Mountain Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Atmos Energy Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
PPL Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Nutrien Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
WSP Global Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Figma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
HubSpot, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Formula One Group : Q3 2025 Publication de résultats
PTC Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
STERIS plc : Q2 2026 Publication de résultats
Teva Pharmaceutical Industries Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Texas Pacific Land Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Zimmer Biomet Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Devon Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Curtiss-Wright Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Corpay, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Trimble, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
CGI Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
IonQ, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Bunge Global SA : Q3 2025 Publication de résultats
Coherent Corp. : Q1 2026 Publication de résultats
Amcor plc : Q1 2026 Publication de résultats
Brookfield Renewable Partners L.P. : Q3 2025 Publication de résultats
Talen Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Tourmaline Oil Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
GFL Environmental Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Bentley Systems, Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Royalty Pharma plc : Q3 2025 Publication de résultats
Performance Food Group Company : Q1 2026 Publication de résultats
Celsius Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
TKO Group Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Dynatrace, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Unity Software Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jones Lang LaSalle Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Duolingo, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Joby Aviation, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
CF Industries Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Snap Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Lundin Mining Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Royal Gold, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Plains All American Pipeline, L.P. : Q3 2025 Publication de résultats
Host Hotels & Resorts, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Paycom Software, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Procore Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Revolution Medicines, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Elanco Animal Health Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Albemarle Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Owens Corning : Q3 2025 Publication de résultats
U-Haul Holding Company : Q2 2026 Publication de résultats
Reste du monde
Toyota Motor Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Fast Retailing Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité
ITOCHU Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Mitsui & Co., Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats
SoftBank Corp. : Q2 2025 Publication de résultats
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Jeudi 6 novembre 2025
Europe
AstraZeneca PLC : Q3 2025 Publication de résultats
Zurich Insurance Group Ltd : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Rheinmetall AG : Q3 2025 Publication de résultats
National Grid plc : Q2 2026 Publication de résultats
ENGIE : Q3 2025 Publication de résultats
Diageo plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
DHL Group : Q3 2025 Publication de résultats
Legrand : Q3 2025 Publication de résultats
Heidelberg Materials AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Commerzbank AG : Q3 2025 Publication de résultats
Swisscom AG : Q3 2025 Publication de résultats
Henkel AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
AP Moller Maersk : Q3 2025 Publication de résultats
ArcelorMittal : Q3 2025 Publication de résultats
Novonesis A/S : Q3 2025 Publication de résultats
PKO Bank Polski S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Veolia Environnement : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
BT Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
BPER Banca S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
HOCHTIEF AG : Q3 2025 Publication de résultats
Banco BPM S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Genmab A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Smith & Nephew Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Unipol Assicurazioni S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Uniper SE : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Mediolanum S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Continental AG : Q3 2025 Publication de résultats
Euronext N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
National Bank of Greece S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Renewi plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Wise plc : Q2 2026 Publication de résultats
Dino Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
GEA Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
Skanska AB : Q3 2025 Publication de résultats
Groupe Bruxelles Lambert SA : Q3 2025 Publication de résultats
CTP N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
J Sainsbury plc : Q2 2026 Publication de résultats
Auto Trader Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
RATIONAL AG : Q3 2025 Publication de résultats
Securitas AB : Q3 2025 Publication de résultats
Syensqo SA/NV : Q3 2025 Publication de résultats
SalMar ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Zalando SE : Q3 2025 Publication de résultats
IMI plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pirelli & C. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
IMCD N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Howden Joinery Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
InPost S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Gedeon Richter : Q3 2025 Publication de résultats
Iveco Group N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Azimut Holding S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Hikma Pharmaceuticals PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Credito Emiliano S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Banijay Group N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Fielmann Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
Adecco Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
BNP Paribas Bank Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Logista Holdings : Q4 2025 Publication de résultats
Camurus AB : Q3 2025 Publication de résultats
Shurgard Self-Storage Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
JCDECAUX SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Sacyr, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
RS Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Brembo N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Asker Healthcare Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Solvay SA : Q3 2025 Publication de résultats
VGP NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Titan S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Air France-KLM : Q3 2025 Publication de résultats
TBC Bank Group PLC : Q3 2025 Publication de résultats
AutoStore Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
HgCapital Trust plc : Q3 2025 Publication de résultats
Vistry Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Compagnie Financière Tradition SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Cementir Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Hufvudstaden AB : Q3 2025 Publication de résultats
Derwent London Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Olav Thon Eiendomsselskap ASA : Q3 2025 Publication de résultats
OSB Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
GN Store Nord A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Valiant Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats
Tate & Lyle plc : Q2 2026 Publication de résultats
Royal BAM Group N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
BFF Bank S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Antin Infrastructure Partners S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Update
Bure Equity AB : Q3 2025 Publication de résultats
Veidekke ASA : Q3 2025 Publication de résultats
LANXESS AG : Q3 2025 Publication de résultats
Helios Towers plc : Q3 2025 Publication de résultats
TORM plc : Q3 2025 Publication de résultats
Sparebanken Norge : Q3 2025 Publication de résultats
Odfjell Drilling Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
ChemoMetec A/S : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
New Wave Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Energa SA : Q3 2025 Publication de résultats
Norwegian Air Shuttle ASA : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Banca IFIS S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
DEUTZ AG : Q3 2025 Publication de résultats
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Intercos S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Adtran Networks SE : Q3 2025 Publication de résultats
DNO ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Watches of Switzerland Group PLC : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Ramsay Générale de Santé : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Lenzing AG : Q3 2025 Publication de résultats
Schroder Oriental Income Fund Limited : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Apotea AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
ConocoPhillips : Q3 2025 Publication de résultats
Parker-Hannifin Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Airbnb, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
TransDigm Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Monster Beverage Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Vistra Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
EOG Resources, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Air Products & Chemicals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Cummins Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Becton, Dickinson and Company : Q4 2025 Publication de résultats
TC Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Datadog, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Warner Bros. Discovery, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Fastenal Company : October 2025 Publication évolution de l'activité
Take-Two Interactive Software, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Block, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Wheaton Precious Metals Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Rockwell Automation, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Fairfax Financial Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Consolidated Edison, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Microchip Technology, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
BeOne Medicines AG : Q3 2025 Publication de résultats
DuPont de Nemours, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
NRG Energy, Inc : Q3 2025 Publication de résultats
Ameren Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Mettler-Toledo International, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Expedia Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Kenvue Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Natera, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Trade Desk, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Tapestry, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Affirm Holdings, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Insulet Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
BCE Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pembina Pipeline Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
EchoStar Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Ralph Lauren Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
RB Global, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Evergy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Alliant Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Somnigroup International Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
DraftKings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
US Foods Holding Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Gen Digital Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Lundin Gold Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
News Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Fidelity National Financial, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
IREN Limited : Q1 2026 Publication de résultats
Hyatt Hotels Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Sprott Physical Gold Trust : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Brookfield Wealth Solutions Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Bombardier Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
SharkNinja, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Stantec Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Solventum Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Doximity, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
QXO, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
MP Materials Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Wynn Resorts, Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Lamar Advertising Company : Q3 2025 Publication de résultats
Viatris Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Texas Roadhouse, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Camden Property Trust : Q3 2025 Publication de résultats
Advanced Drainage Systems, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Karman Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Akamai Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
D-Wave Quantum Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
ARC Resources Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Moderna, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Saputo Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Reste du monde
DBS Group Holdings Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
National Australia Bank Limited : Q4 2025 Publication de résultats
Petrobras : Q3 2025 Publication de résultats
Recruit Holdings Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Life Insurance Corporation of India : Q2 2026 Publication de résultats
Vendredi 7 novembre 2025
Europe
Amadeus IT Group, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Daimler Truck Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats
OTP Bank Nyrt. : Q3 2025 Publication de résultats
International Consolidated Airlines Group, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Cellnex Telecom, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Scottish Mortgage Investment Trust Plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Hensoldt AG : Q3 2025 Publication de résultats
HELLA GmbH & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Alpha Bank S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
InPost S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt : Q3 2025 Publication de résultats
Krones AG : Q3 2025 Publication de résultats
Arkema : Q3 2025 Publication de résultats
Proximus SA : Q3 2025 Publication de résultats
Aperam S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Coats Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
SBB Norden B : Q3 2025 Publication de résultats
Gubra A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
USA & Canada
KKR & Co. Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Constellation Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Enbridge Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Duke Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Brookfield Asset Management Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Constellation Software Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
TELUS Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Brookfield Infrastructure Partners L.P. : Q3 2025 Publication de résultats
Emera Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
CNH Industrial N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Franklin Resources, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Macquarie Group Limited : Q2 2026 Publication de résultats
