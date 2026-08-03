Lundi 3 août 2026
France
Bonduelle : Publication évolution de l'activité
Europe
Jazz Pharmaceuticals plc : Publication des résultats
CNH Industrial N.V. : Publication des résultats
USA & Canada
Palantir Technologies Inc. : Publication des résultats
Vertex Pharmaceuticals Incorporated : Publication des résultats
Marriott International, Inc. : Publication des résultats
Williams Companies, Inc. : Publication des résultats
Diamondback Energy, Inc. : Publication des résultats
Oneok, Inc. : Publication des résultats
ON Semiconductor Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. : Publication des résultats
Mitsubishi Corporation : Publication des résultats
ITOCHU Corporation : Publication des résultats
Marubeni Corporation : Publication des résultats
Mardi 4 août 2026
France
Sequans Communications S.A. : Publication des résultats
Europe
HSBC Holdings plc : Publication des résultats
BP PLC : Publication des résultats
Spotify Technology S.A. : Publication des résultats
Bayer AG : Publication des résultats
Coca-Cola Europacific Partners plc : Publication des résultats
BioNTech SE : Publication des résultats
Continental AG : Publication des résultats
Fresenius Medical Care AG : Publication des résultats
Smith & Nephew Plc : Publication des résultats
Lufthansa : Publication des résultats
Aptiv PLC : Publication des résultats
USA & Canada
SpaceX (Space Exploration Technologies) : Publication des résultats
AMD (Advanced Micro Devices) : Publication des résultats
Caterpillar Inc. : Publication des résultats
Merck & Co., Inc. : Publication des résultats
Arista Networks, Inc. : Publication des résultats
Amgen Inc. : Publication des résultats
McDonald's Corporation : Publication des résultats
Gilead Sciences, Inc. : Publication des résultats
Booking Holdings Inc. : Publication des résultats
Pfizer Inc. : Publication des résultats
Progressive Corporation : Publication des résultats
Duke Energy Corporation : Publication des résultats
Marathon Petroleum Corporation : Publication des résultats
Cummins Inc. : Publication des résultats
Emerson Electric Co. : Publication des résultats
TransDigm Group Inc. : Publication des résultats
Energy Transfer LP : Publication des résultats
Apollo Global Management, Inc. : Publication des résultats
W.W. Grainger, Inc. : Publication des résultats
MPLX LP : Publication des résultats
AMETEK, Inc. : Publication des résultats
Rockwell Automation, Inc. : Publication des résultats
Astera Labs, Inc. : Publication des résultats
Devon Energy Corporation : Publication des résultats
IDEXX Laboratories, Inc. : Publication des résultats
Prudential Financial, Inc. : Publication des résultats
Sysco Corporation : Publication des résultats
Archer-Daniels-Midland Company : Publication des résultats
Public Service Enterprise Group, Inc. : Publication des résultats
Waters Corporation : Publication des résultats
Kimberly-Clark Corporation : Publication des résultats
Coupang, Inc. : Publication des résultats
NRG Energy, Inc : Publication des résultats
Qnity Electronics, Inc. : Publication des résultats
Suncor Energy Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Aramco : Publication des résultats
Toyota Motor Corporation : Publication des résultats
Bharti Airtel Limited : Publication des résultats
Itaú Unibanco Holding S.A. : Publication des résultats
Mitsui & Co., Ltd. : Publication des résultats
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. : Publication des résultats
SoftBank Corp. : Publication des résultats
Mercredi 5 août 2026
France
Criteo S.A. : Publication des résultats
NEURONES : Publication évolution de l'activité
Cellectis S.A. : Publication des résultats
ACTIA Group : Publication évolution de l'activité
Europe
Novo Nordisk A/S : Publication des résultats
Siemens Energy AG : Publication des résultats
Infineon Technologies AG : Publication des résultats
Glencore plc : Publication des résultats
DHL Group : Publication des résultats
Heineken N.V. : Publication des résultats
Sandoz Group AG : Publication des résultats
BeOne Medicines AG : Publication des résultats
Ahold Delhaize N.V. : Publication des résultats
BPER Banca S.p.A. : Publication des résultats
Fresenius SE & Co. KGaA : Publication des résultats
Tenaris S.A. : Publication des résultats
Banco BPM S.p.A. : Publication des résultats
Coca-Cola Hellenic : Publication des résultats
Next plc : Publication évolution de l'activité
Heineken Holding N.V. : Publication des résultats
Legal & General Plc : Publication des résultats
Vonovia SE : Publication des résultats
Beiersdorf : Publication des résultats
Technoprobe S.p.A. : Publication des résultats
Wolters Kluwer N.V. : Publication des résultats
Public Power Corporation S.A. : Publication des résultats
USA & Canada
Eli Lilly and Company : Publication des résultats
Costco Wholesale Corporation : Publication évolution de l'activité
Sandisk Corporation : Publication des résultats
Western Digital Corporation : Publication des résultats
Walt Disney Company (The) : Publication des résultats
Shopify Inc. : Publication des résultats
Uber Technologies, Inc. : Publication des résultats
AppLovin Corporation : Publication des résultats
CVS Health Corporation : Publication des résultats
McKesson Corporation : Publication des résultats
DoorDash, Inc. : Publication des résultats
Phillips 66 : Publication des résultats
EOG Resources, Inc. : Publication des résultats
Brookfield Asset Management Ltd. : Publication des résultats
Manulife Financial Corporation : Publication des résultats
Motorola Solutions, Inc. : Publication des résultats
The Allstate Corporation : Publication des résultats
Honeywell Aerospace Inc. : Publication des résultats
MetLife, Inc. : Publication des résultats
Cencora, Inc. : Publication des résultats
Realty Income Corporation : Publication des résultats
Occidental Petroleum Corporation : Publication des résultats
eBay Inc. : Publication des résultats
Block, Inc. : Publication des résultats
Thomson Reuters Corporation : Publication des résultats
Axon Enterprise, Inc. : Publication des résultats
Revolution Medicines, Inc. : Publication des résultats
Iron Mountain Incorporated : Publication des résultats
Expedia Group, Inc. : Publication des résultats
Nutrien Ltd. : Publication des résultats
Medline Inc. : Publication des résultats
Kraft Heinz : Publication des résultats
Atmos Energy Corporation : Publication des résultats
GLOBALFOUNDRIES Inc. : Publication des résultats
Texas Pacific Land Corporation : Publication des résultats
Curtiss-Wright Corporation : Publication des résultats
Royalty Pharma plc : Publication des résultats
Corpay, Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
The Saudi National Bank : Publication des résultats
Jeudi 6 août 2026
France
Getlink SE : Publication des résultats d'exploitation
Maurel : Publication des résultats
Europe
Siemens AG : Publication des résultats
Deutsche Telekom AG : Publication des résultats
Zurich Insurance Group Ltd : Publication des résultats
Generali : Publication des résultats
Merck KGaA : Publication des résultats
Rheinmetall AG : Publication des résultats
KBC Groupe NV : Publication des résultats
Diageo plc : Publication des résultats
Swiss Re Ltd : Publication des résultats
Commerzbank AG : Publication des résultats
ORLEN Spólka Akcyjna : Publication des résultats
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Publication des résultats
Swisscom AG : Publication des résultats
Henkel AG & Co. KGaA : Publication des résultats
Mediobanca S.p.A. : Publication des résultats
Roivant Sciences Ltd. : Publication des résultats
NN Group N.V. : Publication des résultats
Unipol Assicurazioni S.p.A. : Publication des résultats
Genmab A/S : Publication des résultats
Millicom International Cellular S.A. : Publication des résultats
Admiral Group plc : Publication des résultats
James Hardie Industries plc : Publication des résultats
USA & Canada
ConocoPhillips : Publication des résultats
Parker-Hannifin Corporation : Publication des résultats
Howmet Aerospace Inc. : Publication des résultats
Cloudflare, Inc. : Publication des résultats
Canadian Natural Resources Limited : Publication des résultats
Datadog, Inc. : Publication des résultats
Monster Beverage Corporation : Publication des résultats
Constellation Energy Corporation : Publication des résultats
Airbnb, Inc. : Publication des résultats
Republic Services, Inc. : Publication des résultats
Aflac Incorporated : Publication des résultats
Warner Bros. Discovery, Inc. : Publication des résultats
Sempra : Publication des résultats
Targa Resources Corp. : Publication des résultats
Cheniere Energy, Inc. : Publication des résultats
Fastenal Company : Publication évolution de l'activité
Wheaton Precious Metals Corp. : Publication des résultats
Sun Life Financial Inc. : Publication des résultats
Becton, Dickinson and Company : Publication des résultats
Keurig Dr Pepper Inc. : Publication des résultats
American International Group, Inc. : Publication des résultats
Microchip Technology Incorporated : Publication des résultats
Consolidated Edison, Inc. : Publication des résultats
Natera, Inc. : Publication des résultats
Rocket Companies, Inc. : Publication des résultats
Kenvue Inc. : Publication des résultats
Zoetis Inc. : Publication des résultats
ResMed, Inc. : Publication des résultats
Twilio Inc. : Publication des résultats
Fiserv, Inc. : Publication des résultats
Restaurant Brands International Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
DBS Group Holdings Ltd : Publication des résultats
SoftBank Group Corp. : Publication des résultats
Petrobras : Publication des résultats
Recruit Holdings Co., Ltd. : Publication des résultats
NTT, Inc. : Publication des résultats
ADNOC Gas PLC : Publication des résultats
Nintendo Co., Ltd. : Publication des résultats
Vendredi 7 août 2026
France
Eutelsat Communications : Publication des résultats
Europe
Allianz SE : Publication des résultats
Munich Re : Publication des résultats
Daimler Truck Holding AG : Publication des résultats
Amrize AG : Publication des résultats
EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Publication des résultats
CSG N.V. : Publication des résultats
Kingspan Group plc : Publication des résultats
Lotus Bakeries NV : Publication des résultats
Porsche Automobil Holding SE : Publication des résultats
USA & Canada
Vistra Corp. : Publication des résultats
Take-Two Interactive Software, Inc. : Publication des résultats
PPL Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited : Publication des résultats
State Bank of India : Publication des résultats
KDDI Corporation : Publication des résultats
JAPAN POST BANK Co., Ltd. : Publication des résultats
United Overseas Bank Limited : Publication des résultats
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