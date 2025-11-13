Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 13 novembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Siemens AG, Walt Disney, Tencent et Alibaba Group.

Europe

Siemens AG : Q4 2025 Publication de résultats

Deutsche Telekom AG : Q3 2025 Publication de résultats

Rolls-Royce Holdings plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Enel S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Merck KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

3i Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Generali : Q3 2025 Publication de résultats

KBC Groupe NV : Q3 2025 Publication de résultats

Talanx AG : Q3 2025 Publication de résultats

Aviva plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Q3 2025 Publication de résultats

Hapag-Lloyd AG : Q3 2025 Publication de résultats

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Terna S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Eiffage S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover

Acciona, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Aegon Ltd. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Alstom : Q2 2026 Publication de résultats

Pershing Square Holdings, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

KGHM Polska Miedz : Q3 2025 Publication de résultats

Strabag SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Fraport AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Delivery Hero SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

RENK Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

ICG plc : Q2 2026 Publication de résultats

ALK-Abelló A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Halyk bank : Q3 2025 Publication de résultats

Hellenic Telecommunications Organization S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Spirax Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ConvaTec Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Burberry Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Persimmon Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

ACEA S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Reply S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Zealand Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Ottobock SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

SBM Offshore N.V : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Iren SpA : Q3 2025 Publication de résultats

Bilfinger SE : Q3 2025 Publication de résultats

Colonial SFL, SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Webuild S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

DEME Group NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Sixt SE : Q3 2025 Publication de résultats

QinetiQ Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Wienerberger AG : Q3 2025 Publication de résultats

Carel Industries S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

BioArctic AB : Q3 2025 Publication de résultats

Embracer Group AB : Q2 2026 Publication de résultats

B&M European Value Retail S.A. : Q2 2026 Publication de résultats

Friedrich Vorwerk Group SE : Q3 2025 Publication de résultats

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Grand City Properties S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

OHB SE : Q3 2025 Publication de résultats

SoftwareOne Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Premier Foods plc : Q2 2026 Publication de résultats

Inter Cars S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Montana Aerospace AG : Q3 2025 Publication de résultats

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Assura plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Dermapharm Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats

Moltiply Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Worldwide Healthcare Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Rai Way S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Hamburger Hafen und Logistik AG : Q3 2025 Publication de résultats

Deutsche EuroShop AG : Q3 2025 Publication de résultats

Dürr AG : Q3 2025 Publication de résultats

Modern Times Group MTG AB : Q3 2025 Publication de résultats

Wacker Neuson SE : Q3 2025 Publication de résultats

ProSiebenSat.1 Media SE : Q3 2025 Publication de résultats

Wizz Air Holdings Plc : Q2 2026 Publication de résultats

AVI Global Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Ubisoft Entertainment : Q2 2026 Publication de résultats

Alerion Clean Power S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

MBB SE : Q3 2025 Publication de résultats

Norbit ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Atalaya Mining Copper, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

tonies SE : Q3 2025 Publication de résultats

Capital Gearing Trust p.l.c : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Walt Disney Company (The) : Q4 2025 Publication de résultats

Applied Materials, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Brookfield Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Nu Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

JD.com, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Williams-Sonoma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Hydro One Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Credicorp Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

JBS N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Bilibili Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AtkinsRéalis Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Tencent Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Abu Dhabi National Energy Company : Q3 2025 Publication de résultats

ADNOC Gas PLC : Q3 2025 Publication de résultats

