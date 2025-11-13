Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 14 novembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, Allianz, Richemont, Siemens Energy, Mitsubishi UFJ Financial Group et SMIC.

Europe

Allianz SE : Q3 2025 Publication de résultats

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Q2 2026 Publication de résultats

Siemens Energy AG : Q4 2025 Publication de résultats

Swiss Re Ltd : Q3 2025 Publication de résultats

CVC Capital Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Sonova Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats

United Utilities Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats

Orkla ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Melrose Industries PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

NIBE Industrier AB : Q3 2025 Publication de résultats

Land Securities Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Interpump Group S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Bechtle AG : Q3 2025 Publication de résultats

Vallourec : Q3 2025 Publication de résultats

ERG S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Benefit Systems S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Bavarian Nordic A/S : Q3 2025 Publication de résultats

AF Gruppen ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Tamburi Investment Partners S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Wüstenrot & Württembergische AG : Q3 2025 Publication de résultats

Cembre S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

EL.En. S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Company) : Q3 2025 Publication de résultats

Mizuho Financial Group, Inc. : Q2 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com