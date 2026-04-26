Lundi 27 avril 2026
France
Exosens : Publication évolution de l'activité
Exosens : Publication évolution de l'activité
Lumibird : Publication évolution de l'activité
Hydrogen Refueling Solutions : Publication des résultats
Charwood Energy : Publication des résultats
AgroGeneration : Publication des résultats
Europe
Deutsche Börse AG : Publication des résultats
Galp Energia, SGPS, S.A. : Publication des résultats
Nordex SE : Publication des résultats
USA & Canada
Verizon Communications, Inc. : Publication des résultats
Public Storage : Publication des résultats
Nucor Corporation : Publication des résultats
Celestica Inc. : Publication des résultats
Ventas, Inc. : Publication des résultats
Cincinnati Financial Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Hitachi, Ltd. : Publication des résultats
Advantest Corporation : Publication des résultats
Mardi 28 avril 2026
France
Air Liquide : Publication évolution de l'activité
Aéroports de Paris : Publication évolution de l'activité
Nexans : Publication des résultats
Teleperformance SE : Publication évolution de l'activité
Société BIC : Publication évolution de l'activité
ALTEN : Publication évolution de l'activité
M6 Métropole Télévision : Publication des résultats
Compagnie des Alpes : Publication évolution de l'activité
Vetoquinol SA : Publication évolution de l'activité
Mersen : Publication évolution de l'activité
Lectra : Publication des résultats
Worldline : Publication évolution de l'activité
SMCP SA : Publication évolution de l'activité
Haulotte Group : Publication évolution de l'activité
Jacques Bogart : Publication des résultats
Verimatrix : Publication évolution de l'activité
Europe
Novartis AG : Publication des résultats
Airbus SE : Publication des résultats
BP PLC : Publication des résultats
Spotify Technology S.A. : Publication des résultats
Atlas Copco AB : Publication des résultats
Barclays PLC : Publication des résultats
NXP Semiconductors N.V. : Publication des résultats
Anglo American plc : Publication des résultats d'exploitation
Assa Abloy AB : Publication des résultats
Coca-Cola Europacific Partners plc : Publication évolution de l'activité
Wärtsilä Oyj : Publication des résultats
Telenor ASA : Publication des résultats
Boliden AB : Publication des résultats
Swedish Orphan Biovitrum AB : Publication des résultats
Pentair plc : Publication des résultats
Allegion plc : Publication des résultats
Puig Brands SA : Publication évolution de l'activité
Securitas AB : Publication des résultats
USA & Canada
Visa, Inc. : Publication des résultats
The Coca-Cola Company : Publication des résultats
T-Mobile US, Inc. : Publication des résultats
Welltower Inc. : Publication des résultats
Corning Incorporated : Publication des résultats
Booking Holdings Inc. : Publication des résultats
S&P Global, Inc. : Publication des résultats
Starbucks Corporation : Publication des résultats
Waste Management, Inc. : Publication des résultats
United Parcel Service, Inc. : Publication des résultats
American Tower Corporation : Publication des résultats
The Sherwin-Williams Company : Publication des résultats
Enterprise Products Partners L.P. : Publication des résultats
Ecolab Inc. : Publication des résultats
Hilton Worldwide Holdings Inc. : Publication des résultats
Robinhood Markets, Inc. : Publication des résultats
Mondelez International, Inc. : Publication des résultats
General Motors Company : Publication des résultats
Bloom Energy Corporation : Publication des résultats
Teradyne, Inc. : Publication des résultats
Oneok, Inc. : Publication des résultats
Sysco Corporation : Publication des résultats
Ingersoll Rand Inc. : Publication des résultats
Kimberly-Clark Corporation : Publication des résultats
Extra Space Storage Inc. : Publication des résultats
Xylem Inc. : Publication des résultats
FirstEnergy Corp. : Publication des résultats
Reste du monde
CNOOC Limited : Publication des résultats
Seagate Technology Holdings plc : Publication des résultats
Al Rajhi Banking and Investment Corporation : Publication des résultats
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Publication des résultats
Mitsubishi Electric Corporation : Publication des résultats
Vale S.A. : Publication des résultats
Saudi Telecom Company : Publication des résultats
Mercredi 29 avril 2026
France
TotalEnergies SE : Publication des résultats
Michelin (CGDE) : Publication évolution de l'activité
Amundi : Publication des résultats
Constellium SE : Publication des résultats
Sopra Steria Group : Publication évolution de l'activité
Imerys : Publication des résultats
Groupe CRIT : Publication évolution de l'activité
Equasens : Publication évolution de l'activité
Aubay : Publication évolution de l'activité
Transgene : Publication des résultats
Sogeclair S.A : Publication évolution de l'activité
Vaziva : Publication des résultats
SRP Groupe : Publication évolution de l'activité
SRP Groupe : Publication des résultats
OSE Immunotherapeutics : Publication des résultats
Forsee Power : Publication des résultats
Europe
AstraZeneca PLC : Publication des résultats
Banco Santander, S.A. : Publication des résultats
Iberdrola, S.A. : Publication des résultats
GSK plc : Publication des résultats
Lloyds Banking Group plc : Publication des résultats
DSV A/S : Publication des résultats
Deutsche Bank AG : Publication des résultats
Mercedes-Benz Group AG : Publication des résultats
Garmin Ltd. : Publication des résultats
Porsche AG : Publication des résultats
Aena S.M.E., S.A. : Publication des résultats
Universal Music Group N.V. : Publication des résultats
Haleon plc : Publication évolution de l'activité
ORLEN Spólka Akcyjna : Publication des résultats
Prysmian S.p.A. : Publication des résultats
Swedbank AB : Publication des résultats
Enskilda Banken : Publication des résultats
Sandoz Group AG : Publication évolution de l'activité
Kone Oyj : Publication des résultats
Epiroc AB : Publication des résultats
Amrize AG : Publication des résultats
Naturgy Energy Group, S.A. : Publication des résultats
adidas AG : Publication des résultats
Neste Oyj : Publication des résultats
Fortum Oyj : Publication des résultats
AerCap Holdings N.V. : Publication des résultats
Norsk Hydro ASA : Publication des résultats
Royal KPN N.V. : Publication des résultats
Traton SE : Publication des résultats
Carlsberg A/S : Publication évolution de l'activité
Straumann Holding AG : Publication des résultats
UPM-Kymmene Oyj : Publication des résultats
Investment AB Latour : Publication des résultats
Mapfre S.A. : Publication des résultats
Gjensidige Forsikring ASA : Publication des résultats
DWS Group GmbH & Co. KGaA : Publication des résultats
Symrise AG : Publication des résultats
USA & Canada
Alphabet Inc. : Publication des résultats
Microsoft Corporation : Publication des résultats
Meta Platforms, Inc. : Publication des résultats
AbbVie Inc. : Publication des résultats
Amphenol Corporation : Publication des résultats
Qualcomm, Inc. : Publication des résultats
Automatic Data Processing, Inc. : Publication des résultats
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. : Publication des résultats
O'Reilly Automotive, Inc : Publication des résultats
Canadian Pacific Kansas City Limited : Publication des résultats
Canadian National Railway Company : Publication des résultats
Phillips 66 : Publication des résultats
Aflac Incorporated : Publication des résultats
Carvana Co. : Publication des résultats
The Allstate Corporation : Publication des résultats
Entergy Corporation : Publication des résultats
Ford Motor Company : Publication des résultats
Old Dominion Freight Line, Inc. : Publication des résultats
Yum! Brands, Inc. : Publication des résultats
Chipotle Mexican Grill, Inc. : Publication des résultats
EMCOR Group, Inc. : Publication des résultats
Kinross Gold Corporation : Publication des résultats
Vulcan Materials Company : Publication des résultats
GE HealthCare Technologies Inc. : Publication des résultats
VICI Properties, Inc. : Publication des résultats
Biogen Inc. : Publication des résultats
American Water Works Company, Inc. : Publication des résultats
Cognizant Technology Solutions Corporation : Publication des résultats
Humana Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Publication des résultats
Bajaj Finance Limited : Publication des résultats
BOC Hong Kong (Holdings) Limited : Publication des résultats
Doosan Enerbility Co., Ltd. : Publication des résultats
AIA Group Limited : Publication des résultats
Jeudi 30 avril 2026
France
Schneider Electric SE : Publication des résultats
BNP Paribas : Publication des résultats
Crédit Agricole S.A. : Publication des résultats
Société Générale : Publication des résultats
Capgemini SE : Publication évolution de l'activité
Ayvens : Publication des résultats
Technip Energies N.V. : Publication des résultats
Air France-KLM : Publication des résultats
TF1 : Publication des résultats
Wavestone : Publication évolution de l'activité
DBV Technologies : Publication des résultats
Marie Brizard Wine & Spirits : Publication évolution de l'activité
AKWEL : Publication évolution de l'activité
Foraco International SA : Publication des résultats
Gévelot S.A. : Publication des résultats
Groupe LDLC : Publication évolution de l'activité
Memscap : Publication des résultats
HiPay Group : Publication des résultats
Novacyt : Publication des résultats
Tonner Drones S.A. : Publication des résultats
Xilam Animation : Publication des résultats
Rougier : Publication des résultats
Winfarm : Publication évolution de l'activité
AMA Corporation Plc : Publication évolution de l'activité
AMA Corporation Plc : Publication des résultats
Ecoslops SA : Publication des résultats
Spineway : Publication évolution de l'activité
MHM Corporate : Publication des résultats
Europe
UBS Group AG : Publication des résultats
Unilever PLC : Publication évolution de l'activité
Trane Technologies plc : Publication des résultats
Glencore plc : Publication des résultats d'exploitation
ING Groep N.V. : Publication des résultats
CRH plc : Publication des résultats
DHL Group : Publication des résultats
BASF SE : Publication des résultats
Volkswagen AG : Publication des résultats
Standard Chartered PLC : Publication des résultats
Ferrovial SE : Publication des résultats
ArcelorMittal : Publication des résultats
Erste Group Bank AG : Publication des résultats
Danske Bank A/S : Publication des résultats
Willis Towers Watson Public Limited Company : Publication des résultats
Repsol S.A. : Publication des résultats
Stellantis N.V. : Publication des résultats
AIB Group plc : Publication évolution de l'activité
Cellnex Telecom, S.A. : Publication des résultats
OMV AG : Publication des résultats
Smurfit Westrock Plc : Publication des résultats
Santander Bank Polska S.A. : Publication des résultats
Bank Pekao, S.A. : Publication des résultats
ING Bank Slaski S.A. : Publication des résultats
Endeavour Mining plc : Publication des résultats
mBank S.A. : Publication des résultats
CNH Industrial N.V. : Publication des résultats
Prada S.p.A. : Publication évolution de l'activité
Piraeus Bank S.A. : Publication des résultats
Indra Sistemas, S.A. : Publication des résultats
Komercní banka, : Publication des résultats
USA & Canada
Apple : Publication des résultats
Eli Lilly and Company : Publication des résultats
Mastercard, Inc. : Publication des résultats
Caterpillar Inc. : Publication des résultats
ConocoPhillips : Publication des résultats
Sandisk Corporation : Publication des résultats
Western Digital Corporation : Publication des résultats
Stryker Corporation : Publication des résultats
Parker-Hannifin Corporation : Publication des résultats
Bristol-Myers Squibb Company : Publication des résultats
Altria Group, Inc. : Publication des résultats
Southern Company : Publication des résultats
Agnico Eagle Mines Limited : Publication des résultats
Quanta Services, Inc. : Publication des résultats
Illinois Tool Works Inc. : Publication des résultats
Monolithic Power Systems, Inc. : Publication des résultats
Cigna : Publication des résultats
Valero Energy Corporation : Publication des résultats
L3Harris Technologies, Inc. : Publication des résultats
Arthur J. Gallagher & Co. : Publication des résultats
AMETEK, Inc. : Publication des résultats
Carrier Global Corporation : Publication des résultats
Xcel Energy Inc. : Publication des résultats
Cardinal Health, Inc. : Publication des résultats
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. : Publication des résultats
American International Group, Inc. : Publication des résultats
Roblox Corporation : Publication des résultats
The Hershey Company : Publication des résultats
Martin Marietta Materials, Inc. : Publication des résultats
Iron Mountain Incorporated : Publication des résultats
ResMed, Inc. : Publication des résultats
DTE Energy Company : Publication des résultats
MasTec, Inc. : Publication des résultats
Hubbell Incorporated : Publication des résultats
Reddit, Inc. : Publication des résultats
TechnipFMC plc : Publication des résultats
XPO, Inc. : Publication des résultats
LPL Financial Holdings Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Samsung Electronics Co., Ltd. : Publication des résultats
Tokyo Electron Limited : Publication des résultats
DBS Group Holdings Ltd : Publication des résultats
LG Energy Solution, Ltd. : Publication des résultats
Hindustan Unilever Limited : Publication des résultats
HOYA Corporation : Publication des résultats
Murata Manufacturing Co., Ltd. : Publication des résultats
Vendredi 1 mai 2026
Europe
Linde plc : Publication des résultats
Aon plc : Publication des résultats
NatWest Group plc : Publication des résultats
nVent Electric plc : Publication des résultats
LyondellBasell Industries N.V. : Publication des résultats
USA & Canada
Exxon Mobil Corporation : Publication des résultats
Colgate-Palmolive Company : Publication des résultats
Imperial Oil Limited : Publication des résultats
Estee Lauder : Publication des résultats
Ares Management Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Mitsubishi Corporation : Publication des résultats
Mitsui & Co., Ltd. : Publication des résultats
ITOCHU Corporation : Publication des résultats
ANZ Group Holdings Limited : Publication des résultats
Marubeni Corporation : Publication des résultats
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