Lundi 20 juillet 2026
France
Covivio : Publication des résultats
Virbac : Publication évolution de l'activité
Argan : Publication des résultats
Oeneo : Publication évolution de l'activité
Omer-Decugis & Cie : Publication évolution de l'activité
Omer-Decugis & Cie : Publication des résultats
Diagnostic Medical Systems : Publication évolution de l'activité
Mon Courtier Energie Groupe : Publication évolution de l'activité
NACON : Publication évolution de l'activité
NACON : Publication des résultats
Bigben Interactive : Publication évolution de l'activité
Bigben Interactive : Publication des résultats
Europe
Ryanair Holdings plc : Publication des résultats
BELIMO Holding AG : Publication des résultats
USA & Canada
Steel Dynamics, Inc. : Publication des résultats
W.R. Berkley Corporation : Publication des résultats
Mardi 21 juillet 2026
France
Maurel : Publication évolution de l'activité
Icade : Publication des résultats
Sidetrade S.A. : Publication évolution de l'activité
Roche Bobois S.A. : Publication évolution de l'activité
La Française de l'Energie : Publication évolution de l'activité
StreamWIDE : Publication évolution de l'activité
Vente-Unique.com : Publication évolution de l'activité
Mauna Kea Technologies : Publication évolution de l'activité
Europe
Novartis AG : Publication des résultats
Chubb Limited : Publication des résultats
Compass Group PLC : Publication évolution de l'activité
Schindler Holding AG : Publication des résultats
Lindt : Publication des résultats
Alfa Laval AB : Publication des résultats
Fortum Oyj : Publication des résultats
Wärtsilä Oyj : Publication des résultats
Julius Bär Gruppe AG : Publication des résultats
BAWAG Group AG : Publication des résultats
Boliden AB : Publication des résultats
Var Energi : Publication des résultats
USA & Canada
Charles Schwab : Publication des résultats
Danaher Corporation : Publication des résultats
Capital One Financial Corporation : Publication des résultats
Marsh & McLennan Companies : Publication des résultats
3M Company : Publication des résultats
Northrop Grumman Corporation : Publication des résultats
General Motors Company : Publication des résultats
MSCI, Inc. : Publication des résultats
DR Horton : Publication des résultats
Interactive Brokers Group, Inc. : Publication des résultats
EQT Corporation : Publication des résultats
Halliburton Company : Publication des résultats
KeyCorp : Publication des résultats
Reste du monde
Vale S.A. : Publication des résultats d'exploitation
Mercredi 22 juillet 2026
France
Dassault Aviation : Publication des résultats
Alstom : Publication évolution de l'activité
Gecina : Publication des résultats
Valeo SE : Publication des résultats
ID Logistics Group : Publication évolution de l'activité
OPmobility SE : Publication des résultats
Ipsos : Publication des résultats
Fnac Darty : Publication des résultats
GL events : Publication évolution de l'activité
GL events : Publication des résultats
Synergie SE : Publication des résultats
Groupe CRIT : Publication évolution de l'activité
Riber : Publication évolution de l'activité
Sogeclair S.A : Publication évolution de l'activité
Vaziva : Publication évolution de l'activité
HighCo : Publication des résultats
Prodways Group : Publication évolution de l'activité
Okwind : Publication évolution de l'activité
Europe
Banco Santander, S.A. : Publication des résultats
Iberdrola, S.A. : Publication des résultats
UniCredit S.p.A. : Publication des résultats
Equinor ASA : Publication des résultats
DSV A/S : Publication des résultats
TE Connectivity plc : Publication des résultats
Deutsche Börse AG : Publication des résultats
Lonza Group AG : Publication des résultats
Naturgy Energy Group, S.A. : Publication des résultats
Kone Oyj : Publication des résultats
VAT Group AG : Publication des résultats
Royal KPN N.V. : Publication des résultats
Norsk Hydro ASA : Publication des résultats
Moncler S.p.A. : Publication des résultats
Akzo Nobel N.V. : Publication des résultats
SSAB AB : Publication des résultats
USA & Canada
Alphabet Inc. : Publication des résultats
Tesla, Inc. : Publication des résultats
Philip Morris International, Inc. : Publication des résultats
Texas Instruments Incorporated : Publication des résultats
IBM : Publication des résultats
AT&T Inc. : Publication des résultats
ServiceNow, Inc. : Publication des résultats
CSX Corporation : Publication des résultats
Moody's Corporation : Publication des résultats
CME Group Inc. : Publication des résultats
Kinder Morgan, Inc. : Publication des résultats
United Rentals, Inc. : Publication des résultats
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation : Publication des résultats
Waste Connections, Inc. : Publication des résultats
Northern Trust Corporation : Publication des résultats
Crown Castle Inc. : Publication des résultats
Raymond James Financial, Inc. : Publication des résultats
Las Vegas Sands Corp. : Publication des résultats
Teledyne Technologies Incorporated : Publication des résultats
Otis Worldwide Corporation : Publication des résultats
AvalonBay Communities, Inc. : Publication des résultats
Equity Residential : Publication des résultats
Reste du monde
Emirates NBD Bank : Publication des résultats
Jeudi 23 juillet 2026
France
TotalEnergies SE : Publication des résultats
BNP Paribas : Publication des résultats
Thales : Publication des résultats
Dassault Systèmes SE : Publication des résultats
Sartorius Stedim Biotech : Publication des résultats
Carrefour : Publication des résultats
Getlink SE : Publication des résultats
Edenred SE : Publication des résultats
LISI S.A. : Publication évolution de l'activité
Interparfums : Publication évolution de l'activité
Exail Technologies : Publication évolution de l'activité
Havas N.V. : Publication des résultats
Robertet : Publication évolution de l'activité
Voltalia : Publication évolution de l'activité
Pierre & Vacances : Publication évolution de l'activité
Ubisoft Entertainment : Publication évolution de l'activité
Aubay : Publication évolution de l'activité
Assystem : Publication évolution de l'activité
2CRSi : Publication évolution de l'activité
Nexity : Publication des résultats
Patrimoine et Commerce : Publication des résultats
Selectirente : Publication des résultats
Aramis Group : Publication évolution de l'activité
Linedata Services : Publication évolution de l'activité
AKWEL : Publication évolution de l'activité
Cegedim : Publication évolution de l'activité
Guerbet : Publication évolution de l'activité
LACROIX Group : Publication évolution de l'activité
SRP Groupe : Publication évolution de l'activité
Adocia : Publication évolution de l'activité
Bilendi : Publication évolution de l'activité
ENOGIA : Publication évolution de l'activité
Broadpeak : Publication évolution de l'activité
Forsee Power : Publication évolution de l'activité
Intrasense : Publication évolution de l'activité
Prismaflex International : Publication évolution de l'activité
Groupe Airwell : Publication évolution de l'activité
Europe
Roche Holding AG : Publication des résultats
Nestlé S.A. : Publication des résultats
SAP SE : Publication des résultats
RELX PLC : Publication des résultats
Nokia Oyj : Publication des résultats
STMicroelectronics N.V. : Publication des résultats
argenx SE : Publication des résultats
Anglo American plc : Publication des résultats d'exploitation
Galderma Group AG : Publication des résultats
Poste Italiane S.p.A. : Publication des résultats
Givaudan SA : Publication des résultats
3i Group plc : Publication des résultats
Kuehne und Nagel International AG : Publication des résultats
Repsol S.A. : Publication des résultats
BT Group plc : Publication des résultats
BE Semiconductor Industries N.V. : Publication des résultats
Traton SE : Publication des résultats
Sartorius AG : Publication des résultats
Airtel Africa plc : Publication des résultats
Bankinter, S.A. : Publication des résultats
UPM-Kymmene Oyj : Publication des résultats
Eurofins Scientific SE : Publication des résultats
Allegion plc : Publication des résultats
USA & Canada
Intel Corporation : Publication des résultats
RTX Corporation : Publication des résultats
T-Mobile US, Inc. : Publication des résultats
Thermo Fisher Scientific, Inc. : Publication des résultats
Union Pacific Corporation : Publication des résultats
Lockheed Martin Corporation : Publication des résultats
Blackstone Inc. : Publication des résultats
Newmont Corporation : Publication des résultats
Comcast Corporation : Publication des résultats
Freeport-McMoRan Inc. : Publication des résultats
Norfolk Southern Corporation : Publication des résultats
Honeywell International Inc. : Publication des résultats
Digital Realty Trust, Inc. : Publication des résultats
Nasdaq, Inc. : Publication des résultats
Edwards Lifesciences Corporation : Publication des résultats
Ameriprise Financial, Inc. : Publication des résultats
PG&E Corporation : Publication des résultats
Huntington Bancshares Incorporated : Publication des résultats
Hartford Financial Services Group (The), Inc. : Publication des résultats
Roper Technologies, Inc. : Publication des résultats
Dover Corporation : Publication des résultats
Teck Resources Limited : Publication des résultats
West Pharmaceutical Services, Inc. : Publication des résultats
VeriSign. Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Hyundai Motor Company : Publication des résultats
Vendredi 24 juillet 2026
France
TF1 : Publication des résultats
EXEL Industries : Publication évolution de l'activité
Verimatrix : Publication des résultats
Europe
Volkswagen AG : Publication des résultats
Neste Oyj : Publication des résultats
SGS SA : Publication des résultats
Banco de Sabadell, S.A. : Publication des résultats
Mapfre S.A. : Publication des résultats
Metso Oyj : Publication des résultats
USA & Canada
American Express Company : Publication des résultats
NextEra Energy : Publication des résultats
Verizon Communications, Inc. : Publication des résultats
Canadian National Railway Company : Publication des résultats
SLB N.V. : Publication des résultats
Reste du monde
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Publication des résultats
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Publication des résultats
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