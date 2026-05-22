Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 25 au 29 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de Salesforce, AutoZone, Costco, Dell Technologies, Royal Bank of Canada, et Snowflake. Restez informés des performances des grandes entreprises internationales !

Mardi 26 mai 2026

France

Inventiva : Publication évolution de l'activité

Dékuple : Publication évolution de l'activité

MaaT Pharma : Publication évolution de l'activité

Europe

Orsted A/S : Publication des résultats

USA & Canada

AutoZone, Inc. : Publication des résultats

Zscaler, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 27 mai 2026

France

Soitec : Publication des résultats

Europe

PDD Holdings Inc. : Publication des résultats

USA & Canada

Marvell Technology Group Ltd : Publication des résultats

Salesforce, Inc. : Publication des résultats

Bank of Montreal : Publication des résultats

The Bank of Nova Scotia : Publication des résultats

Synopsys, Inc. : Publication des résultats

National Bank of Canada : Publication des résultats

Snowflake Inc. : Publication des résultats

HEICO Corporation : Publication des résultats

Agilent Technologies, Inc. : Publication des résultats

Everpure, Inc. : Publication des résultats

Jeudi 28 mai 2026

France

Derichebourg : Publication des résultats

Pierre & Vacances : Publication des résultats

ABIONYX Pharma SA : Publication évolution de l'activité

NETGEM : Publication des résultats

Europe

ORLEN Spólka Akcyjna : Publication des résultats

SSE plc : Publication des résultats

USA & Canada

Costco Wholesale Corporation : Publication des résultats

Royal Bank of Canada : Publication des résultats

The Toronto-Dominion Bank : Publication des résultats

Dell Technologies Inc. : Publication des résultats

Canadian Imperial Bank of Commerce : Publication des résultats

Autodesk, Inc. : Publication des résultats

MongoDB, Inc. : Publication des résultats

Vendredi 29 mai 2026

France

Laurent-Perrier : Publication des résultats

Reste du monde

Lord's Mark Industries Limited : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

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