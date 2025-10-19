Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 20 au 24 octobre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, nous suivrons de près les résultats de Tesla, IBM, Procter & Gamble, Intel, Sanofi, et SAP… et de quelques centaines d'autres !

Lundi 20 octobre 2025

Europe

Sandvik AB : Q3 2025 Publication de résultats

ARYZTA AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Forvia (ex-Faurecia) : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

AtoS SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

W.R. Berkley Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Steel Dynamics, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Summit Therapeutics Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Crown Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AGNC Investment Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

BHP Group Limited : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Operational Review

Mardi 21 octobre 2025

Europe

L'Oréal : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Eurofins Scientific SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Getlink SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Edenred SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Enagás, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Vivendi SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Planisware : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Eutelsat Communications : Q1 2026 Publication évolution de l'activité

Worldline : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Huber+Suhner AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Intea AB : Q3 2025 Publication de résultats

UniCredit S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Tele2 AB : Q3 2025 Publication de résultats

Var Energi : Q3 2025 Publication de résultats

Husqvarna AB : Q3 2025 Publication de résultats

Embla Medical hf. : Q3 2025 Publication de résultats

Ratos AB : Q3 2025 Publication de résultats

Indutrade AB : Q3 2025 Publication de résultats

Fabege AB : Q3 2025 Publication de résultats

HMS Networks AB : Q3 2025 Publication de résultats

Assa Abloy AB : Q3 2025 Publication de résultats

Bunzl plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Getinge AB : Q3 2025 Publication de résultats

Nordnet AB : Q3 2025 Publication de résultats

Wallenstam AB : Q3 2025 Publication de résultats

flatexDEGIRO AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

USA & Canada

GE Aerospace : Q3 2025 Publication de résultats

RTX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Intuitive Surgical, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Lockheed Martin Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Chubb Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Northrop Grumman Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Waste Connections, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Quest Diagnostics Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Genuine Parts Company : Q3 2025 Publication de résultats

Pentair plc : Q3 2025 Publication de résultats

Danaher Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Elevance Health, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

3M Company : Q3 2025 Publication de résultats

General Motors Company : Q3 2025 Publication de résultats

Equifax Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

PulteGroup, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Halliburton Company : Q3 2025 Publication de résultats

The Coca-Cola Company : Q3 2025 Publication de résultats

Philip Morris International, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Nasdaq, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Paccar, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Netflix, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Texas Instruments Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Omnicom Group., Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Capital One Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Manhattan Associates, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

EQT Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

CATL (Contemporary Amperex Technology) : Q3 2025 Publication de résultats

China Telecom Corporation Limited : Q3 2025 Publication de résultats

The Saudi National Bank : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Mercredi 22 octobre 2025

Europe

SAP SE : Q3 2025 Publication de résultats

Kering : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Klépierre : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Carrefour : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Saipem S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Sulzer Ltd : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Ringkjøbing Landbobank A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Aberdeen Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

VusionGroup : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

CIE Automotive, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Orange Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

The Navigator Company, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Nyfosa AB : Q3 2025 Publication de résultats

Icade : Q3 2025 Publication de résultats

Alleima AB : Q3 2025 Publication de résultats

OVH Groupe : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

OX2 AB : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Voltalia : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover

Aker BP ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Svenska Handelsbanken AB : Q3 2025 Publication de résultats

Akzo Nobel N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

BAWAG Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

Ipsen : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Randstad N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Storebrand ASA : Q3 2025 Publication de résultats

OPmobility SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Borregaard ASA : Q3 2025 Publication de résultats

DNB Bank ASA : Q3 2025 Publication de résultats

SSAB AB : Q3 2025 Publication de résultats

Mips AB : Q3 2025 Publication de résultats

Boliden : Q3 2025 Publication de résultats

Thule Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Vimian Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Hermès International : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Barclays PLC : Q3 2025 Publication de résultats

Reckitt Benckiser Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Heineken N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Heineken Holding N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Fresnillo plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report

Softcat plc : Q4 2025 Publication de résultats

Quilter plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Hochschild Mining plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Production Results

BioGaia AB : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

JM AB : Q3 2025 Publication de résultats

Michelin (CGDE) : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Covivio : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Activities Report

Covivio Hotels : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Report

Verallia : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Tesla, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AT&T Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

GE Vernova Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

KLA Corporation : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Amphenol Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

United Rentals, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Hess Corporation : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Raymond James Financial, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

FirstEnergy Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Packaging Corporation of America : Q3 2025 Publication de résultats

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Teck Resources Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Aspen Technology, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Reliance, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Medpace Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Comfort Systems USA, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

BioMarin Pharmaceutical Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Annaly Capital Management, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

ICON Public Limited Company : Q3 2025 Publication de résultats

Equity LifeStyle Properties, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Globe Life Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Fortune Brands Innovations, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Vertiv Holdings Co : Q3 2025 Publication de résultats

Thermo Fisher Scientific, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Hilton Worldwide Holdings Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Boston Scientific Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Lennox International Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Avery Dennison Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Teledyne Technologies Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

CME Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Moody's Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Stifel Financial Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Northern Trust Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

SEI Investments Company : Q3 2025 Publication de résultats

Lam Research Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Kinder Morgan, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Las Vegas Sands Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

IBM : Q3 2025 Publication de résultats

Graco Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Crown Castle Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CACI International Inc : Q1 2026 Publication de résultats

O'Reilly Automotive, Inc : Q3 2025 Publication de résultats

Jeudi 23 octobre 2025

Europe

DSV A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Galderma Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Antofagasta plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report

SGS SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

MTU Aero Engines AG : Q3 2025 Publication de résultats

Bureau Veritas SA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Kerry Group plc : Q3 2025 Publication de résultats

Bankinter, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Unibail-Rodamco-Westfield SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Renault : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

United States Steel Corporation : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

ICA Gruppen : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Banco de Sabadell, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

RENK Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

KION GROUP AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Azelis Group N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Maire S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Galenica AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Tikehau Capital : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Wendel SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Protector Forsikring ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Viscofan, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

HarbourVest Global Private Equity Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Carmila : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Valeo SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

ATOSS Software SE : Q3 2025 Publication de résultats

Ipsos : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Beijer Alma AB : Q3 2026 Publication de résultats

Orange Belgium S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Atresmedia : Q3 2025 Publication de résultats

LISI S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Salvatore Ferragamo S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

FastPartner AB : Q3 2025 Publication de résultats

Kinepolis Group NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Enskilda Banken : Q3 2025 Publication de résultats

Kuehne und Nagel International AG : Q3 2025 Publication de résultats

Roche Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Thales : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Dassault Systèmes SE : Q3 2025 Publication de résultats

Lloyds Banking Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

STMicroelectronics N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Swedbank AB : Q3 2025 Publication de résultats

Nokia Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Essity AB : Q3 2025 Publication de résultats

Telia Company AB : Q3 2025 Publication de résultats

Sodexo : Q4 2025 Publication de résultats

BE Semiconductor Industries N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Volvo Cars : Q3 2025 Publication de résultats

Axfood AB : Q3 2025 Publication de résultats

Nexans : Q3 2025 Publication de résultats

Pandox AB : Q3 2025 Publication de résultats

INFICON Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats

Billerud AB : Q3 2025 Publication de résultats

Atea ASA : Q3 2025 Publication de résultats

TGS ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Kitron ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Elkem ASA : Q3 2025 Publication de résultats

NCC AB : Q3 2025 Publication de résultats

Orange : Q3 2025 Publication de résultats

Kone Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Evolution AB : Q3 2025 Publication de résultats

Stora Enso Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Elisa Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Holmen AB : Q3 2025 Publication de résultats

Huhtamäki Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Aalberts NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Wihlborgs AB : Q3 2025 Publication de résultats

Dometic Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Xvivo Perfusion AB : Q3 2025 Publication de résultats

Fiskars Oyj Abp : Q3 2025 Publication de résultats

Gränges AB : Q3 2025 Publication de résultats

AddLife AB : Q3 2025 Publication de résultats

Unilever PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

RELX PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

London Stock Exchange Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Intercontinental Hotels Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Rentokil Initial plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Swedish Orphan Biovitrum AB : Q3 2025 Publication de résultats

Schroders plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Metso Outotec Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Castellum AB : Q3 2025 Publication de résultats

St. James's Place plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Mycronic AB : Q3 2025 Publication de résultats

Inchcape plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Hemnet Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Dunelm Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

AJ Bell plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Renishaw plc : Q1 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

TietoEVRY Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Bonesupport Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats

Paradox Interactive AB : Q3 2025 Publication de résultats

Vitrolife AB : Q3 2025 Publication de résultats

Vaisala Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Terveystalo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Biotage AB : Q3 2025 Publication de résultats

Alimak Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

MilDef Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Bilia AB : Q3 2025 Publication de résultats

AddTech AB : Q2 2026 Publication de résultats

AAK AB : Q3 2025 Publication de résultats

Fortnox AB : Q3 2025 Publication de résultats

Metsä Board Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Konecranes Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Atlas Copco AB : Q3 2025 Publication de résultats

Invisio AB : Q3 2025 Publication de résultats

SEB S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

ALTEN : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

VINCI : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Aéroports de Paris : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Accor : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Blackstone Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Norfolk Southern Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Freeport-McMoRan Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Kenvue Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

PG&E Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Tractor Supply Company : Q3 2025 Publication de résultats

Erie Indemnity Company : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

CenterPoint Energy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

First Citizens BancShares, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Southwest Airlines Co. : Q3 2025 Publication de résultats

Healthpeak Properties, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Carpenter Technology Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Nextracker Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Skechers U.S.A., Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Old Republic International Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Kinsale Capital Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Honeywell International Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Dow Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

West Pharmaceutical Services, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Allegion plc : Q3 2025 Publication de résultats

Valero Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Textron Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Hasbro, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

TechnipFMC plc : Q3 2025 Publication de résultats

Roper Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CBRE Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

T-Mobile US, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Dover Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Rogers Communications Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

TransUnion : Q3 2025 Publication de résultats

Mobileye Global Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Pool Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Union Pacific Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Intel Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Newmont Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Digital Realty Trust, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Ford Motor Company : Q3 2025 Publication de résultats

VeriSign. Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

SS&C Technologies Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Deckers Outdoor Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Baker Hughes Company : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hindustan Unilever Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Vendredi 24 octobre 2025

Europe

Hexagon AB : Q3 2025 Publication de résultats

Safran : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Akelius Residential Property AB : Q3 2025 Publication de résultats

Sagax : Q3 2025 Publication de résultats

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Luzerner Kantonalbank AG : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Kindred Group plc : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Bank Millennium S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Bravida Holding AB : Q3 2025 Publication de résultats

HBM Healthcare Investments AG : Q2 2026 Publication de résultats

Sika AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Holcim Ltd : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Schindler Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats

Norsk Hydro ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Gjensidige Forsikring ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Hiab Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Signify N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

BB Biotech AG : Q3 2025 Publication de résultats

Afry AB : Q3 2025 Publication de résultats

Xior Student Housing NV : Q3 2025 Publication de résultats

Diös AB : Q3 2025 Publication de résultats

Sanofi : Q3 2025 Publication de résultats

Eni S.p.A : Q3 2025 Publication de résultats

Lifco AB : Q3 2025 Publication de résultats

SAAB AB : Q3 2025 Publication de résultats

Betsson B : Q3 2025 Publication de résultats

Kemira Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Munters Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Cofinimmo : Q3 2025 Publication de résultats

Bufab AB : Q3 2025 Publication de résultats

NCAB Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Addnode Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Lagercrantz Group AB : Q2 2026 Publication de résultats

Lindab International AB : Q3 2025 Publication de résultats

Trelleborg AB : Q3 2025 Publication de résultats

NatWest Group plc : Q3 2025 Publication de résultats

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA : Q3 2025 Publication de résultats

Catena AB : Q3 2025 Publication de résultats

Peab AB : Q3 2025 Publication de résultats

Beijer Alma AB : Q3 2025 Publication de résultats

Beijer Ref AB : Q3 2025 Publication de résultats

HEXPOL AB : Q3 2025 Publication de résultats

Porsche AG : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Procter & Gamble Company : Q1 2026 Publication de résultats

nVent Electric plc : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Booz Allen Hamilton Holding Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

General Dynamics Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

HCA Healthcare, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Illinois Tool Works Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hitachi, Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Delta Electronics (Thailand) : Q3 2025 Publication de résultats

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Q2 2025 Publication de résultats

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com