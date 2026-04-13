Lundi 13 avril 2026
France
LVMH : Publication évolution de l'activité
Christian Dior SE : Publication évolution de l'activité
Semco Technologies : Publication des résultats
Europe
Traton SE : Publication évolution de l'activité
Galp Energia, SGPS, S.A. : Publication évolution de l'activité
Wise plc : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
The Goldman Sachs Group, Inc. : Publication des résultats
Fastenal Company : Publication évolution de l'activité
Fastenal Company : Publication des résultats
Mardi 14 avril 2026
France
Kering : Publication évolution de l'activité
Publicis Groupe S.A. : Publication évolution de l'activité
Havas N.V. : Publication évolution de l'activité
Sidetrade S.A. : Publication évolution de l'activité
SMAIO : Publication des résultats
Diagnostic Medical Systems : Publication des résultats
Forsee Power : Publication des résultats
Implanet SA : Publication évolution de l'activité
Europe
Givaudan SA : Publication évolution de l'activité
Sika AG : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
JPMorgan Chase & Co. : Publication des résultats
Johnson & Johnson : Publication des résultats
Wells Fargo & Company : Publication des résultats
Citigroup Inc. : Publication des résultats
BlackRock, Inc. : Publication des résultats
Mercredi 15 avril 2026
France
Hermès International : Publication évolution de l'activité
Covivio : Publication des résultats
Exail Technologies : Publication évolution de l'activité
GL events : Publication évolution de l'activité
Kaufman & Broad SA : Publication des résultats
Drone Volt : Publication évolution de l'activité
HiPay Group : Publication des résultats
Broadpeak : Publication des résultats
Mauna Kea Technologies : Publication évolution de l'activité
NFL Biosciences : Publication des résultats
Europe
ASML Holding N.V. : Publication des résultats
Antofagasta plc : Publication des résultats d'exploitation
Tryg A/S : Publication des résultats
Helvetia Baloise Holding AG : Publication des résultats
USA & Canada
Bank of America Corporation : Publication des résultats
Morgan Stanley : Publication des résultats
Progressive Corporation : Publication des résultats
The PNC Financial Services Group, Inc. : Publication des résultats
M&T Bank Corporation : Publication des résultats
Jeudi 16 avril 2026
France
VINCI : Publication des résultats d'exploitation
Pernod Ricard : Publication évolution de l'activité
Aéroports de Paris : Publication des résultats d'exploitation
Virbac : Publication évolution de l'activité
Lagardère S.A. : Publication évolution de l'activité
Maurel : Publication évolution de l'activité
Icade : Publication évolution de l'activité
Pluxee N.V. : Publication des résultats
Ipsos : Publication des résultats
Planisware : Publication évolution de l'activité
Thermador Groupe : Publication évolution de l'activité
Marie Brizard Wine & Spirits : Publication des résultats
Wallix Group : Publication évolution de l'activité
Ateme : Publication évolution de l'activité
Pullup Entertainment : Publication des résultats
Theraclion : Publication des résultats
VOGO : Publication évolution de l'activité
VOGO : Publication des résultats
VINPAI : Publication des résultats
Europe
Tesco PLC : Publication des résultats
Aker BP ASA : Publication évolution de l'activité
VAT Group AG : Publication évolution de l'activité
Rentokil Initial plc : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Netflix, Inc. : Publication des résultats
PepsiCo, Inc. : Publication des résultats
Abbott Laboratories : Publication des résultats
Charles Schwab : Publication des résultats
ProLogis, Inc. : Publication des résultats
Bank of New York Mellon Corporation (The) : Publication des résultats
US Bancorp : Publication des résultats
Marsh & McLennan Companies : Publication des résultats
The Travelers Companies, inc. : Publication des résultats
Citizens Financial Group, Inc. : Publication des résultats
Vendredi 17 avril 2026
France
Riber : Publication des résultats
Carbios : Publication des résultats
Maisons du Monde : Publication des résultats
Europe
ERICSSON : Publication des résultats
USA & Canada
Truist Financial Corporation : Publication des résultats
Fifth Third Bancorp : Publication des résultats
State Street Corporation : Publication des résultats
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