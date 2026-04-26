Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 27 avril au 1er mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de Microsoft, Exxon Mobil, LVMH, Alphabet, TotalEnergies, Airbus, Meta Platforms, BNP Paribas, Novartis et Samsung Electronics.

Lundi 27 avril 2026

France

Exosens : Publication évolution de l'activité

Exosens : Publication évolution de l'activité

Lumibird : Publication évolution de l'activité

Hydrogen Refueling Solutions : Publication des résultats

Charwood Energy : Publication des résultats

AgroGeneration : Publication des résultats

Europe

Deutsche Börse AG : Publication des résultats

Galp Energia, SGPS, S.A. : Publication des résultats

Nordex SE : Publication des résultats

USA & Canada

Verizon Communications, Inc. : Publication des résultats

Public Storage : Publication des résultats

Nucor Corporation : Publication des résultats

Celestica Inc. : Publication des résultats

Ventas, Inc. : Publication des résultats

Cincinnati Financial Corporation : Publication des résultats

Reste du monde

Hitachi, Ltd. : Publication des résultats

Advantest Corporation : Publication des résultats

Mardi 28 avril 2026

France

Air Liquide : Publication évolution de l'activité

Aéroports de Paris : Publication évolution de l'activité

Nexans : Publication des résultats

Teleperformance SE : Publication évolution de l'activité

Société BIC : Publication évolution de l'activité

ALTEN : Publication évolution de l'activité

M6 Métropole Télévision : Publication des résultats

Compagnie des Alpes : Publication évolution de l'activité

Vetoquinol SA : Publication évolution de l'activité

Mersen : Publication évolution de l'activité

Lectra : Publication des résultats

Worldline : Publication évolution de l'activité

SMCP SA : Publication évolution de l'activité

Haulotte Group : Publication évolution de l'activité

Jacques Bogart : Publication des résultats

Verimatrix : Publication évolution de l'activité

Europe

Novartis AG : Publication des résultats

Airbus SE : Publication des résultats

BP PLC : Publication des résultats

Spotify Technology S.A. : Publication des résultats

Atlas Copco AB : Publication des résultats

Barclays PLC : Publication des résultats

NXP Semiconductors N.V. : Publication des résultats

Anglo American plc : Publication des résultats d'exploitation

Assa Abloy AB : Publication des résultats

Coca-Cola Europacific Partners plc : Publication évolution de l'activité

Wärtsilä Oyj : Publication des résultats

Telenor ASA : Publication des résultats

Boliden AB : Publication des résultats

Swedish Orphan Biovitrum AB : Publication des résultats

Pentair plc : Publication des résultats

Allegion plc : Publication des résultats

Puig Brands SA : Publication évolution de l'activité

Securitas AB : Publication des résultats

USA & Canada

Visa, Inc. : Publication des résultats

The Coca-Cola Company : Publication des résultats

T-Mobile US, Inc. : Publication des résultats

Welltower Inc. : Publication des résultats

Corning Incorporated : Publication des résultats

Booking Holdings Inc. : Publication des résultats

S&P Global, Inc. : Publication des résultats

Starbucks Corporation : Publication des résultats

Waste Management, Inc. : Publication des résultats

United Parcel Service, Inc. : Publication des résultats

American Tower Corporation : Publication des résultats

The Sherwin-Williams Company : Publication des résultats

Enterprise Products Partners L.P. : Publication des résultats

Ecolab Inc. : Publication des résultats

Hilton Worldwide Holdings Inc. : Publication des résultats

Robinhood Markets, Inc. : Publication des résultats

Mondelez International, Inc. : Publication des résultats

General Motors Company : Publication des résultats

Bloom Energy Corporation : Publication des résultats

Teradyne, Inc. : Publication des résultats

Oneok, Inc. : Publication des résultats

Sysco Corporation : Publication des résultats

Ingersoll Rand Inc. : Publication des résultats

Kimberly-Clark Corporation : Publication des résultats

Extra Space Storage Inc. : Publication des résultats

Xylem Inc. : Publication des résultats

FirstEnergy Corp. : Publication des résultats

Reste du monde

CNOOC Limited : Publication des résultats

Seagate Technology Holdings plc : Publication des résultats

Al Rajhi Banking and Investment Corporation : Publication des résultats

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Publication des résultats

Mitsubishi Electric Corporation : Publication des résultats

Vale S.A. : Publication des résultats

Saudi Telecom Company : Publication des résultats

Mercredi 29 avril 2026

France

TotalEnergies SE : Publication des résultats

Michelin (CGDE) : Publication évolution de l'activité

Amundi : Publication des résultats

Constellium SE : Publication des résultats

Sopra Steria Group : Publication évolution de l'activité

Imerys : Publication des résultats

Groupe CRIT : Publication évolution de l'activité

Equasens : Publication évolution de l'activité

Aubay : Publication évolution de l'activité

Transgene : Publication des résultats

Sogeclair S.A : Publication évolution de l'activité

Vaziva : Publication des résultats

SRP Groupe : Publication évolution de l'activité

SRP Groupe : Publication des résultats

OSE Immunotherapeutics : Publication des résultats

Forsee Power : Publication des résultats

Europe

AstraZeneca PLC : Publication des résultats

Banco Santander, S.A. : Publication des résultats

Iberdrola, S.A. : Publication des résultats

GSK plc : Publication des résultats

Lloyds Banking Group plc : Publication des résultats

DSV A/S : Publication des résultats

Deutsche Bank AG : Publication des résultats

Mercedes-Benz Group AG : Publication des résultats

Garmin Ltd. : Publication des résultats

Porsche AG : Publication des résultats

Aena S.M.E., S.A. : Publication des résultats

Universal Music Group N.V. : Publication des résultats

Haleon plc : Publication évolution de l'activité

ORLEN Spólka Akcyjna : Publication des résultats

Prysmian S.p.A. : Publication des résultats

Swedbank AB : Publication des résultats

Enskilda Banken : Publication des résultats

Sandoz Group AG : Publication évolution de l'activité

Kone Oyj : Publication des résultats

Epiroc AB : Publication des résultats

Amrize AG : Publication des résultats

Naturgy Energy Group, S.A. : Publication des résultats

adidas AG : Publication des résultats

Neste Oyj : Publication des résultats

Fortum Oyj : Publication des résultats

AerCap Holdings N.V. : Publication des résultats

Norsk Hydro ASA : Publication des résultats

Royal KPN N.V. : Publication des résultats

Traton SE : Publication des résultats

Carlsberg A/S : Publication évolution de l'activité

Straumann Holding AG : Publication des résultats

UPM-Kymmene Oyj : Publication des résultats

Investment AB Latour : Publication des résultats

Mapfre S.A. : Publication des résultats

Gjensidige Forsikring ASA : Publication des résultats

DWS Group GmbH & Co. KGaA : Publication des résultats

Symrise AG : Publication des résultats

USA & Canada

Alphabet Inc. : Publication des résultats

Microsoft Corporation : Publication des résultats

Meta Platforms, Inc. : Publication des résultats

AbbVie Inc. : Publication des résultats

Amphenol Corporation : Publication des résultats

Qualcomm, Inc. : Publication des résultats

Automatic Data Processing, Inc. : Publication des résultats

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. : Publication des résultats

O'Reilly Automotive, Inc : Publication des résultats

Canadian Pacific Kansas City Limited : Publication des résultats

Canadian National Railway Company : Publication des résultats

Phillips 66 : Publication des résultats

Aflac Incorporated : Publication des résultats

Carvana Co. : Publication des résultats

The Allstate Corporation : Publication des résultats

Entergy Corporation : Publication des résultats

Ford Motor Company : Publication des résultats

Old Dominion Freight Line, Inc. : Publication des résultats

Yum! Brands, Inc. : Publication des résultats

Chipotle Mexican Grill, Inc. : Publication des résultats

EMCOR Group, Inc. : Publication des résultats

Kinross Gold Corporation : Publication des résultats

Vulcan Materials Company : Publication des résultats

GE HealthCare Technologies Inc. : Publication des résultats

VICI Properties, Inc. : Publication des résultats

Biogen Inc. : Publication des résultats

American Water Works Company, Inc. : Publication des résultats

Cognizant Technology Solutions Corporation : Publication des résultats

Humana Inc. : Publication des résultats

Reste du monde

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Publication des résultats

Bajaj Finance Limited : Publication des résultats

BOC Hong Kong (Holdings) Limited : Publication des résultats

Doosan Enerbility Co., Ltd. : Publication des résultats

AIA Group Limited : Publication des résultats

Jeudi 30 avril 2026

France

Schneider Electric SE : Publication des résultats

BNP Paribas : Publication des résultats

Crédit Agricole S.A. : Publication des résultats

Société Générale : Publication des résultats

Capgemini SE : Publication évolution de l'activité

Ayvens : Publication des résultats

Technip Energies N.V. : Publication des résultats

Air France-KLM : Publication des résultats

TF1 : Publication des résultats

Wavestone : Publication évolution de l'activité

DBV Technologies : Publication des résultats

Marie Brizard Wine & Spirits : Publication évolution de l'activité

AKWEL : Publication évolution de l'activité

Foraco International SA : Publication des résultats

Gévelot S.A. : Publication des résultats

Groupe LDLC : Publication évolution de l'activité

Memscap : Publication des résultats

HiPay Group : Publication des résultats

Novacyt : Publication des résultats

Tonner Drones S.A. : Publication des résultats

Xilam Animation : Publication des résultats

Rougier : Publication des résultats

Winfarm : Publication évolution de l'activité

AMA Corporation Plc : Publication évolution de l'activité

AMA Corporation Plc : Publication des résultats

Ecoslops SA : Publication des résultats

Spineway : Publication évolution de l'activité

MHM Corporate : Publication des résultats

Europe

UBS Group AG : Publication des résultats

Unilever PLC : Publication évolution de l'activité

Trane Technologies plc : Publication des résultats

Glencore plc : Publication des résultats d'exploitation

ING Groep N.V. : Publication des résultats

CRH plc : Publication des résultats

DHL Group : Publication des résultats

BASF SE : Publication des résultats

Volkswagen AG : Publication des résultats

Standard Chartered PLC : Publication des résultats

Ferrovial SE : Publication des résultats

ArcelorMittal : Publication des résultats

Erste Group Bank AG : Publication des résultats

Danske Bank A/S : Publication des résultats

Willis Towers Watson Public Limited Company : Publication des résultats

Repsol S.A. : Publication des résultats

Stellantis N.V. : Publication des résultats

AIB Group plc : Publication évolution de l'activité

Cellnex Telecom, S.A. : Publication des résultats

OMV AG : Publication des résultats

Smurfit Westrock Plc : Publication des résultats

Santander Bank Polska S.A. : Publication des résultats

Bank Pekao, S.A. : Publication des résultats

ING Bank Slaski S.A. : Publication des résultats

Endeavour Mining plc : Publication des résultats

mBank S.A. : Publication des résultats

CNH Industrial N.V. : Publication des résultats

Prada S.p.A. : Publication évolution de l'activité

Piraeus Bank S.A. : Publication des résultats

Indra Sistemas, S.A. : Publication des résultats

Komercní banka, : Publication des résultats

USA & Canada

Apple : Publication des résultats

Eli Lilly and Company : Publication des résultats

Mastercard, Inc. : Publication des résultats

Caterpillar Inc. : Publication des résultats

ConocoPhillips : Publication des résultats

Sandisk Corporation : Publication des résultats

Western Digital Corporation : Publication des résultats

Stryker Corporation : Publication des résultats

Parker-Hannifin Corporation : Publication des résultats

Bristol-Myers Squibb Company : Publication des résultats

Altria Group, Inc. : Publication des résultats

Southern Company : Publication des résultats

Agnico Eagle Mines Limited : Publication des résultats

Quanta Services, Inc. : Publication des résultats

Illinois Tool Works Inc. : Publication des résultats

Monolithic Power Systems, Inc. : Publication des résultats

Cigna : Publication des résultats

Valero Energy Corporation : Publication des résultats

L3Harris Technologies, Inc. : Publication des résultats

Arthur J. Gallagher & Co. : Publication des résultats

AMETEK, Inc. : Publication des résultats

Carrier Global Corporation : Publication des résultats

Xcel Energy Inc. : Publication des résultats

Cardinal Health, Inc. : Publication des résultats

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. : Publication des résultats

American International Group, Inc. : Publication des résultats

Roblox Corporation : Publication des résultats

The Hershey Company : Publication des résultats

Martin Marietta Materials, Inc. : Publication des résultats

Iron Mountain Incorporated : Publication des résultats

ResMed, Inc. : Publication des résultats

DTE Energy Company : Publication des résultats

MasTec, Inc. : Publication des résultats

Hubbell Incorporated : Publication des résultats

Reddit, Inc. : Publication des résultats

TechnipFMC plc : Publication des résultats

XPO, Inc. : Publication des résultats

LPL Financial Holdings Inc. : Publication des résultats

Reste du monde

Samsung Electronics Co., Ltd. : Publication des résultats

Tokyo Electron Limited : Publication des résultats

DBS Group Holdings Ltd : Publication des résultats

LG Energy Solution, Ltd. : Publication des résultats

Hindustan Unilever Limited : Publication des résultats

HOYA Corporation : Publication des résultats

Murata Manufacturing Co., Ltd. : Publication des résultats

Vendredi 1 mai 2026

Europe

Linde plc : Publication des résultats

Aon plc : Publication des résultats

NatWest Group plc : Publication des résultats

nVent Electric plc : Publication des résultats

LyondellBasell Industries N.V. : Publication des résultats

USA & Canada

Exxon Mobil Corporation : Publication des résultats

Colgate-Palmolive Company : Publication des résultats

Imperial Oil Limited : Publication des résultats

Estee Lauder : Publication des résultats

Ares Management Corporation : Publication des résultats

Reste du monde

Mitsubishi Corporation : Publication des résultats

Mitsui & Co., Ltd. : Publication des résultats

ITOCHU Corporation : Publication des résultats

ANZ Group Holdings Limited : Publication des résultats

Marubeni Corporation : Publication des résultats

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