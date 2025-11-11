Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 12 novembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, nous retrouvons Infineon Technologies AG, Cisco Systems, Inc., Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., et Manulife Financial Corporation.

Europe

Infineon Technologies AG : Q4 2025 Publication de résultats

EON SE : Q3 2025 Publication de résultats

Experian plc : Q2 2026 Publication de résultats

Alcon Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

RWE AG : Q3 2025 Publication de résultats

Bayer AG : Q3 2025 Publication de résultats

Swiss Life Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Poste Italiane S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

SSE plc : Q2 2026 Publication de résultats

ABN AMRO Bank N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Flughafen Zürich AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Fincantieri S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Brenntag SE : Q3 2025 Publication de résultats

H. Lundbeck A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Hera S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Technoprobe S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

LEG Immobilien SE : Q3 2025 Publication de résultats

Voestalpine AG : Q2 2026 Publication de résultats

Reinet Investments S.C.A. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Ypsomed Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats

De'Longhi S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Springer Nature AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

Taylor Wimpey plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság : Q3 2025 Publication de résultats

FLSmidth & Co. A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Royal Unibrew A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Jungheinrich AG : Q3 2025 Publication de résultats

Sonae - SGPS, SA : Q3 2025 Publication de résultats

Leroy Seafood : Q3 2025 Publication de résultats

ENAV S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Do & Co Aktiengesellschaft : Q2 2026 Publication de résultats

Técnicas Reunidas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

KWS SAAT SE & Co. KGaA : Q1 2026 Publication de résultats

Osterreichische Post AG : Q3 2025 Publication de résultats

Aktieselskabet Schouw & Co. : Q3 2025 Publication de résultats

Austevoll Seafood ASA : Q3 2025 Publication de résultats

secunet Security Networks AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Jenoptik AG : Q3 2025 Publication de résultats

Eckert & Ziegler SE : Q3 2025 Publication de résultats

Viel & Cie : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Karnov Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Verbio SE : Q1 2026 Publication de résultats

Yubico AB : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Cisco Systems, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

TransDigm Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Manulife Financial Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Loblaw Companies Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Copart, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Flutter Entertainment plc : Q3 2025 Publication de résultats

Tencent Music Entertainment Group : Q3 2025 Publication de résultats

Power Corporation of Canada : Q3 2025 Publication de résultats

Circle Internet Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

GlobalFoundries, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Pan American Silver Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

On Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats

Ascendis Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Element Fleet Management Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Singapore Telecommunications Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com