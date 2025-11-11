Europe
Infineon Technologies AG : Q4 2025 Publication de résultats
EON SE : Q3 2025 Publication de résultats
Experian plc : Q2 2026 Publication de résultats
Alcon Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
RWE AG : Q3 2025 Publication de résultats
Bayer AG : Q3 2025 Publication de résultats
Swiss Life Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Poste Italiane S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
SSE plc : Q2 2026 Publication de résultats
ABN AMRO Bank N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Flughafen Zürich AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Fincantieri S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Brenntag SE : Q3 2025 Publication de résultats
H. Lundbeck A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Hera S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Technoprobe S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
LEG Immobilien SE : Q3 2025 Publication de résultats
Voestalpine AG : Q2 2026 Publication de résultats
Reinet Investments S.C.A. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Ypsomed Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats
De'Longhi S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Springer Nature AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Taylor Wimpey plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság : Q3 2025 Publication de résultats
FLSmidth & Co. A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Royal Unibrew A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Jungheinrich AG : Q3 2025 Publication de résultats
Sonae - SGPS, SA : Q3 2025 Publication de résultats
Leroy Seafood : Q3 2025 Publication de résultats
ENAV S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Do & Co Aktiengesellschaft : Q2 2026 Publication de résultats
Técnicas Reunidas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q1 2026 Publication de résultats
Osterreichische Post AG : Q3 2025 Publication de résultats
Aktieselskabet Schouw & Co. : Q3 2025 Publication de résultats
Austevoll Seafood ASA : Q3 2025 Publication de résultats
secunet Security Networks AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Jenoptik AG : Q3 2025 Publication de résultats
Eckert & Ziegler SE : Q3 2025 Publication de résultats
Viel & Cie : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Karnov Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Verbio SE : Q1 2026 Publication de résultats
Yubico AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Cisco Systems, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
TransDigm Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Manulife Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Loblaw Companies Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Flutter Entertainment plc : Q3 2025 Publication de résultats
Tencent Music Entertainment Group : Q3 2025 Publication de résultats
Power Corporation of Canada : Q3 2025 Publication de résultats
Circle Internet Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
GlobalFoundries, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Pan American Silver Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
On Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats
Ascendis Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Element Fleet Management Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Singapore Telecommunications Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com