Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 13 au 17 avril 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de LVMH, JPMorgan Chase, Hermès, Netflix, ASML, et Goldman Sachs.

Lundi 13 avril 2026

France

LVMH : Publication évolution de l'activité

Christian Dior SE : Publication évolution de l'activité

Semco Technologies : Publication des résultats

Europe

Traton SE : Publication évolution de l'activité

Galp Energia, SGPS, S.A. : Publication évolution de l'activité

Wise plc : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

The Goldman Sachs Group, Inc. : Publication des résultats

Fastenal Company : Publication évolution de l'activité

Fastenal Company : Publication des résultats

Mardi 14 avril 2026

France

Kering : Publication évolution de l'activité

Publicis Groupe S.A. : Publication évolution de l'activité

Havas N.V. : Publication évolution de l'activité

Sidetrade S.A. : Publication évolution de l'activité

SMAIO : Publication des résultats

Diagnostic Medical Systems : Publication des résultats

Forsee Power : Publication des résultats

Implanet SA : Publication évolution de l'activité

Europe

Givaudan SA : Publication évolution de l'activité

Sika AG : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

JPMorgan Chase & Co. : Publication des résultats

Johnson & Johnson : Publication des résultats

Wells Fargo & Company : Publication des résultats

Citigroup Inc. : Publication des résultats

BlackRock, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 15 avril 2026

France

Hermès International : Publication évolution de l'activité

Covivio : Publication des résultats

Exail Technologies : Publication évolution de l'activité

GL events : Publication évolution de l'activité

Kaufman & Broad SA : Publication des résultats

Drone Volt : Publication évolution de l'activité

HiPay Group : Publication des résultats

Broadpeak : Publication des résultats

Mauna Kea Technologies : Publication évolution de l'activité

NFL Biosciences : Publication des résultats

Europe

ASML Holding N.V. : Publication des résultats

Antofagasta plc : Publication des résultats d'exploitation

Tryg A/S : Publication des résultats

Helvetia Baloise Holding AG : Publication des résultats

USA & Canada

Bank of America Corporation : Publication des résultats

Morgan Stanley : Publication des résultats

Progressive Corporation : Publication des résultats

The PNC Financial Services Group, Inc. : Publication des résultats

M&T Bank Corporation : Publication des résultats

Jeudi 16 avril 2026

France

VINCI : Publication des résultats d'exploitation

Pernod Ricard : Publication évolution de l'activité

Aéroports de Paris : Publication des résultats d'exploitation

Virbac : Publication évolution de l'activité

Lagardère S.A. : Publication évolution de l'activité

Maurel : Publication évolution de l'activité

Icade : Publication évolution de l'activité

Pluxee N.V. : Publication des résultats

Ipsos : Publication des résultats

Planisware : Publication évolution de l'activité

Thermador Groupe : Publication évolution de l'activité

Marie Brizard Wine & Spirits : Publication des résultats

Wallix Group : Publication évolution de l'activité

Ateme : Publication évolution de l'activité

Pullup Entertainment : Publication des résultats

Theraclion : Publication des résultats

VOGO : Publication évolution de l'activité

VOGO : Publication des résultats

VINPAI : Publication des résultats

Europe

Tesco PLC : Publication des résultats

Aker BP ASA : Publication évolution de l'activité

VAT Group AG : Publication évolution de l'activité

Rentokil Initial plc : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Netflix, Inc. : Publication des résultats

PepsiCo, Inc. : Publication des résultats

Abbott Laboratories : Publication des résultats

Charles Schwab : Publication des résultats

ProLogis, Inc. : Publication des résultats

Bank of New York Mellon Corporation (The) : Publication des résultats

US Bancorp : Publication des résultats

Marsh & McLennan Companies : Publication des résultats

The Travelers Companies, inc. : Publication des résultats

Citizens Financial Group, Inc. : Publication des résultats

Vendredi 17 avril 2026

France

Riber : Publication des résultats

Carbios : Publication des résultats

Maisons du Monde : Publication des résultats

Europe

ERICSSON : Publication des résultats

USA & Canada

Truist Financial Corporation : Publication des résultats

Fifth Third Bancorp : Publication des résultats

State Street Corporation : Publication des résultats

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