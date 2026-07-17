Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de cette semaine (20-24 juillet 2026). Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Alphabet, Tesla, TotalEnergies, BNP Paribas, Novartis, Volkswagen, IBM, Charles Schwab, Roche Holding et Banco Santander.

Lundi 20 juillet 2026

France

Covivio : Publication des résultats

Virbac : Publication évolution de l'activité

Argan : Publication des résultats

Oeneo : Publication évolution de l'activité

Omer-Decugis & Cie : Publication évolution de l'activité

Omer-Decugis & Cie : Publication des résultats

Diagnostic Medical Systems : Publication évolution de l'activité

Mon Courtier Energie Groupe : Publication évolution de l'activité

NACON : Publication évolution de l'activité

NACON : Publication des résultats

Bigben Interactive : Publication évolution de l'activité

Bigben Interactive : Publication des résultats

Europe

Ryanair Holdings plc : Publication des résultats

BELIMO Holding AG : Publication des résultats

USA & Canada

Steel Dynamics, Inc. : Publication des résultats

W.R. Berkley Corporation : Publication des résultats

Mardi 21 juillet 2026

France

Maurel : Publication évolution de l'activité

Icade : Publication des résultats

Sidetrade S.A. : Publication évolution de l'activité

Roche Bobois S.A. : Publication évolution de l'activité

La Française de l'Energie : Publication évolution de l'activité

StreamWIDE : Publication évolution de l'activité

Vente-Unique.com : Publication évolution de l'activité

Mauna Kea Technologies : Publication évolution de l'activité

Europe

Novartis AG : Publication des résultats

Chubb Limited : Publication des résultats

Compass Group PLC : Publication évolution de l'activité

Schindler Holding AG : Publication des résultats

Lindt : Publication des résultats

Alfa Laval AB : Publication des résultats

Fortum Oyj : Publication des résultats

Wärtsilä Oyj : Publication des résultats

Julius Bär Gruppe AG : Publication des résultats

BAWAG Group AG : Publication des résultats

Boliden AB : Publication des résultats

Var Energi : Publication des résultats

USA & Canada

Charles Schwab : Publication des résultats

Danaher Corporation : Publication des résultats

Capital One Financial Corporation : Publication des résultats

Marsh & McLennan Companies : Publication des résultats

3M Company : Publication des résultats

Northrop Grumman Corporation : Publication des résultats

General Motors Company : Publication des résultats

MSCI, Inc. : Publication des résultats

DR Horton : Publication des résultats

Interactive Brokers Group, Inc. : Publication des résultats

EQT Corporation : Publication des résultats

Halliburton Company : Publication des résultats

KeyCorp : Publication des résultats

Reste du monde

Vale S.A. : Publication des résultats d'exploitation

Mercredi 22 juillet 2026

France

Dassault Aviation : Publication des résultats

Alstom : Publication évolution de l'activité

Gecina : Publication des résultats

Valeo SE : Publication des résultats

ID Logistics Group : Publication évolution de l'activité

OPmobility SE : Publication des résultats

Ipsos : Publication des résultats

Fnac Darty : Publication des résultats

GL events : Publication évolution de l'activité

GL events : Publication des résultats

Synergie SE : Publication des résultats

Groupe CRIT : Publication évolution de l'activité

Riber : Publication évolution de l'activité

Sogeclair S.A : Publication évolution de l'activité

Vaziva : Publication évolution de l'activité

HighCo : Publication des résultats

Prodways Group : Publication évolution de l'activité

Okwind : Publication évolution de l'activité

Europe

Banco Santander, S.A. : Publication des résultats

Iberdrola, S.A. : Publication des résultats

UniCredit S.p.A. : Publication des résultats

Equinor ASA : Publication des résultats

DSV A/S : Publication des résultats

TE Connectivity plc : Publication des résultats

Deutsche Börse AG : Publication des résultats

Lonza Group AG : Publication des résultats

Naturgy Energy Group, S.A. : Publication des résultats

Kone Oyj : Publication des résultats

VAT Group AG : Publication des résultats

Royal KPN N.V. : Publication des résultats

Norsk Hydro ASA : Publication des résultats

Moncler S.p.A. : Publication des résultats

Akzo Nobel N.V. : Publication des résultats

SSAB AB : Publication des résultats

USA & Canada

Alphabet Inc. : Publication des résultats

Tesla, Inc. : Publication des résultats

Philip Morris International, Inc. : Publication des résultats

Texas Instruments Incorporated : Publication des résultats

IBM : Publication des résultats

AT&T Inc. : Publication des résultats

ServiceNow, Inc. : Publication des résultats

CSX Corporation : Publication des résultats

Moody's Corporation : Publication des résultats

CME Group Inc. : Publication des résultats

Kinder Morgan, Inc. : Publication des résultats

United Rentals, Inc. : Publication des résultats

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation : Publication des résultats

Waste Connections, Inc. : Publication des résultats

Northern Trust Corporation : Publication des résultats

Crown Castle Inc. : Publication des résultats

Raymond James Financial, Inc. : Publication des résultats

Las Vegas Sands Corp. : Publication des résultats

Teledyne Technologies Incorporated : Publication des résultats

Otis Worldwide Corporation : Publication des résultats

AvalonBay Communities, Inc. : Publication des résultats

Equity Residential : Publication des résultats

Reste du monde

Emirates NBD Bank : Publication des résultats

Jeudi 23 juillet 2026

France

TotalEnergies SE : Publication des résultats

BNP Paribas : Publication des résultats

Thales : Publication des résultats

Dassault Systèmes SE : Publication des résultats

Sartorius Stedim Biotech : Publication des résultats

Carrefour : Publication des résultats

Getlink SE : Publication des résultats

Edenred SE : Publication des résultats

LISI S.A. : Publication évolution de l'activité

Interparfums : Publication évolution de l'activité

Exail Technologies : Publication évolution de l'activité

Havas N.V. : Publication des résultats

Robertet : Publication évolution de l'activité

Voltalia : Publication évolution de l'activité

Pierre & Vacances : Publication évolution de l'activité

Ubisoft Entertainment : Publication évolution de l'activité

Aubay : Publication évolution de l'activité

Assystem : Publication évolution de l'activité

2CRSi : Publication évolution de l'activité

Nexity : Publication des résultats

Patrimoine et Commerce : Publication des résultats

Selectirente : Publication des résultats

Aramis Group : Publication évolution de l'activité

Linedata Services : Publication évolution de l'activité

AKWEL : Publication évolution de l'activité

Cegedim : Publication évolution de l'activité

Guerbet : Publication évolution de l'activité

LACROIX Group : Publication évolution de l'activité

SRP Groupe : Publication évolution de l'activité

Adocia : Publication évolution de l'activité

Bilendi : Publication évolution de l'activité

ENOGIA : Publication évolution de l'activité

Broadpeak : Publication évolution de l'activité

Forsee Power : Publication évolution de l'activité

Intrasense : Publication évolution de l'activité

Prismaflex International : Publication évolution de l'activité

Groupe Airwell : Publication évolution de l'activité

Europe

Roche Holding AG : Publication des résultats

Nestlé S.A. : Publication des résultats

SAP SE : Publication des résultats

RELX PLC : Publication des résultats

Nokia Oyj : Publication des résultats

STMicroelectronics N.V. : Publication des résultats

argenx SE : Publication des résultats

Anglo American plc : Publication des résultats d'exploitation

Galderma Group AG : Publication des résultats

Poste Italiane S.p.A. : Publication des résultats

Givaudan SA : Publication des résultats

3i Group plc : Publication des résultats

Kuehne und Nagel International AG : Publication des résultats

Repsol S.A. : Publication des résultats

BT Group plc : Publication des résultats

BE Semiconductor Industries N.V. : Publication des résultats

Traton SE : Publication des résultats

Sartorius AG : Publication des résultats

Airtel Africa plc : Publication des résultats

Bankinter, S.A. : Publication des résultats

UPM-Kymmene Oyj : Publication des résultats

Eurofins Scientific SE : Publication des résultats

Allegion plc : Publication des résultats

USA & Canada

Intel Corporation : Publication des résultats

RTX Corporation : Publication des résultats

T-Mobile US, Inc. : Publication des résultats

Thermo Fisher Scientific, Inc. : Publication des résultats

Union Pacific Corporation : Publication des résultats

Lockheed Martin Corporation : Publication des résultats

Blackstone Inc. : Publication des résultats

Newmont Corporation : Publication des résultats

Comcast Corporation : Publication des résultats

Freeport-McMoRan Inc. : Publication des résultats

Norfolk Southern Corporation : Publication des résultats

Honeywell International Inc. : Publication des résultats

Digital Realty Trust, Inc. : Publication des résultats

Nasdaq, Inc. : Publication des résultats

Edwards Lifesciences Corporation : Publication des résultats

Ameriprise Financial, Inc. : Publication des résultats

PG&E Corporation : Publication des résultats

Huntington Bancshares Incorporated : Publication des résultats

Hartford Financial Services Group (The), Inc. : Publication des résultats

Roper Technologies, Inc. : Publication des résultats

Dover Corporation : Publication des résultats

Teck Resources Limited : Publication des résultats

West Pharmaceutical Services, Inc. : Publication des résultats

VeriSign. Inc. : Publication des résultats

Reste du monde

Hyundai Motor Company : Publication des résultats

Vendredi 24 juillet 2026

France

TF1 : Publication des résultats

EXEL Industries : Publication évolution de l'activité

Verimatrix : Publication des résultats

Europe

Volkswagen AG : Publication des résultats

Neste Oyj : Publication des résultats

SGS SA : Publication des résultats

Banco de Sabadell, S.A. : Publication des résultats

Mapfre S.A. : Publication des résultats

Metso Oyj : Publication des résultats

USA & Canada

American Express Company : Publication des résultats

NextEra Energy : Publication des résultats

Verizon Communications, Inc. : Publication des résultats

Canadian National Railway Company : Publication des résultats

SLB N.V. : Publication des résultats

Reste du monde

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Publication des résultats

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com