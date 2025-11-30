Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 1 au 5 décembre 2025. Il reste quelques belles signatures alors que la saison touche à sa fin. Salesforce et CrowdStrike dans la tech, ou Inditex (Zara) et Fast Retailing (Uniqlo) dans la mode.

Lundi 1 décembre 2025

Europe

Asseco Poland S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Hafnia Limited : Q3 2025 Publication de résultats

innoscripta SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

MongoDB, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Credo Technology Group Holding Ltd : Q2 2026 Publication de résultats

Mardi 2 décembre 2025

Europe

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

BW LPG Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Compagnie des Alpes : Q4 2025 Publication de résultats

USA & Canada

CrowdStrike Holdings, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

The Bank of Nova Scotia : Q4 2025 Publication de résultats

Marvell Technology Group Ltd : Q3 2026 Publication de résultats

Pure Storage, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Okta, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Reste du monde

Fast Retailing Co., Ltd. : November 2025 Publication évolution de l'activité

Mercredi 3 décembre 2025

Europe

INDITEX : Q3 2025 Publication de résultats

Nordnet AB : November 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

Volvo Cars : November 2025 Publication évolution de l'activité

Avanza Bank Holding AB : November 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

flatexDEGIRO AG : November 2025 Publication évolution de l'activité

Paragon Banking Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats

Yellow Cake plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Wavestone : Q2 2026 Publication de résultats

MONY Group plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Schroder Investment Trust - Schroder AsiaPacific Fund plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Derichebourg : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Salesforce, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Royal Bank of Canada : Q4 2025 Publication de résultats

Snowflake Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

National Bank of Canada : Q4 2025 Publication de résultats

Dollar Tree, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Guidewire Software, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

GameStop Corp. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Jeudi 4 décembre 2025

Europe

Aurubis AG : Q4 2025 Publication de résultats

Balfour Beatty plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Frasers Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

AJ Bell plc : Q4 2025 Publication de résultats

Baltic Classifieds Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats

SSP Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Systemair AB : Q2 2026 Publication de résultats

Norwegian Air Shuttle ASA : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Results

Watches of Switzerland Group PLC : Q2 2026 Publication de résultats

USA & Canada

The Toronto-Dominion Bank : Q4 2025 Publication de résultats

Bank of Montreal : Q4 2025 Publication de résultats

Canadian Imperial Bank of Commerce : Q4 2025 Publication de résultats

Fastenal Company : November 2025 Publication évolution de l'activité

Kroger Co. (The) : Q3 2025 Publication de résultats

Hewlett Packard Enterprise Company : Q4 2025 Publication de résultats

Ulta Beauty, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Samsara Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Dollar General Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Rubrik, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

The Cooper Companies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

DocuSign, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Brown-Forman Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Hormel Foods Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Donaldson Company, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Vendredi 5 décembre 2025

Europe

The Berkeley Group Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : November 2025 Publication évolution de l'activité

