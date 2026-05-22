Mardi 26 mai 2026
France
Inventiva : Publication évolution de l'activité
Dékuple : Publication évolution de l'activité
MaaT Pharma : Publication évolution de l'activité
Europe
Orsted A/S : Publication des résultats
USA & Canada
AutoZone, Inc. : Publication des résultats
Zscaler, Inc. : Publication des résultats
Mercredi 27 mai 2026
France
Soitec : Publication des résultats
Europe
PDD Holdings Inc. : Publication des résultats
USA & Canada
Marvell Technology Group Ltd : Publication des résultats
Salesforce, Inc. : Publication des résultats
Bank of Montreal : Publication des résultats
The Bank of Nova Scotia : Publication des résultats
Synopsys, Inc. : Publication des résultats
National Bank of Canada : Publication des résultats
Snowflake Inc. : Publication des résultats
HEICO Corporation : Publication des résultats
Agilent Technologies, Inc. : Publication des résultats
Everpure, Inc. : Publication des résultats
Jeudi 28 mai 2026
France
Derichebourg : Publication des résultats
Pierre & Vacances : Publication des résultats
ABIONYX Pharma SA : Publication évolution de l'activité
NETGEM : Publication des résultats
Europe
ORLEN Spólka Akcyjna : Publication des résultats
SSE plc : Publication des résultats
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : Publication des résultats
Royal Bank of Canada : Publication des résultats
The Toronto-Dominion Bank : Publication des résultats
Dell Technologies Inc. : Publication des résultats
Canadian Imperial Bank of Commerce : Publication des résultats
Autodesk, Inc. : Publication des résultats
MongoDB, Inc. : Publication des résultats
Vendredi 29 mai 2026
France
Laurent-Perrier : Publication des résultats
Reste du monde
Lord's Mark Industries Limited : Publication des résultats
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