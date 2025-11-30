Lundi 1 décembre 2025
Europe
Asseco Poland S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Hafnia Limited : Q3 2025 Publication de résultats
innoscripta SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
MongoDB, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Credo Technology Group Holding Ltd : Q2 2026 Publication de résultats
Mardi 2 décembre 2025
Europe
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
BW LPG Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Compagnie des Alpes : Q4 2025 Publication de résultats
USA & Canada
CrowdStrike Holdings, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
The Bank of Nova Scotia : Q4 2025 Publication de résultats
Marvell Technology Group Ltd : Q3 2026 Publication de résultats
Pure Storage, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Okta, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Reste du monde
Fast Retailing Co., Ltd. : November 2025 Publication évolution de l'activité
Mercredi 3 décembre 2025
Europe
INDITEX : Q3 2025 Publication de résultats
Nordnet AB : November 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Volvo Cars : November 2025 Publication évolution de l'activité
Avanza Bank Holding AB : November 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
flatexDEGIRO AG : November 2025 Publication évolution de l'activité
Paragon Banking Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats
Yellow Cake plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Wavestone : Q2 2026 Publication de résultats
MONY Group plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Schroder Investment Trust - Schroder AsiaPacific Fund plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Derichebourg : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Salesforce, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Royal Bank of Canada : Q4 2025 Publication de résultats
Snowflake Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
National Bank of Canada : Q4 2025 Publication de résultats
Dollar Tree, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Guidewire Software, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
GameStop Corp. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Jeudi 4 décembre 2025
Europe
Aurubis AG : Q4 2025 Publication de résultats
Balfour Beatty plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Frasers Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
AJ Bell plc : Q4 2025 Publication de résultats
Baltic Classifieds Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats
SSP Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Systemair AB : Q2 2026 Publication de résultats
Norwegian Air Shuttle ASA : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results
Watches of Switzerland Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats
USA & Canada
The Toronto-Dominion Bank : Q4 2025 Publication de résultats
Bank of Montreal : Q4 2025 Publication de résultats
Canadian Imperial Bank of Commerce : Q4 2025 Publication de résultats
Fastenal Company : November 2025 Publication évolution de l'activité
Kroger Co. (The) : Q3 2025 Publication de résultats
Hewlett Packard Enterprise Company : Q4 2025 Publication de résultats
Ulta Beauty, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Samsara Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Dollar General Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Rubrik, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
The Cooper Companies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
DocuSign, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Brown-Forman Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Hormel Foods Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Donaldson Company, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Vendredi 5 décembre 2025
Europe
The Berkeley Group Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : November 2025 Publication évolution de l'activité
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com