Europe
Allianz SE : Q3 2025 Publication de résultats
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q2 2026 Publication de résultats
Siemens Energy AG : Q4 2025 Publication de résultats
Swiss Re Ltd : Q3 2025 Publication de résultats
CVC Capital Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Sonova Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats
United Utilities Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats
Orkla ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Melrose Industries PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
NIBE Industrier AB : Q3 2025 Publication de résultats
Land Securities Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Interpump Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Bechtle AG : Q3 2025 Publication de résultats
Vallourec : Q3 2025 Publication de résultats
ERG S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Benefit Systems S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Bavarian Nordic A/S : Q3 2025 Publication de résultats
AF Gruppen ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Wüstenrot & Württembergische AG : Q3 2025 Publication de résultats
Cembre S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
EL.En. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q3 2025 Publication de résultats
Mizuho Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com