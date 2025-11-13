Europe
Siemens AG : Q4 2025 Publication de résultats
Deutsche Telekom AG : Q3 2025 Publication de résultats
Rolls-Royce Holdings plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Enel S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Merck KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
3i Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Generali : Q3 2025 Publication de résultats
KBC Groupe NV : Q3 2025 Publication de résultats
Talanx AG : Q3 2025 Publication de résultats
Aviva plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Q3 2025 Publication de résultats
Hapag-Lloyd AG : Q3 2025 Publication de résultats
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Terna S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Eiffage S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover
Acciona, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Aegon Ltd. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Alstom : Q2 2026 Publication de résultats
Pershing Square Holdings, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
KGHM Polska Miedz : Q3 2025 Publication de résultats
Strabag SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Fraport AG : October 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Delivery Hero SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
RENK Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
ICG plc : Q2 2026 Publication de résultats
ALK-Abelló A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Halyk bank : Q3 2025 Publication de résultats
Hellenic Telecommunications Organization S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Spirax Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ConvaTec Group Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Burberry Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Persimmon Plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
ACEA S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Reply S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Zealand Pharma A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Ottobock SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
SBM Offshore N.V : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Iren SpA : Q3 2025 Publication de résultats
Bilfinger SE : Q3 2025 Publication de résultats
Colonial SFL, SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Webuild S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
DEME Group NV : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Sixt SE : Q3 2025 Publication de résultats
QinetiQ Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Wienerberger AG : Q3 2025 Publication de résultats
Carel Industries S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
BioArctic AB : Q3 2025 Publication de résultats
Embracer Group AB : Q2 2026 Publication de résultats
B&M European Value Retail S.A. : Q2 2026 Publication de résultats
Friedrich Vorwerk Group SE : Q3 2025 Publication de résultats
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Grand City Properties S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
OHB SE : Q3 2025 Publication de résultats
SoftwareOne Holding AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Premier Foods plc : Q2 2026 Publication de résultats
Inter Cars S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Montana Aerospace AG : Q3 2025 Publication de résultats
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Assura plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Dermapharm Holding SE : Q3 2025 Publication de résultats
Moltiply Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Worldwide Healthcare Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Rai Way S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Hamburger Hafen und Logistik AG : Q3 2025 Publication de résultats
Deutsche EuroShop AG : Q3 2025 Publication de résultats
Dürr AG : Q3 2025 Publication de résultats
Modern Times Group MTG AB : Q3 2025 Publication de résultats
Wacker Neuson SE : Q3 2025 Publication de résultats
ProSiebenSat.1 Media SE : Q3 2025 Publication de résultats
Wizz Air Holdings Plc : Q2 2026 Publication de résultats
AVI Global Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Ubisoft Entertainment : Q2 2026 Publication de résultats
Alerion Clean Power S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
MBB SE : Q3 2025 Publication de résultats
Norbit ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Atalaya Mining Copper, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
tonies SE : Q3 2025 Publication de résultats
Capital Gearing Trust p.l.c : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Walt Disney Company (The) : Q4 2025 Publication de résultats
Applied Materials, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Brookfield Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Nu Holdings Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
JD.com, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Williams-Sonoma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Hydro One Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Credicorp Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
JBS N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Bilibili Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
AtkinsRéalis Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Tencent Holdings Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Abu Dhabi National Energy Company : Q3 2025 Publication de résultats
ADNOC Gas PLC : Q3 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com